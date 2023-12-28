https://ria.ru/20231228/rebenok-1918861755.html

Минздрав рассказал о состоянии ребенка, пострадавшего в ТЦ в Екатеринбурге

Минздрав рассказал о состоянии ребенка, пострадавшего в ТЦ в Екатеринбурге - РИА Новости, 28.12.2023

Минздрав рассказал о состоянии ребенка, пострадавшего в ТЦ в Екатеринбурге

Ребенку, пострадавшему при подъеме на эскалаторе в торговом центре Екатеринбурга, не грозит ампутация, врачи диагностировали у мальчика ушибы, сообщила... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T22:46

2023-12-28T22:46

2023-12-28T22:46

происшествия

екатеринбург

свердловская область

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918766268_0:0:706:397_1920x0_80_0_0_53f25c335918422dd0897ce36e5dfca4.png

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Ребенку, пострадавшему при подъеме на эскалаторе в торговом центре Екатеринбурга, не грозит ампутация, врачи диагностировали у мальчика ушибы, сообщила пресс-служба областного минздрава. "Ребенок, пострадавший на эскалаторе в ТРЦ "Карнавал", осмотрен врачом, ему проведены все необходимые исследования. Специалисты диагностировали ушибы мягких тканей. Ампутация маленькому свердловчанину не грозит. Ребенок направлен под наблюдение врачей по месту жительства", - говорится в релизе. Ранее ведомство информировало, что мальчик с травмой стопы был доставлен в приемный покой больницы, жизнь маленького пациента вне опасности, отмечали там. Днем в четверг в екатеринбургском торговом центре "Карнавал" пятилетний мальчик травмировался при подъеме на эскалаторе. Как сообщал РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ребенок бригадой скорой помощи был доставлен в девятую детскую больницу с предварительным диагнозом "закрытый оскольчатый перелом кости правой стопы". Были опасения, что врачам, возможно, придется ампутировать один из пальцев пострадавшей ноги, однако медики делают все возможное, чтобы обойтись без таких кардинальных мер, подчеркивал представитель полицейского главка. Региональные СК и прокуратура начали проверку по инциденту.

https://ria.ru/20231126/strelba-1911977575.html

екатеринбург

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, екатеринбург, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)