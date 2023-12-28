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"Шоу Зеленского": решение Белого дома по Украине вызвало гнев американцев - РИА Новости, 28.12.2023
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09:58 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/pomosch-1918635068.html
"Шоу Зеленского": решение Белого дома по Украине вызвало гнев американцев
"Шоу Зеленского": решение Белого дома по Украине вызвало гнев американцев - РИА Новости, 28.12.2023
"Шоу Зеленского": решение Белого дома по Украине вызвало гнев американцев
Читатели американской газеты The Washington Post негативно отнеслись к передаче Украине нового пакета помощи. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T09:58
2023-12-28T09:58
в мире
украина
сша
энтони блинкен
патрик райдер
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post негативно отнеслись к передаче Украине нового пакета помощи.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон передаст Киеву 250 миллионов долларов."Украина должна сама решать свои проблемы. США не могут позволить себе дальше финансировать Украину. У нас внутри страны есть на что направить эти средства", —возмутился gallantserf."Все члены конгресса, которые поддержали это, должны сформировать свой собственный батальон и поехать сражаться на Украину. Уверен, мы сможем найти им замену в США. В добрый путь", — сыронизировал Giantsmax."Шоу Зеленского вернулось в Вашингтон для ограниченного представления", — пошутил To Shed Light – And Not To Master."У Америки всегда найдутся деньги на войну", — заключил JohnMV.В середине декабря официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и отправкой оружия Украине. Он уточнил, что сейчас Вашингтон располагает средствами в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Киеву и миллиардом долларов на восполнение собственных запасов.Президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
https://ria.ru/20231227/nato-1918374883.html
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в мире, украина, сша, энтони блинкен, патрик райдер, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Энтони Блинкен, Патрик Райдер, Джо Байден, Министерство обороны США
"Шоу Зеленского": решение Белого дома по Украине вызвало гнев американцев

Читатели Washington Post раскритиковали новый пакет помощи Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post негативно отнеслись к передаче Украине нового пакета помощи.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон передаст Киеву 250 миллионов долларов.
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"Украина должна сама решать свои проблемы. США не могут позволить себе дальше финансировать Украину. У нас внутри страны есть на что направить эти средства", —возмутился gallantserf.
"Все члены конгресса, которые поддержали это, должны сформировать свой собственный батальон и поехать сражаться на Украину. Уверен, мы сможем найти им замену в США. В добрый путь", — сыронизировал Giantsmax.
"Шоу Зеленского вернулось в Вашингтон для ограниченного представления", — пошутил To Shed Light – And Not To Master.
Америки всегда найдутся деньги на войну", — заключил JohnMV.
В середине декабря официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и отправкой оружия Украине. Он уточнил, что сейчас Вашингтон располагает средствами в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Киеву и миллиардом долларов на восполнение собственных запасов.
Президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
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В миреУкраинаСШАЭнтони БлинкенПатрик РайдерДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
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