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При пожаре в московской высотке погиб человек, восемь пострадали - РИА Новости, 28.12.2023
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12:59 28.12.2023 (обновлено: 13:04 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/pozhar-1918734022.html
При пожаре в московской высотке погиб человек, восемь пострадали
При пожаре в московской высотке погиб человек, восемь пострадали - РИА Новости, 28.12.2023
При пожаре в московской высотке погиб человек, восемь пострадали
Восемь человек, по уточненным данным, надышались угарным газом при пожаре в 25-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы, еще один человек погиб, рассказал... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:59
2023-12-28T13:04
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Восемь человек, по уточненным данным, надышались угарным газом при пожаре в 25-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы, еще один человек погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В результате пожара в 25-этажном жилом доме на Алтуфьевском шоссе пострадали восемь человек, еще один погиб", - сказал собеседник агентства. По его словам, всего при тушении пожара из горящего здания удалось спасти 17 человек.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
При пожаре в московской высотке погиб человек, восемь пострадали

При пожаре в московской высотке погиб человек, восемь надышались угарным газом

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПожар в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. 28 декабря 2023
Пожар в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. 28 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Пожар в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. 28 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Восемь человек, по уточненным данным, надышались угарным газом при пожаре в 25-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы, еще один человек погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В результате пожара в 25-этажном жилом доме на Алтуфьевском шоссе пострадали восемь человек, еще один погиб", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего при тушении пожара из горящего здания удалось спасти 17 человек.
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