https://ria.ru/20231228/rassledovanie-1918861437.html

СМИ: 47% американцев поддержали расследование по импичменту Байдена

СМИ: 47% американцев поддержали расследование по импичменту Байдена - РИА Новости, 28.12.2023

СМИ: 47% американцев поддержали расследование по импичменту Байдена

Почти половина американцев поддерживают инициативу республиканцев провести расследование в рамках процедуры импичмента против президента США Джо Байдена,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T22:44

2023-12-28T22:44

2023-12-28T22:44

в мире

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

джо байден

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Почти половина американцев поддерживают инициативу республиканцев провести расследование в рамках процедуры импичмента против президента США Джо Байдена, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на проведенный опрос. Согласно результатам опроса, 47% опрошенных согласны с инициативой республиканцев провести расследование в рамках процедуры импичмента Байдену, среди них 35% участников опроса твердо поддерживают республиканцев. В то же время с ними не согласны 35% респондентов. Кроме того, 58% участников опроса уверены, что действующий президент США вовлечен в бизнес-инициативы своего сына Хантера Байдена. Опрос проводился компанией J.L. Partners для издания Daily Mail, в нем приняли участие одна тысяча американцев. Возглавляемая республиканцами палата представителей ранее на этой неделе проголосовала за формальное расследование в отношении президента США Джо Байдена и его семьи. Фактически дело рассматривается в трех комитетах палаты на протяжении нескольких месяцев, конгрессмены собирают свидетельства коррупции и злоупотребления полномочиями. Ожидается, что по итогам расследования юридический комитет палаты может инициировать импичмент действующего президента.

https://ria.ru/20231228/prigovor-1918604092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден