"Шоу Зеленского": решение Белого дома по Украине вызвало гнев американцев
Читатели Washington Post раскритиковали новый пакет помощи Украине
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post негативно отнеслись к передаче Украине нового пакета помощи.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон передаст Киеву 250 миллионов долларов.
"Украина должна сама решать свои проблемы. США не могут позволить себе дальше финансировать Украину. У нас внутри страны есть на что направить эти средства", —возмутился gallantserf.
"Все члены конгресса, которые поддержали это, должны сформировать свой собственный батальон и поехать сражаться на Украину. Уверен, мы сможем найти им замену в США. В добрый путь", — сыронизировал Giantsmax.
"Шоу Зеленского вернулось в Вашингтон для ограниченного представления", — пошутил To Shed Light – And Not To Master.
"У Америки всегда найдутся деньги на войну", — заключил JohnMV.
В середине декабря официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и отправкой оружия Украине. Он уточнил, что сейчас Вашингтон располагает средствами в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Киеву и миллиардом долларов на восполнение собственных запасов.
Президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.