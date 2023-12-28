https://ria.ru/20231228/rossiya-1918735748.html

Россия, в отличие от Запада, стремится говорить правду, заявил Лавров

Россия, в отличие от Запада, стремится говорить правду, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2023

Россия, в отличие от Запада, стремится говорить правду, заявил Лавров

Россия стремится всегда говорить прямо и говорить правду в ходе ведения дел на международной арене, в отличие от стран Запада, которым свойственно лукавство,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:04

2023-12-28T13:04

2023-12-28T13:04

россия

сергей лавров

в мире

оон

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия стремится всегда говорить прямо и говорить правду в ходе ведения дел на международной арене, в отличие от стран Запада, которым свойственно лукавство, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Лукавые речи всегда отличали наших западных коллег. Мы всегда стараемся говорить правду, говорить прямо. Это особенно необходимо в нынешних условиях, когда все должны знать, кто есть кто, кто чего стоит и кто к чему стремится", - рассказал Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24". Министр добавил, что Москва также стремится "к выполнению самого главного принципа, который заложен в уставе ООН и который гласит: "уважение суверенного равенства государств"". Ранее Лавров отметил, что задачей российской дипломатии на предстоящий год является обеспечение объективного восприятия России в мире на фоне продолжающейся СВО и санкционного противостояния с Западом.

https://ria.ru/20230611/patriarkh-1877496528.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей лавров, в мире, оон