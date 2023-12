https://ria.ru/20231228/pomosch-1918635068.html

"Шоу Зеленского": решение Белого дома по Украине вызвало гнев американцев

"Шоу Зеленского": решение Белого дома по Украине вызвало гнев американцев - РИА Новости, 28.12.2023

"Шоу Зеленского": решение Белого дома по Украине вызвало гнев американцев

Читатели американской газеты The Washington Post негативно отнеслись к передаче Украине нового пакета помощи. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T09:58

2023-12-28T09:58

2023-12-28T09:58

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post негативно отнеслись к передаче Украине нового пакета помощи.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон передаст Киеву 250 миллионов долларов."Украина должна сама решать свои проблемы. США не могут позволить себе дальше финансировать Украину. У нас внутри страны есть на что направить эти средства", —возмутился gallantserf."Все члены конгресса, которые поддержали это, должны сформировать свой собственный батальон и поехать сражаться на Украину. Уверен, мы сможем найти им замену в США. В добрый путь", — сыронизировал Giantsmax."Шоу Зеленского вернулось в Вашингтон для ограниченного представления", — пошутил To Shed Light – And Not To Master."У Америки всегда найдутся деньги на войну", — заключил JohnMV.В середине декабря официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и отправкой оружия Украине. Он уточнил, что сейчас Вашингтон располагает средствами в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Киеву и миллиардом долларов на восполнение собственных запасов.Президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.

