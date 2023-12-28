https://ria.ru/20231228/printsipy-1918657786.html

Азербайджан передал Армении основные принципы проекта мирного соглашения

Азербайджан передал Армении основные принципы проекта мирного соглашения - РИА Новости, 28.12.2023

Азербайджан передал Армении основные принципы проекта мирного соглашения

Азербайджан передал армянской стороне пять основных принципов, легших в основу подготовленного Баку проекта мирного соглашения, заявил представитель президента... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:46

2023-12-28T10:46

2023-12-28T11:08

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БАКУ, 28 дек – РИА Новости. Азербайджан передал армянской стороне пять основных принципов, легших в основу подготовленного Баку проекта мирного соглашения, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью британской газете The Guardian."На прошлой неделе армянской стороне был передан последний вариант текста мирного соглашения, теперь Баку ожидает от Еревана ответа на свои предложения. Мы обозначили пять основных принципов, легших в основу подготовленного Баку проекта мирного соглашения", - сказал он.Амирбеков добавил, что Азербайджан и Армения могут решить вопрос определения общей границы на более позднем этапе, учитывая непростой и трудоемкий характер этого процесса, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков."Сейчас необходимо заняться мирным договором. Вопрос определения границы может быть решен на более позднем этапе, учитывая его непростой и трудоемкий характер", - сказал политик.При этом он призвал Армению "до конца осознать всю выгоду мира с Азербайджаном" и "окончательно отказаться от вредных иллюзий и пагубных махинаций, направленных на срыв мирного процесса".Азербайджан и Армения в целом недалеки от согласования мирного соглашения, подчеркнул Амирбеков."На данном решающем этапе мирного процесса, когда стороны в целом недалеки от согласования мирного соглашения, необходим искренний настрой Еревана на достижение конкретных результатов. Передав на прошлой неделе армянской стороне последний вариант текста мирного соглашения, Баку теперь ожидает от Еревана ответа на свои предложения", - сказал он.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20231226/dogovor-1918328280.html

https://ria.ru/20231215/sotrudnichestvo-1916091960.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азербайджан, армения, баку