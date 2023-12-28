https://ria.ru/20231228/sobyanin-1918764664.html

Собянин поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

Собянин поддержал кандидатуру Путина на выборах президента - РИА Новости, 28.12.2023

Собянин поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что поддержал кандидатуру президента России Владимира Путина на выборах и поставил подпись в его поддержку. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:30

2023-12-28T14:30

2023-12-28T14:42

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что поддержал кандидатуру президента России Владимира Путина на выборах и поставил подпись в его поддержку."Сегодня поставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина на пост президента в 2024 году. Полностью поддерживаю его решение избираться на новый срок. В эти дни как никогда раньше нам нужна стабильность", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Мэр отметил, что стратегия президента позволяет развиваться экономике, социальной сфере, инновациям."При его поддержке Москва стала одним из лучших мегаполисов мира, и у нас большие планы на будущее. Вместе мы сможем больше", - добавил Собянин.Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на выборах продлится три дня, начиная с 15 марта.

https://ria.ru/20231228/kandidaty-1918743055.html

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россия, политика, сергей собянин, владимир путин, выборы президента рф, москва