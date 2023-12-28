https://ria.ru/20231228/ukraina-1918457854.html

Может "пойти на Киев". Залужный отказался быть крайним и обвинил Зеленского

Может "пойти на Киев". Залужный отказался быть крайним и обвинил Зеленского - РИА Новости, 28.12.2023

Может "пойти на Киев". Залужный отказался быть крайним и обвинил Зеленского

Отношения между президентом Украины и главкомом ВСУ обостряются. Залужный, чей политический потенциал все весомее, фактически обвинил Зеленского во лжи. При... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T08:00

2023-12-28T08:00

2023-12-28T08:06

украина

вооруженные силы украины

валерий залужный

владимир зеленский

рустем умеров

политика

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. Отношения между президентом Украины и главкомом ВСУ обостряются. Залужный, чей политический потенциал все весомее, фактически обвинил Зеленского во лжи. При этом оба пытаются переложить друг на друга ответственность за провалы и непопулярные решения.Конфликт продолжаетсяНа недавней пресс-конференции журналисты попытались выяснить у Зеленского, есть у него все-таки конфликт с генералом или нет. Тот уклонился от ответа. "Зачем кому-то помогать развивать эту тему", — сказал он. Но напомнил, что за положение на фронте отвечает военное командование.Зеленский воздержался и от комментариев по поводу резкой критики Залужного депутатом от "Слуги народа" Марьяной Безуглой. Лишь пояснил: у него "нет времени" разбирать споры в соцсетях. "Мне кажется, нам всем нужно давать ежедневный результат государству, а с селфи успеем", — добавил он. Это явный намек на фото главкома, которые тот публиковал на фоне высказываний нардепа в его адрес.Безуглая сообщила, что Залужный защитил докторскую диссертацию по философии. И это во время войны — возмутилась она. Оказывается, генерал-философ изучал проблемы дисциплины в ВСУ. "Вспомнился Кива", — добавила по этому поводу нардеп, имея в виду бывшего украинского политика, убитого агентами СБУ в России.Вранье президентаПо данным Киевского международного института социологии, 43% украинцев считают, что президент и главком конфликтуют. Причем против отставки Залужного — 72%.Депутат Рады Евгений Шевченко полагает, что новый закон о мобилизации обвалит рейтинг обоих. Офис президента перекладывает ответственность на генерала. А тот уверяет, что полмиллиона новобранцев не заказывал. То есть Зеленский соврал."ВСУ и мне лично главное, чтобы пришли люди в армию и могли решать поставленные задачи. У кого какая отсрочка, кого призывать — это не моя компетенция", — подчеркнул главком.Более того, он не согласен с формулировками нового закона. Например, по его словам, спрогнозировать необходимость ротации невозможно. "Законодательно прописывать, что мы будем двигаться таким образом, — это нереально в нынешних условиях", — отметил генерал. Ранее он также говорил, что увольнение военных через три года службы возможно только при двух условиях — если им есть замена и фронт стабилен.Выбор крайнегоМинистр социальной политики Украины с 2016 по 2019 год Андрей Рева объяснил: призвать до 500 тысяч человек на фронт придется из-за успешной мобилизации в России. Однако действовать надо жестко: лишать уклонистов права пользоваться банковским счетом, а то и вовсе — гражданства.Украинский адвокат Ростислав Кравец считает, что беженцы не вернутся на родину ради мобилизации. А из стран Евросоюза их не депортируют, потому что нужна рабочая сила."Законопроект разработала команда Умерова. Причем слово "Украина" там написано с ошибкой. В целом складывается впечатление, что документ готовили несколько групп, которые не советовались друг с другом и вообще понятия не имеют о том, что такое мобилизация", — подчеркивает юрист.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов указывает: офис Зеленского старается максимально дискредитировать Залужного."Генерал имеет право заявить, что с этим балаганом пора заканчивать. И вполне способен организовать "поход на Киев". В столице многие были бы этому рады, но Украина тогда полностью утратит обороноспособность", — рассуждает политолог.По его мнению, сейчас определяется судьба Залужного. Если он молча снесет все нападки, после сдачи Авдеевки его отправят в отставку. Если же в нем возобладают личные амбиции, возможен любой сценарий.

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916532509.html

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украина, вооруженные силы украины, валерий залужный, владимир зеленский, рустем умеров, политика