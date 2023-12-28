https://ria.ru/20231228/ukraintsy-1918613657.html

В Николаевской области заявили, что воевать должны все украинцы

В Николаевской области заявили, что воевать должны все украинцы - РИА Новости, 28.12.2023

В Николаевской области заявили, что воевать должны все украинцы

Глава николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что воевать должны вообще все на Украине, а не только новые 500 тысяч мобилизованных. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T08:20

2023-12-28T08:20

2023-12-28T08:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что воевать должны вообще все на Украине, а не только новые 500 тысяч мобилизованных. "Я считаю, что вся страна должна воевать. Вся, полностью. Не 500 тысяч, а 40 миллионов. И все предприятия должны быть мобилизованы на военный лад, и о прибыли мы не должны говорить. У нас вопрос выживания и войны", - заявил Ким в интервью "Фабрике новостей", запись которого опубликована на Youtube-канале проекта. Ранее в Николаевской области был издан приказ о создании мобильных комиссий, которые будут искать и ловить уклоняющихся от военной службы. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231228/ukraina-1918457854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, николаевская область, вооруженные силы украины