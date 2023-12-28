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Может "пойти на Киев". Залужный отказался быть крайним и обвинил Зеленского - РИА Новости, 28.12.2023
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08:00 28.12.2023 (обновлено: 08:06 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/ukraina-1918457854.html
Может "пойти на Киев". Залужный отказался быть крайним и обвинил Зеленского
Может "пойти на Киев". Залужный отказался быть крайним и обвинил Зеленского - РИА Новости, 28.12.2023
Может "пойти на Киев". Залужный отказался быть крайним и обвинил Зеленского
Отношения между президентом Украины и главкомом ВСУ обостряются. Залужный, чей политический потенциал все весомее, фактически обвинил Зеленского во лжи. При... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T08:00
2023-12-28T08:06
украина
вооруженные силы украины
валерий залужный
владимир зеленский
рустем умеров
политика
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. Отношения между президентом Украины и главкомом ВСУ обостряются. Залужный, чей политический потенциал все весомее, фактически обвинил Зеленского во лжи. При этом оба пытаются переложить друг на друга ответственность за провалы и непопулярные решения.Конфликт продолжаетсяНа недавней пресс-конференции журналисты попытались выяснить у Зеленского, есть у него все-таки конфликт с генералом или нет. Тот уклонился от ответа. "Зачем кому-то помогать развивать эту тему", — сказал он. Но напомнил, что за положение на фронте отвечает военное командование.Зеленский воздержался и от комментариев по поводу резкой критики Залужного депутатом от "Слуги народа" Марьяной Безуглой. Лишь пояснил: у него "нет времени" разбирать споры в соцсетях. "Мне кажется, нам всем нужно давать ежедневный результат государству, а с селфи успеем", — добавил он. Это явный намек на фото главкома, которые тот публиковал на фоне высказываний нардепа в его адрес.Безуглая сообщила, что Залужный защитил докторскую диссертацию по философии. И это во время войны — возмутилась она. Оказывается, генерал-философ изучал проблемы дисциплины в ВСУ. "Вспомнился Кива", — добавила по этому поводу нардеп, имея в виду бывшего украинского политика, убитого агентами СБУ в России.Вранье президентаПо данным Киевского международного института социологии, 43% украинцев считают, что президент и главком конфликтуют. Причем против отставки Залужного — 72%.Депутат Рады Евгений Шевченко полагает, что новый закон о мобилизации обвалит рейтинг обоих. Офис президента перекладывает ответственность на генерала. А тот уверяет, что полмиллиона новобранцев не заказывал. То есть Зеленский соврал."ВСУ и мне лично главное, чтобы пришли люди в армию и могли решать поставленные задачи. У кого какая отсрочка, кого призывать — это не моя компетенция", — подчеркнул главком.Более того, он не согласен с формулировками нового закона. Например, по его словам, спрогнозировать необходимость ротации невозможно. "Законодательно прописывать, что мы будем двигаться таким образом, — это нереально в нынешних условиях", — отметил генерал. Ранее он также говорил, что увольнение военных через три года службы возможно только при двух условиях — если им есть замена и фронт стабилен.Выбор крайнегоМинистр социальной политики Украины с 2016 по 2019 год Андрей Рева объяснил: призвать до 500 тысяч человек на фронт придется из-за успешной мобилизации в России. Однако действовать надо жестко: лишать уклонистов права пользоваться банковским счетом, а то и вовсе — гражданства.Украинский адвокат Ростислав Кравец считает, что беженцы не вернутся на родину ради мобилизации. А из стран Евросоюза их не депортируют, потому что нужна рабочая сила."Законопроект разработала команда Умерова. Причем слово "Украина" там написано с ошибкой. В целом складывается впечатление, что документ готовили несколько групп, которые не советовались друг с другом и вообще понятия не имеют о том, что такое мобилизация", — подчеркивает юрист.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов указывает: офис Зеленского старается максимально дискредитировать Залужного."Генерал имеет право заявить, что с этим балаганом пора заканчивать. И вполне способен организовать "поход на Киев". В столице многие были бы этому рады, но Украина тогда полностью утратит обороноспособность", — рассуждает политолог.По его мнению, сейчас определяется судьба Залужного. Если он молча снесет все нападки, после сдачи Авдеевки его отправят в отставку. Если же в нем возобладают личные амбиции, возможен любой сценарий.
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украина, вооруженные силы украины, валерий залужный, владимир зеленский, рустем умеров, политика
Украина, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Политика
Может "пойти на Киев". Залужный отказался быть крайним и обвинил Зеленского

Залужный опроверг заявление Зеленского о необходимых 500 тысячах мобилизованных

© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному
Президент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. Отношения между президентом Украины и главкомом ВСУ обостряются. Залужный, чей политический потенциал все весомее, фактически обвинил Зеленского во лжи. При этом оба пытаются переложить друг на друга ответственность за провалы и непопулярные решения.

