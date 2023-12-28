https://ria.ru/20231228/rossiya-1918795055.html

Губернатор Севастополя пожелал России в 2024 году добиться двух побед

Губернатор Севастополя пожелал России в 2024 году добиться двух побед - РИА Новости, 28.12.2023

Губернатор Севастополя пожелал России в 2024 году добиться двух побед

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24" пожелал в следующем году России добиться двух побед, одна из которых - в рамках... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:45

2023-12-28T15:45

2023-12-28T15:49

специальная военная операция на украине

россия

севастополь

михаил развожаев

владимир путин

безопасность

выборы президента рф

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24" пожелал в следующем году России добиться двух побед, одна из которых - в рамках специальной военной операции. "Есть два пожелания традиционных – это две победы. Первая – нашего президента (на выборах – ред.), и в ней я не сомневаюсь, и вторая победа – над нашим врагом. И в ней я тоже не сомневаюсь", - сказал Развожаев. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на выборах продлится три дня, начиная с 15 марта.

https://ria.ru/20231227/slutskiy-1918515418.html

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севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, севастополь, михаил развожаев, владимир путин, безопасность, выборы президента рф, ситуация в днр и лнр