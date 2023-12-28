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Запад пытался поставить Сербию перед выбором, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2023
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11:43 28.12.2023 (обновлено: 12:24 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/serbiya-1918699809.html
Запад пытался поставить Сербию перед выбором, заявил Лавров
Запад пытался поставить Сербию перед выбором, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2023
Запад пытался поставить Сербию перед выбором, заявил Лавров
Запад пытался поставить Сербию перед выбором: либо присоединение к санкциям против России, либо, в противном случае, они попытаются устроить там государственный РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:43
2023-12-28T12:24
сербия
россия
в мире
сергей лавров
беспорядки в белграде
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Запад пытался поставить Сербию перед выбором: либо присоединение к санкциям против России, либо, в противном случае, они попытаются устроить там государственный переворот, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас ему (Вашингтону) в последние годы не понравилось, что Украина была соседом России, причем стремилась выстраивать со своим соседом нормальные рабочие отношения. Стали затаскивать в Евросоюз под лозунгом - "Или с нами, или с Россией". Вот это "или или" никуда не исчезло. Посмотрите на Сербию, им сейчас то же самое говорят: давайте присоединяйтесь к санкциям против России, отдайте Косово, признайте его полностью независимым, тогда мы примем вас в Евросоюз. А если нет, то пытались устроить госпереворот", - сказал он в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. По данным МВД Сербии, травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, были задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".В среду Высшая прокуратура в Белграде заявила, что семь участников беспорядков, произошедших в ночь на 25 декабря, признали вину и согласились на штрафы и условное лишение свободы, двое отпущены из-под стражи, в отношении еще 11 предложена мера ареста.
https://ria.ru/20231226/zakharova-1918140483.html
https://ria.ru/20231224/serbiya-1917812536.html
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353
60
353
60
Лавров: Запад поставил Сербию перед выбором – санкции против России или госпереворот
Запад пытался поставить Сербию перед выбором - присоединение к санкциям против России, а если нет - то попытаются устроить там госпереворот, заявил Лавров в интервью РИА Новости и "России 24"
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сербия, россия, в мире, сергей лавров, беспорядки в белграде
Сербия, Россия, В мире, Сергей Лавров, Беспорядки в Белграде
Запад пытался поставить Сербию перед выбором, заявил Лавров

Лавров: Запад пытался заставить Сербию выбрать между санкциями и госпереворотом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Запад пытался поставить Сербию перед выбором: либо присоединение к санкциям против России, либо, в противном случае, они попытаются устроить там государственный переворот, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас ему (Вашингтону) в последние годы не понравилось, что Украина была соседом России, причем стремилась выстраивать со своим соседом нормальные рабочие отношения. Стали затаскивать в Евросоюз под лозунгом - "Или с нами, или с Россией". Вот это "или или" никуда не исчезло. Посмотрите на Сербию, им сейчас то же самое говорят: давайте присоединяйтесь к санкциям против России, отдайте Косово, признайте его полностью независимым, тогда мы примем вас в Евросоюз. А если нет, то пытались устроить госпереворот", - сказал он в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Захарова рассказала об ультиматуме Запада Сербии
26 декабря, 12:42
Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.
Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. По данным МВД Сербии, травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, были задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".
В среду Высшая прокуратура в Белграде заявила, что семь участников беспорядков, произошедших в ночь на 25 декабря, признали вину и согласились на штрафы и условное лишение свободы, двое отпущены из-под стражи, в отношении еще 11 предложена мера ареста.
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