https://ria.ru/20231228/spetsoperatsiya-1918764972.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 28.12.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска на запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Работино и Вербового, Киев потерял до 80 военнослужащих за... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:31
2023-12-28T14:31
2023-12-28T14:39
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Работино и Вербового, Киев потерял до 80 военнослужащих за сутки, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.По данным ведомства, на запорожском направлении подразделения российской группировки войск активными действиями при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области."Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, В мире, Киев, Запорожская область
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Запорожском направлении 80 военных и танк