https://ria.ru/20231228/samolet-1918832606.html

В Париже в шасси самолета обнаружили мужчину с сильным переохлаждением

В Париже в шасси самолета обнаружили мужчину с сильным переохлаждением - РИА Новости, 28.12.2023

В Париже в шасси самолета обнаружили мужчину с сильным переохлаждением

Мужчина с сильным переохлаждением был обнаружен в отсеке шасси самолёта, прибывшего в парижский аэропорт Орли из алжирского города Оран, его доставили в... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T18:47

2023-12-28T18:47

2023-12-28T18:47

в мире

париж

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ПАРИЖ, 28 дек - РИА Новости. Мужчина с сильным переохлаждением был обнаружен в отсеке шасси самолёта, прибывшего в парижский аэропорт Орли из алжирского города Оран, его доставили в больницу в критическом состоянии, сообщило в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на источник из аэропорта. "Молодой человек был обнаружен на уровне шасси по прибытии рейса из Орана", - приводит агентство слова источника. Отмечается, что речь идёт о мужчине примерно 20 лет, его обнаружили в четверг утром во время технической проверки самолёта. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии из-за сильного переохлаждения, пишет Франс Пресс. Как напоминает агентство, на высоте в 12 километров, на которой летают коммерческие рейсы, температура за бортом может достигать меньше -50 градусов по Цельсию.

https://ria.ru/20231228/trevoga-1918821032.html

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в мире, париж