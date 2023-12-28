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"Каждые пять минут": на Украине раскрыли шокирующую статистику потерь - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/poteri-1918606259.html
"Каждые пять минут": на Украине раскрыли шокирующую статистику потерь
"Каждые пять минут": на Украине раскрыли шокирующую статистику потерь - РИА Новости, 28.12.2023
"Каждые пять минут": на Украине раскрыли шокирующую статистику потерь
Каждые пять минут гибнет или получает ранение один гражданин Украины, такую статистику привела депутат Верховной рады от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T06:06
2023-12-28T06:06
специальная военная операция на украине
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украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Каждые пять минут гибнет или получает ранение один гражданин Украины, такую статистику привела депутат Верховной рады от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на своей странице в социальной сети Facebook*."Каждые пять минут у нас ранен или убит украинский гражданин, а в Генштабе ВСУ ничего не меняется", — написала она.Так депутат объяснила, почему критикует командование Вооруженных сил Украины.В середине декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала СВО составили более 383 тысячи военнослужащих. По его словам, Украина потеряла в совокупности 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысяч орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231228/dnepr-1918597320.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Каждые пять минут": на Украине раскрыли шокирующую статистику потерь

Депутат Безуглая: каждые пять минут получает ранение или гибнет один украинец

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Каждые пять минут гибнет или получает ранение один гражданин Украины, такую статистику привела депутат Верховной рады от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на своей странице в социальной сети Facebook*.
"Каждые пять минут у нас ранен или убит украинский гражданин, а в Генштабе ВСУ ничего не меняется", — написала она.
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Так депутат объяснила, почему критикует командование Вооруженных сил Украины.
В середине декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала СВО составили более 383 тысячи военнослужащих. По его словам, Украина потеряла в совокупности 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысяч орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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