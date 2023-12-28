https://ria.ru/20231228/spetsoperatsiya-1918768888.html

Российская ПВО сбила два украинских штурмовика и 33 беспилотника

Российская ПВО сбила два украинских штурмовика и 33 беспилотника - РИА Новости, 28.12.2023

Российская ПВО сбила два украинских штурмовика и 33 беспилотника

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, 33 беспилотника и 7 снарядов РСЗО HIMARS, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:45

2023-12-28T14:45

2023-12-28T15:07

специальная военная операция на украине

технологии

россия

запорожская область

украина

вооруженные силы украины

су-25

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, 33 беспилотника и 7 снарядов РСЗО HIMARS, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Новогригоровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. В течение суток перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, российская ПВО уничтожила 33 украинских дрона в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 563 украинских военных самолета, 262 вертолета, 10154 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 14355 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7550 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16785 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, су-25