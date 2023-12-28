https://ria.ru/20231228/rassledovanie-1918802323.html

После обстрела машины предпринимателя под Воронежем возбудили дело

После обстрела машины предпринимателя под Воронежем возбудили дело - РИА Новости, 28.12.2023

После обстрела машины предпринимателя под Воронежем возбудили дело

Следователи возбудили дело о покушении на убийство после обстрела машины предпринимателя в Воронежской области, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T16:13

2023-12-28T16:13

2023-12-28T16:13

происшествия

воронежская область

россия

воронеж

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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ВОРОНЕЖ, 28 дек - РИА Новости. Следователи возбудили дело о покушении на убийство после обстрела машины предпринимателя в Воронежской области, сообщает управление СК РФ по региону. Ранее представитель птицефабрики "Третьяковская" подтвердил РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о покушении на 59-летнего директора предприятия Геннадия Ширяева. По его словам, Ширяев не пострадал. Птицефабрика находится в селе Третьяки. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сообщает управление СК РФ по региону. По предварительным данным следствия, вечером 27 декабря на участке, примыкающем к федеральной трассе А144 (474-й километр) в селе Третьяки Борисоглебского района, неизвестный произвел "не менее двух выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в движущийся автомобиль под управлением 59-летнего предпринимателя". "Мотивы преступления устанавливаются. По уголовному делу проведены необходимые осмотры, по изъятым предметам и объектам назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении. Федеральная антимонопольная служба 26 декабря сообщала, что в Воронежской области выявлено "единовременное повышение цен на куриные яйца". В сговоре, как выяснила ФАС, участвовали четыре местных производителя, в том числе "Птицефабрика Третьяковская". По данным антимонопольной службы, в октябре 2023 года компании "допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 16% до 37% на куриные яйца в сравнении с сентябрем".

https://ria.ru/20231219/transheya-1916682963.html

https://ria.ru/20231225/tailand-1918009547.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, воронежская область, россия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), федеральная антимонопольная служба (фас россии)