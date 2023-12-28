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Азербайджан передал Армении основные принципы проекта мирного соглашения - РИА Новости, 28.12.2023
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10:46 28.12.2023 (обновлено: 11:08 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/printsipy-1918657786.html
Азербайджан передал Армении основные принципы проекта мирного соглашения
Азербайджан передал Армении основные принципы проекта мирного соглашения - РИА Новости, 28.12.2023
Азербайджан передал Армении основные принципы проекта мирного соглашения
Азербайджан передал армянской стороне пять основных принципов, легших в основу подготовленного Баку проекта мирного соглашения, заявил представитель президента... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:46
2023-12-28T11:08
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армения
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БАКУ, 28 дек – РИА Новости. Азербайджан передал армянской стороне пять основных принципов, легших в основу подготовленного Баку проекта мирного соглашения, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью британской газете The Guardian."На прошлой неделе армянской стороне был передан последний вариант текста мирного соглашения, теперь Баку ожидает от Еревана ответа на свои предложения. Мы обозначили пять основных принципов, легших в основу подготовленного Баку проекта мирного соглашения", - сказал он.Амирбеков добавил, что Азербайджан и Армения могут решить вопрос определения общей границы на более позднем этапе, учитывая непростой и трудоемкий характер этого процесса, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков."Сейчас необходимо заняться мирным договором. Вопрос определения границы может быть решен на более позднем этапе, учитывая его непростой и трудоемкий характер", - сказал политик.При этом он призвал Армению "до конца осознать всю выгоду мира с Азербайджаном" и "окончательно отказаться от вредных иллюзий и пагубных махинаций, направленных на срыв мирного процесса".Азербайджан и Армения в целом недалеки от согласования мирного соглашения, подчеркнул Амирбеков."На данном решающем этапе мирного процесса, когда стороны в целом недалеки от согласования мирного соглашения, необходим искренний настрой Еревана на достижение конкретных результатов. Передав на прошлой неделе армянской стороне последний вариант текста мирного соглашения, Баку теперь ожидает от Еревана ответа на свои предложения", - сказал он.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20231226/dogovor-1918328280.html
https://ria.ru/20231215/sotrudnichestvo-1916091960.html
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в мире, азербайджан, армения, баку
В мире, Азербайджан, Армения, Баку
Азербайджан передал Армении основные принципы проекта мирного соглашения

Азербайджан передал Армении пять основных принципов проекта мирного соглашения

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на город со смотровой площадки в Баку
Вид на город со смотровой площадки в Баку - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на город со смотровой площадки в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 28 дек – РИА Новости. Азербайджан передал армянской стороне пять основных принципов, легших в основу подготовленного Баку проекта мирного соглашения, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью британской газете The Guardian.
"На прошлой неделе армянской стороне был передан последний вариант текста мирного соглашения, теперь Баку ожидает от Еревана ответа на свои предложения. Мы обозначили пять основных принципов, легших в основу подготовленного Баку проекта мирного соглашения", - сказал он.
Амирбеков добавил, что Азербайджан и Армения могут решить вопрос определения общей границы на более позднем этапе, учитывая непростой и трудоемкий характер этого процесса, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.
"Сейчас необходимо заняться мирным договором. Вопрос определения границы может быть решен на более позднем этапе, учитывая его непростой и трудоемкий характер", - сказал политик.
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При этом он призвал Армению "до конца осознать всю выгоду мира с Азербайджаном" и "окончательно отказаться от вредных иллюзий и пагубных махинаций, направленных на срыв мирного процесса".
Азербайджан и Армения в целом недалеки от согласования мирного соглашения, подчеркнул Амирбеков.
"На данном решающем этапе мирного процесса, когда стороны в целом недалеки от согласования мирного соглашения, необходим искренний настрой Еревана на достижение конкретных результатов. Передав на прошлой неделе армянской стороне последний вариант текста мирного соглашения, Баку теперь ожидает от Еревана ответа на свои предложения", - сказал он.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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