Запад пытался поставить Сербию перед выбором, заявил Лавров
Лавров: Запад пытался заставить Сербию выбрать между санкциями и госпереворотом
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Запад пытался поставить Сербию перед выбором: либо присоединение к санкциям против России, либо, в противном случае, они попытаются устроить там государственный переворот, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас ему (Вашингтону) в последние годы не понравилось, что Украина была соседом России, причем стремилась выстраивать со своим соседом нормальные рабочие отношения. Стали затаскивать в Евросоюз под лозунгом - "Или с нами, или с Россией". Вот это "или или" никуда не исчезло. Посмотрите на Сербию, им сейчас то же самое говорят: давайте присоединяйтесь к санкциям против России, отдайте Косово, признайте его полностью независимым, тогда мы примем вас в Евросоюз. А если нет, то пытались устроить госпереворот", - сказал он в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.
Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. По данным МВД Сербии, травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, были задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".
В среду Высшая прокуратура в Белграде заявила, что семь участников беспорядков, произошедших в ночь на 25 декабря, признали вину и согласились на штрафы и условное лишение свободы, двое отпущены из-под стражи, в отношении еще 11 предложена мера ареста.