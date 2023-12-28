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В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 28.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 28.12.2023 (обновлено: 14:39 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/spetsoperatsiya-1918764972.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 28.12.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска на запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Работино и Вербового, Киев потерял до 80 военнослужащих за... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:31
2023-12-28T14:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
в мире
киев
запорожская область
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Работино и Вербового, Киев потерял до 80 военнослужащих за сутки, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.По данным ведомства, на запорожском направлении подразделения российской группировки войск активными действиями при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области."Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, украина, в мире, киев, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, В мире, Киев, Запорожская область
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Запорожском направлении 80 военных и танк

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Работино и Вербового, Киев потерял до 80 военнослужащих за сутки, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
По данным ведомства, на запорожском направлении подразделения российской группировки войск активными действиями при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.
«
"Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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