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После обстрела машины предпринимателя под Воронежем возбудили дело - РИА Новости, 28.12.2023
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16:13 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/rassledovanie-1918802323.html
После обстрела машины предпринимателя под Воронежем возбудили дело
После обстрела машины предпринимателя под Воронежем возбудили дело - РИА Новости, 28.12.2023
После обстрела машины предпринимателя под Воронежем возбудили дело
Следователи возбудили дело о покушении на убийство после обстрела машины предпринимателя в Воронежской области, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T16:13
2023-12-28T16:13
происшествия
воронежская область
россия
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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ВОРОНЕЖ, 28 дек - РИА Новости. Следователи возбудили дело о покушении на убийство после обстрела машины предпринимателя в Воронежской области, сообщает управление СК РФ по региону. Ранее представитель птицефабрики "Третьяковская" подтвердил РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о покушении на 59-летнего директора предприятия Геннадия Ширяева. По его словам, Ширяев не пострадал. Птицефабрика находится в селе Третьяки. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сообщает управление СК РФ по региону. По предварительным данным следствия, вечером 27 декабря на участке, примыкающем к федеральной трассе А144 (474-й километр) в селе Третьяки Борисоглебского района, неизвестный произвел "не менее двух выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в движущийся автомобиль под управлением 59-летнего предпринимателя". "Мотивы преступления устанавливаются. По уголовному делу проведены необходимые осмотры, по изъятым предметам и объектам назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении. Федеральная антимонопольная служба 26 декабря сообщала, что в Воронежской области выявлено "единовременное повышение цен на куриные яйца". В сговоре, как выяснила ФАС, участвовали четыре местных производителя, в том числе "Птицефабрика Третьяковская". По данным антимонопольной службы, в октябре 2023 года компании "допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 16% до 37% на куриные яйца в сравнении с сентябрем".
https://ria.ru/20231219/transheya-1916682963.html
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происшествия, воронежская область, россия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Происшествия, Воронежская область, Россия, Воронеж, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
После обстрела машины предпринимателя под Воронежем возбудили дело

После обстрела машины директора птицефабрики под Воронежем возбудили дело

© Следственный Комитет РоссииНа месте расстрела автомобиля Геннадия Ширяева
На месте расстрела автомобиля Геннадия Ширяева
© Следственный Комитет России
На месте расстрела автомобиля Геннадия Ширяева
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 28 дек - РИА Новости. Следователи возбудили дело о покушении на убийство после обстрела машины предпринимателя в Воронежской области, сообщает управление СК РФ по региону.
Ранее представитель птицефабрики "Третьяковская" подтвердил РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о покушении на 59-летнего директора предприятия Геннадия Ширяева. По его словам, Ширяев не пострадал. Птицефабрика находится в селе Третьяки.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сообщает управление СК РФ по региону.
По предварительным данным следствия, вечером 27 декабря на участке, примыкающем к федеральной трассе А144 (474-й километр) в селе Третьяки Борисоглебского района, неизвестный произвел "не менее двух выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в движущийся автомобиль под управлением 59-летнего предпринимателя".
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"Мотивы преступления устанавливаются. По уголовному делу проведены необходимые осмотры, по изъятым предметам и объектам назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.
Федеральная антимонопольная служба 26 декабря сообщала, что в Воронежской области выявлено "единовременное повышение цен на куриные яйца". В сговоре, как выяснила ФАС, участвовали четыре местных производителя, в том числе "Птицефабрика Третьяковская". По данным антимонопольной службы, в октябре 2023 года компании "допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 16% до 37% на куриные яйца в сравнении с сентябрем".
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