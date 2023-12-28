Рейтинг@Mail.ru
В Париже в шасси самолета обнаружили мужчину с сильным переохлаждением - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/samolet-1918832606.html
В Париже в шасси самолета обнаружили мужчину с сильным переохлаждением
В Париже в шасси самолета обнаружили мужчину с сильным переохлаждением - РИА Новости, 28.12.2023
В Париже в шасси самолета обнаружили мужчину с сильным переохлаждением
Мужчина с сильным переохлаждением был обнаружен в отсеке шасси самолёта, прибывшего в парижский аэропорт Орли из алжирского города Оран, его доставили в... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:47
2023-12-28T18:47
в мире
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144612/36/1446123656_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f798d97f646b0cd21c6f77cc11758399.jpg
ПАРИЖ, 28 дек - РИА Новости. Мужчина с сильным переохлаждением был обнаружен в отсеке шасси самолёта, прибывшего в парижский аэропорт Орли из алжирского города Оран, его доставили в больницу в критическом состоянии, сообщило в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на источник из аэропорта. "Молодой человек был обнаружен на уровне шасси по прибытии рейса из Орана", - приводит агентство слова источника. Отмечается, что речь идёт о мужчине примерно 20 лет, его обнаружили в четверг утром во время технической проверки самолёта. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии из-за сильного переохлаждения, пишет Франс Пресс. Как напоминает агентство, на высоте в 12 километров, на которой летают коммерческие рейсы, температура за бортом может достигать меньше -50 градусов по Цельсию.
https://ria.ru/20231228/trevoga-1918821032.html
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144612/36/1446123656_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b80ed4bb23f92005f4df5dfdf12f8f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж
В мире, Париж
В Париже в шасси самолета обнаружили мужчину с сильным переохлаждением

В Париже в шасси самолета обнаружили алжирца с сильным переохлаждением

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкАэропорт Орли
Аэропорт Орли - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Аэропорт Орли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 дек - РИА Новости. Мужчина с сильным переохлаждением был обнаружен в отсеке шасси самолёта, прибывшего в парижский аэропорт Орли из алжирского города Оран, его доставили в больницу в критическом состоянии, сообщило в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на источник из аэропорта.
«
"Молодой человек был обнаружен на уровне шасси по прибытии рейса из Орана", - приводит агентство слова источника.
Отмечается, что речь идёт о мужчине примерно 20 лет, его обнаружили в четверг утром во время технической проверки самолёта. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии из-за сильного переохлаждения, пишет Франс Пресс.
Как напоминает агентство, на высоте в 12 километров, на которой летают коммерческие рейсы, температура за бортом может достигать меньше -50 градусов по Цельсию.
Аэропорт Астаны - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Аэропорт Астаны объявил тревогу из-за мужчины, заявившем об оружии в сумке
17:39
 
В миреПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала