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Собянин поддержал кандидатуру Путина на выборах президента - РИА Новости, 28.12.2023
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:30 28.12.2023 (обновлено: 14:42 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/sobyanin-1918764664.html
Собянин поддержал кандидатуру Путина на выборах президента
Собянин поддержал кандидатуру Путина на выборах президента - РИА Новости, 28.12.2023
Собянин поддержал кандидатуру Путина на выборах президента
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что поддержал кандидатуру президента России Владимира Путина на выборах и поставил подпись в его поддержку. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:30
2023-12-28T14:42
россия
политика
выборы президента россии — 2024
сергей собянин
владимир путин
выборы президента рф
москва
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что поддержал кандидатуру президента России Владимира Путина на выборах и поставил подпись в его поддержку."Сегодня поставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина на пост президента в 2024 году. Полностью поддерживаю его решение избираться на новый срок. В эти дни как никогда раньше нам нужна стабильность", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Мэр отметил, что стратегия президента позволяет развиваться экономике, социальной сфере, инновациям."При его поддержке Москва стала одним из лучших мегаполисов мира, и у нас большие планы на будущее. Вместе мы сможем больше", - добавил Собянин.Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на выборах продлится три дня, начиная с 15 марта.
https://ria.ru/20231228/kandidaty-1918743055.html
https://ria.ru/20231228/putin-1918742680.html
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россия, политика, сергей собянин, владимир путин, выборы президента рф, москва
Россия, Политика, Выборы президента России — 2024, Сергей Собянин, Владимир Путин, Выборы президента РФ, Москва
Собянин поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

Собянин сообщил, что поддержал кандидатуру Путина на выборах президента РФ

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что поддержал кандидатуру президента России Владимира Путина на выборах и поставил подпись в его поддержку.
"Сегодня поставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина на пост президента в 2024 году. Полностью поддерживаю его решение избираться на новый срок. В эти дни как никогда раньше нам нужна стабильность", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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Мэр отметил, что стратегия президента позволяет развиваться экономике, социальной сфере, инновациям.
"При его поддержке Москва стала одним из лучших мегаполисов мира, и у нас большие планы на будущее. Вместе мы сможем больше", - добавил Собянин.
Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на выборах продлится три дня, начиная с 15 марта.
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