Конфликт продолжается

На недавней пресс-конференции журналисты попытались выяснить у Зеленского, есть у него все-таки конфликт с генералом или нет. Тот уклонился от ответа. "Зачем кому-то помогать развивать эту тему", — сказал он. Но напомнил, что за положение на фронте отвечает военное командование.
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
Зеленский воздержался и от комментариев по поводу резкой критики Залужного депутатом от "Слуги народа" Марьяной Безуглой. Лишь пояснил: у него "нет времени" разбирать споры в соцсетях. "Мне кажется, нам всем нужно давать ежедневный результат государству, а с селфи успеем", — добавил он. Это явный намек на фото главкома, которые тот публиковал на фоне высказываний нардепа в его адрес.
Безуглая сообщила, что Залужный защитил докторскую диссертацию по философии. И это во время войны — возмутилась она. Оказывается, генерал-философ изучал проблемы дисциплины в ВСУ. "Вспомнился Кива", — добавила по этому поводу нардеп, имея в виду бывшего украинского политика, убитого агентами СБУ в России.

Вранье президента

По данным Киевского международного института социологии, 43% украинцев считают, что президент и главком конфликтуют. Причем против отставки Залужного — 72%.
Депутат Рады Евгений Шевченко полагает, что новый закон о мобилизации обвалит рейтинг обоих. Офис президента перекладывает ответственность на генерала. А тот уверяет, что полмиллиона новобранцев не заказывал. То есть Зеленский соврал.
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
"ВСУ и мне лично главное, чтобы пришли люди в армию и могли решать поставленные задачи. У кого какая отсрочка, кого призывать — это не моя компетенция", — подчеркнул главком.
Более того, он не согласен с формулировками нового закона. Например, по его словам, спрогнозировать необходимость ротации невозможно. "Законодательно прописывать, что мы будем двигаться таким образом, — это нереально в нынешних условиях", — отметил генерал. Ранее он также говорил, что увольнение военных через три года службы возможно только при двух условиях — если им есть замена и фронт стабилен.

Выбор крайнего

Министр социальной политики Украины с 2016 по 2019 год Андрей Рева объяснил: призвать до 500 тысяч человек на фронт придется из-за успешной мобилизации в России. Однако действовать надо жестко: лишать уклонистов права пользоваться банковским счетом, а то и вовсе — гражданства.
© Фото : пресс-служба офиса президента УкраиныЗаседание Совета нацбезопасности и обороны Украины
Заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : пресс-служба офиса президента Украины
Заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины
Украинский адвокат Ростислав Кравец считает, что беженцы не вернутся на родину ради мобилизации. А из стран Евросоюза их не депортируют, потому что нужна рабочая сила.
"Законопроект разработала команда Умерова. Причем слово "Украина" там написано с ошибкой. В целом складывается впечатление, что документ готовили несколько групп, которые не советовались друг с другом и вообще понятия не имеют о том, что такое мобилизация", — подчеркивает юрист.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов указывает: офис Зеленского старается максимально дискредитировать Залужного.
© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров
"Генерал имеет право заявить, что с этим балаганом пора заканчивать. И вполне способен организовать "поход на Киев". В столице многие были бы этому рады, но Украина тогда полностью утратит обороноспособность", — рассуждает политолог.
По его мнению, сейчас определяется судьба Залужного. Если он молча снесет все нападки, после сдачи Авдеевки его отправят в отставку. Если же в нем возобладают личные амбиции, возможен любой сценарий.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Зеленский теряет контроль. Украину поставили перед тяжелым выбором
19 декабря, 08:00
 
УкраинаВооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийРустем УмеровПолитика
 
 
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