https://ria.ru/20231228/rassledovanie-1918861437.html
СМИ: 47% американцев поддержали расследование по импичменту Байдена
СМИ: 47% американцев поддержали расследование по импичменту Байдена - РИА Новости, 28.12.2023
СМИ: 47% американцев поддержали расследование по импичменту Байдена
Почти половина американцев поддерживают инициативу республиканцев провести расследование в рамках процедуры импичмента против президента США Джо Байдена,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T22:44
2023-12-28T22:44
2023-12-28T22:44
в мире
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
джо байден
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Почти половина американцев поддерживают инициативу республиканцев провести расследование в рамках процедуры импичмента против президента США Джо Байдена, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на проведенный опрос. Согласно результатам опроса, 47% опрошенных согласны с инициативой республиканцев провести расследование в рамках процедуры импичмента Байдену, среди них 35% участников опроса твердо поддерживают республиканцев. В то же время с ними не согласны 35% респондентов. Кроме того, 58% участников опроса уверены, что действующий президент США вовлечен в бизнес-инициативы своего сына Хантера Байдена. Опрос проводился компанией J.L. Partners для издания Daily Mail, в нем приняли участие одна тысяча американцев. Возглавляемая республиканцами палата представителей ранее на этой неделе проголосовала за формальное расследование в отношении президента США Джо Байдена и его семьи. Фактически дело рассматривается в трех комитетах палаты на протяжении нескольких месяцев, конгрессмены собирают свидетельства коррупции и злоупотребления полномочиями. Ожидается, что по итогам расследования юридический комитет палаты может инициировать импичмент действующего президента.
https://ria.ru/20231228/prigovor-1918604092.html
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РИА Новости
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в мире, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден
В мире, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Джо Байден
СМИ: 47% американцев поддержали расследование по импичменту Байдена
Daily Mail: 47% американцев поддержали расследование по импичменту Байдена
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Почти половина американцев поддерживают инициативу республиканцев провести расследование в рамках процедуры импичмента против президента США Джо Байдена, сообщает
газета Daily Mail со ссылкой на проведенный опрос.
Согласно результатам опроса, 47% опрошенных согласны с инициативой республиканцев провести расследование в рамках процедуры импичмента Байдену, среди них 35% участников опроса твердо поддерживают республиканцев. В то же время с ними не согласны 35% респондентов. Кроме того, 58% участников опроса уверены, что действующий президент США вовлечен в бизнес-инициативы своего сына Хантера Байдена.
Опрос проводился компанией J.L. Partners для издания Daily Mail, в нем приняли участие одна тысяча американцев.
Возглавляемая республиканцами палата представителей ранее на этой неделе проголосовала за формальное расследование в отношении президента США Джо Байдена и его семьи. Фактически дело рассматривается в трех комитетах палаты на протяжении нескольких месяцев, конгрессмены собирают свидетельства коррупции и злоупотребления полномочиями. Ожидается, что по итогам расследования юридический комитет палаты может инициировать импичмент действующего президента.
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