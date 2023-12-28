https://ria.ru/20231228/ukraina-1918745274.html

Глава нацполиции Украины высказался против инициативы по вручению повесток

Глава нацполиции Украины высказался против инициативы по вручению повесток - РИА Новости, 28.12.2023

Глава нацполиции Украины высказался против инициативы по вручению повесток

Глава нацполиции Украины Иван Выговский высказался против инициативы депутатов Верховной рады по вручению полицейскими повесток призывникам, по его мнению,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:21

2023-12-28T13:21

2023-12-28T13:21

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украина

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юлия тимошенко

вооруженные силы украины

партия "батькивщина"

верховная рада украины

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава нацполиции Украины Иван Выговский высказался против инициативы депутатов Верховной рады по вручению полицейскими повесток призывникам, по его мнению, сотрудники правоохранительных органов и так загружены поимкой уклонистов и взяточников в военкоматах. Его слова приводит украинское издание "Страна" в Telegram-канале.Предложение о том, что повестки могут вручать и сотрудники полиции ранее появилось в законопроекте № 10378, касающемся мобилизации на Украине. "У нас очень много своего функционала, и мы считаем, что каждый должен заниматься своей работой. Мы и так подхватываем разные моменты. Я считаю, что у нас достаточно работы. Мы и так максимально помогаем в мобилизации, устанавливаем места нахождения уклонистов", - заявил Выговский. Он отметил, что полицейские документируют сотни уголовных правонарушений среди представителей военкоматов, когда их сотрудники за взятки помогают уклонистам. Комментируя предложение о дополнительной мобилизации 100 тысяч сотрудников полиции, Выговский сказал, что полицейские и так уже максимально задействованы в составе сил безопасности и обороны страны и несут службу на "внутреннем фронте". Накануне лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила призвать на фронт 50% всех силовиков на Украине вместо того, чтобы снижать призывной возраст. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231227/zakonoproekt-1918589979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский, юлия тимошенко, вооруженные силы украины, партия "батькивщина", верховная рада украины