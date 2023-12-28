https://ria.ru/20231228/spetsoperatsiya-1918607809.html

Украинцы из батальона имени Богдана Хмельницкого приняли бой с ВСУ

Украинцы из батальона имени Богдана Хмельницкого приняли бой с ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023

Украинцы из батальона имени Богдана Хмельницкого приняли бой с ВСУ

Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного из бывших украинских военнопленных в составе российского Оперативно-боевого... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T06:33

2023-12-28T06:33

2023-12-28T08:27

специальная военная операция на украине

богдан хмельницкий

вооруженные силы украины

владимир зеленский

россия

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного из бывших украинских военнопленных в составе российского Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад", приняли первый бой с ВСУ, рассказал РИА Новости военнослужащий подразделения Кирилл Спасский."Первый боевой опыт приняли достойно — не сдали, заднюю не включили и шли вперед напролом. Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже. После того как окопались, прилетели "птички" (беспилотники. — Прим. ред.) противника. У меня была пушка противодронная. Посадил две "птички", по итогу начался минометный обстрел, начали бить с мин, с АГС — уже не было возможности работать пушкой, и я как командир дал приказ отойти", — сообщил боец.Спасский — бывший украинский пограничник, добровольно сложивший оружие и сдавшийся в плен российским военным. Во время первого боевого выхода он получил ранение — хвостовиком мины бойцу разрубило мягкие ткани на правой ноге выше колена. "Мы шли зачищать позиции противника, я дал команду отойти назад на рубежи, чтобы пополнить БК (боекомплект. — Прим. ред.), и выдвинуться заново. При отходе прилетела мина, разорвалась в двух метрах, ранила в ногу. Оказал себе помощь, спросил у парней: "Все живы? Все здоровы?" Парни ответили: "Да" и мы выдвинулись назад на рубежи", — уточнил Спасский.Отдельно он отметил, что никаких "заградотрядов" не было.По его словам, другие подразделения ОБТФ "Каскад" выдвигались с ними. "Справа, слева тоже фланги прикрывали нас. Парни закрепились, ротация подошла, нас поменяли, мы отошли на рубежи дальше, вернулись на позиции. Ротировали нас не "Богдан Хмельницкий", просто другие подразделения "Каскада", — объяснил Спасский.Также бойцы предоставили РИА Новости видеокадры, на которых видно, как они выдвигаются на задание и находятся в окопах.Батальон Богдана Хмельницкого поступил на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" в конце октября, о начале его формирования из числа бывших военнослужащих ВСУ, изъявивших желание воевать на стороне России, объявили в феврале. В ноябре бойцы батальона приняли присягу. При этом сами бывшие военнослужащие ВСУ заявили, что хотя и присягали украинскому народу, но сейчас считают, что украинцы оказались в заложниках у режима Владимира Зеленского, при этом жители республики и русские — по сути, один народ.

https://ria.ru/20231222/plennyy-1917588975.html

https://ria.ru/20230313/vsu-1857440960.html

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богдан хмельницкий, вооруженные силы украины, владимир зеленский, россия