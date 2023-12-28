Минздрав рассказал о состоянии ребенка, пострадавшего в ТЦ в Екатеринбурге
Минздрав: пострадавшему в ТЦ в Екатеринбурге ребенку не грозит ампутация
© Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга/TelegramНогу ребенка зажевало в торговом центре "Карнавал" в Екатеринбурге
Ногу ребенка зажевало в торговом центре "Карнавал" в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Ребенку, пострадавшему при подъеме на эскалаторе в торговом центре Екатеринбурга, не грозит ампутация, врачи диагностировали у мальчика ушибы, сообщила пресс-служба областного минздрава.
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"Ребенок, пострадавший на эскалаторе в ТРЦ "Карнавал", осмотрен врачом, ему проведены все необходимые исследования. Специалисты диагностировали ушибы мягких тканей. Ампутация маленькому свердловчанину не грозит. Ребенок направлен под наблюдение врачей по месту жительства", - говорится в релизе.
Ранее ведомство информировало, что мальчик с травмой стопы был доставлен в приемный покой больницы, жизнь маленького пациента вне опасности, отмечали там.
Днем в четверг в екатеринбургском торговом центре "Карнавал" пятилетний мальчик травмировался при подъеме на эскалаторе. Как сообщал РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ребенок бригадой скорой помощи был доставлен в девятую детскую больницу с предварительным диагнозом "закрытый оскольчатый перелом кости правой стопы". Были опасения, что врачам, возможно, придется ампутировать один из пальцев пострадавшей ноги, однако медики делают все возможное, чтобы обойтись без таких кардинальных мер, подчеркивал представитель полицейского главка. Региональные СК и прокуратура начали проверку по инциденту.