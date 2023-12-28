https://ria.ru/20231228/pozhar-1918734022.html

При пожаре в московской высотке погиб человек, восемь пострадали

При пожаре в московской высотке погиб человек, восемь пострадали - РИА Новости, 28.12.2023

При пожаре в московской высотке погиб человек, восемь пострадали

Восемь человек, по уточненным данным, надышались угарным газом при пожаре в 25-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы, еще один человек погиб, рассказал... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:59

2023-12-28T12:59

2023-12-28T13:04

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Восемь человек, по уточненным данным, надышались угарным газом при пожаре в 25-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы, еще один человек погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В результате пожара в 25-этажном жилом доме на Алтуфьевском шоссе пострадали восемь человек, еще один погиб", - сказал собеседник агентства. По его словам, всего при тушении пожара из горящего здания удалось спасти 17 человек.

https://ria.ru/20231223/pozhar-1917603332.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва