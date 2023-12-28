https://ria.ru/20231228/spetsoperatsiya-1918764972.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 28.12.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска на запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Работино и Вербового, Киев потерял до 80 военнослужащих за... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:31

2023-12-28T14:31

2023-12-28T14:39

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Работино и Вербового, Киев потерял до 80 военнослужащих за сутки, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.По данным ведомства, на запорожском направлении подразделения российской группировки войск активными действиями при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области."Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, россия, украина, в мире, киев, запорожская область