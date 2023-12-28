В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
В Черниговской, Сумской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища . Архивное фото
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 16.35 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.