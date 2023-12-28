https://ria.ru/20231228/soyuznye_programmy-1918775831.html

Белоруссия и "Росатом" инициируют реализацию новых союзных программ

Белоруссия и "Росатом" инициируют реализацию новых союзных программ - РИА Новости, 28.12.2023

Белоруссия и "Росатом" инициируют реализацию новых союзных программ

Белоруссия и российская госкорпорация "Росатом" готовят предложения по реализации новых программ в рамках Союзного государства, сообщила заместитель... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:23

2023-12-28T15:23

2023-12-28T15:23

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

минск

москва

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МИНСК, 28 дек – РИА Новости. Белоруссия и российская госкорпорация "Росатом" готовят предложения по реализации новых программ в рамках Союзного государства, сообщила заместитель председателя госкомитета по науке и технологиям республики Татьяна Столярова. Планируется, что Минск и Москва в начале 2024 года подпишут меморандум об углублении стратегического сотрудничества в области использования мирного атома. Документ в том числе предполагает расширение сотрудничества в области неэнергетического применения атомных технологий, ядерной медицины и производства медицинского оборудования, цифровизации, модернизации промышленных предприятий, утилизации отходов, производства детекторов ионизирующего излучения и другие направления взаимодействия. "Меморандум также предусматривает разработку межведомственной комплексной программы российско-белорусского сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов. Во взаимодействии со страновым офисом "Росатома" проект программы проходит согласование. Проект документа включает в том числе разработку новых программ и проектов Союзного государства", - сказала Столярова на пресс-конференции в Минске. По ее словам, планируется разработка научно-технического проекта Союзного государства в области ядерной медицины по таргетным радиофармпрепаратам, ее реализация поспособствует выводу на рынок новых препаратов для ранней диагностики онкозаболеваний. Также минсвязи Белоруссии и корпорацией "Росатом" разрабатывается совместное предложение по программе Союзного государства "Региональное цифровое развитие". "В результате ее реализации планируется создание общего программного продукта по всем направлениям цифрового развития: умный регион, умный город, цифровизация процессов в сфере управления имуществом, территориального управления, управления городским транспортом", - сказала зампредседателя комитета. Также предусматривается проработка предложения о совместном производстве детекторов ионизирующего излучения и компонентов к ним, по данному направлению "Росатом" взаимодействует с МЧС Белоруссии. Кроме того, продолжила Столярова, прорабатываются возможности сотрудничества с "Росатомом" по переоснащению онкоцентров в Белоруссии, строительства центра томографии с циклотроном, использования компонентной базы белорусского производства в гамма-терапевтических комплексах, переоснащения белорусских предприятий и роботизации технологических процессов, сотрудничества в области производства систем накопления энергии, разработки тяговых батарей для электротранспорта, участие белорусских предприятий в российском проекте по созданию электромобиля "Атом". Разработана дорожная карта совместных мероприятий, рассчитанная на 2023-2024 годы, цель которой - создание центра аддитивных технологий в Белоруссии совместно с "Росатомом", добавила Столярова.

https://ria.ru/20231228/sotrudnichestvo-1918717184.html

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белоруссия

минск

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, минск, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"