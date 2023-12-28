https://ria.ru/20231228/poteri-1918606259.html

"Каждые пять минут": на Украине раскрыли шокирующую статистику потерь

"Каждые пять минут": на Украине раскрыли шокирующую статистику потерь - РИА Новости, 28.12.2023

"Каждые пять минут": на Украине раскрыли шокирующую статистику потерь

Каждые пять минут гибнет или получает ранение один гражданин Украины, такую статистику привела депутат Верховной рады от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T06:06

2023-12-28T06:06

2023-12-28T06:06

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Каждые пять минут гибнет или получает ранение один гражданин Украины, такую статистику привела депутат Верховной рады от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на своей странице в социальной сети Facebook*."Каждые пять минут у нас ранен или убит украинский гражданин, а в Генштабе ВСУ ничего не меняется", — написала она.Так депутат объяснила, почему критикует командование Вооруженных сил Украины.В середине декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала СВО составили более 383 тысячи военнослужащих. По его словам, Украина потеряла в совокупности 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысяч орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231228/dnepr-1918597320.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины