https://ria.ru/20231228/ponizhenie-1918748671.html

В северной части ЦФО ожидают резкое понижение температуры

В северной части ЦФО ожидают резкое понижение температуры - РИА Новости, 28.12.2023

В северной части ЦФО ожидают резкое понижение температуры

Резкое понижение температуры до минус 23 градусов ожидается в новогоднюю ночь в северной части Центрального федерального округа, говорится в предупреждении на... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:30

2023-12-28T13:30

2023-12-28T13:31

россия

гидрометцентр

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Резкое понижение температуры до минус 23 градусов ожидается в новогоднюю ночь в северной части Центрального федерального округа, говорится в предупреждении на сайте Гидрометцентра России."В связи с вторжением из Арктики холодной воздушной массы в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидается резкое изменение характера погоды. Днем 31 декабря 2023 года – ночью 1 января 2024 года в северной половине ЦФО ожидается резкое понижение температуры на 8-12 градусов, сильная гололедица", - говорится в сообщении.Отмечается, что температура воздуха днем 31 декабря в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской областях понизится до минус 15 - минус 8 градусов, на северо-востоке ЦФО - до минус 20. Ночью 1 января 2024 года температура составит минус 23 - минус 16, в Костромской области до минус 28.

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россия, гидрометцентр