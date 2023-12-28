В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища на Украине
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины, в том числе в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Тревога также звучит в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Согласно данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах объявили практически одновременно - в 13.04 мск. Ранее в четверг тревогу объявляли на всей территории Украины. Спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.