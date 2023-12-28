https://ria.ru/20231228/pensiya-1766311522.html

Как самому рассчитать размер пенсии в 2024 году: алгоритм с примерами

Как рассчитать пенсию по старости 2024 индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК)

Как самому рассчитать размер пенсии в 2024 году: алгоритм с примерами

Как узнать размер будущей пенсии, из чего она формируется и какими способами самостоятельно рассчитать ее, зная величину индивидуального пенсионного... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T16:12

2023-12-28T16:12

2023-12-28T16:12

общество

пенсионный фонд рф

новый год

россия

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пенсии

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Как узнать размер будущей пенсии, из чего она формируется и какими способами самостоятельно рассчитать ее, зная величину индивидуального пенсионного коэффициента в 2024 году, — в материале РИА Новости.ПенсияПенсия — государственное социальное обеспечение, которое позволяет гражданам, достигшим определенного возраста, ежемесячно получать фиксированную сумму. Размер выплаты напрямую зависит от баллов, накопленных за время официальной трудовой деятельности.Законодательное регулированиеВыплата пенсии регулируется нормативными актами:На основании этих документов СФР определяет длительность трудового стажа, количество баллов и размер пенсии. Для летчиков, военных, космонавтов, государственных служащих и их семей начисления происходят по ФЗ от 15.12.2001 № 166 "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".Виды пенсий и условия начисленияАлександр Спиридонов, ведущий юрист Европейской Юридической Службы, рассказал, что законодательством предусмотрены различные виды пенсий:1. Страховая. Может назначаться по старости, инвалидности и по потере кормильца в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях". В 2024 году для оформления страховой пенсии по старости важно одновременное соблюдение следующих условий:Также согласно закону отдельным категориям граждан предоставляется право выхода на пенсию ранее установленного возраста.2. Пенсии по государственному обеспечению. В соответствии Федеральным законом от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" гражданам назначаются следующие виды пенсий:“Социальная пенсия выплачивается, если у гражданина не возникает права на страховую пенсию по старости. Таким образом, пенсия может быть назначена даже в том случае, если у человека нет ни стажа, ни коэффициентов, ни страховых взносов”, — уточняет Екатерина Горохова, генеральный директор ООО "НАФКО", эксперт в области бухгалтерского и налогового учета.3. Накопительная. Пенсионные накопления граждан, которые до 2014 года формировалась у работников по найму из страховых взносов, которые формировались за счет:- взносов от работодателя в пользу застрахованного лица (руководитель отчислял 22% от заработной платы сотрудника —16% на страховую часть и 6% — на накопительную);- средств материнского капитала (части или в полном размере), направленных на формирование накопительной пенсии и их инвестирования;- участия в программе софинансирования, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и их инвестирования.Самостоятельным видом пособий по старости накопительная стала с 2015 года. Ее размер зависит от продолжительности периода выплаты."Право на единовременную выплату средств пенсионных накоплений имеют граждане России — участники системы обязательного пенсионного страхования, если накопления на пенсионном счете составляют не менее 5% по отношению к сумме размера страхового пособия по старости. Накопительная пенсия назначается на определенный период и выплачивается ежемесячно. Но не у всех граждан есть накопительная часть", — поясняет Александр Спиридонов.Она имеется:- у мужчин и женщин 1967 года рождения и моложе — они вправе получить накопительную пенсию, если работают или работали в любой из периодов после 2001 года и имеют право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно.“Накопительная пенсия у них формировалась за счет взносов, — говорит юрист Европейской юридической службы Екатерина Туслякова. — Если гражданин не имеет права на досрочное назначение пенсии, то накопительную он может получить по достижении 60 лет для мужчин и 55 лет — для женщин”.- у мужчин 1953-1966 и женщин 1957-1966 года рождения — у этих граждан накопительная пенсия формировалась только три года: 2002, 2003, 2004. Получить ее они могут по достижении пенсионного возраста.“А также по достижении возраста выхода на пенсию, установленного до повышения пенсионного возраста”, — уточняет Екатерина Туслякова.- у граждан, которые уплачивают дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, получателей сертификата на материнский (семейный) капитал, направивших средства или их часть на формирование накопительной пенсии.Юрист акцентирует внимание на том, что в настоящее время и до 2026 года приостановлено формирование накопительной пенсии за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (п. 4 ст. 33.3 федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" от 15.12.2001 № 167-ФЗ; ст. 6.1 федерального закона от 04.12.2013 N 351-ФЗ). То есть все взносы от работодателя поступают на страховую часть пенсии.4. Добровольная. Ее второе название — пенсия по негосударственному пенсионному обеспечению. Граждане, желающие в будущем получать такую пенсию, должны заключить договор с Социальным фондом России или одним из действующих в стране негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и добровольно совершать отчисления.Как правило, страховая пенсия назначается со дня обращения за ее назначением, но при определенных обстоятельствах. Пенсия может быть назначена ранее дня обращения за ней:Если после назначения пенсии человек продолжает работать, пенсионные выплаты не прекращаются, но не будут ежегодно индексироваться.В том случае, если работающий пенсионер решит уйти на заслуженный отдых, положенная ему страховая пенсия будет выплачиваться после увольнения с учетом всех плановых индексаций, которые происходили за период его работы. Перерасчет осуществляется автоматически. При этом в 2023 году вступил в силу новый порядок перерасчета, по которому проиндексированная по всем правилам пенсия начнет поступать уволившимся пенсионерам уже на второй месяц после того месяца, когда гражданин официально покинул свое рабочее место.От чего зависит размер будущей пенсииПо словам эксперта, размер страховой пенсии по старости определяется по формуле и зависит от начисленных взносов, продолжительности страхового стажа, наличия иждивенцев, периода ухода за детьми и временем обращения за назначением пенсионного обеспечения. Чем больше пенсионный капитал у гражданина, тем больше будет у него пенсия.Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК)ИПК — это сумма пенсионных баллов, которые выдаются за отработанный год. Индивидуальный пенсионный коэффициент складывается из денежных средств, которые работодатель перечисляет за сотрудника (или гражданин самостоятельно, если ИП или самозанятый). Общая величина пенсионных баллов формируется из числа ИПК для каждого года к моменту выхода на пенсию. Значение ИПК необходимо для расчета пенсии.Баллы за трудовые и за нетрудовые периоды начисляются по разным алгоритмам. Так, 1,8 балла начисляется за один год:Как рассчитывается ИПКДля расчета коэффициента применяется формула:ИПК общий = (ИПКс + ИПКн) × КИПКс — старый коэффициент баллов, набранных до 01.01.2015.ИПКн — новый коэффициент баллов, полученных после 2015.К — коэффициент повышения ИПК при отсрочке обращения за пенсией.Количество баллов за год рассчитывается по формуле:ИПКгод = (СВгод / НСВ) * 10СВгод – годовая величина страховых взносов, уплаченных за гражданина;НСВ – нормативный объем страховых пенсионных взносов.Например, на год правительство устанавливает предельную базу по взносам. С 1 января 2024 года этот показатель для физлиц составит 2 225 000. рублей. Расчет норматива по страховым взносам (НСВ): 2 225 000 × 16% = 356000 рублей.Если месячный оклад гражданина составляет 70000 рублей, его годовой фонд заработной платы составляет 70000 * 12 = 840000 рублей. Величина страховых взносов, уплаченных за него (СВгод):840000 * 16% = 134 400 рублей.ИПКгод = (134 400 / 356000) * 10 = 3,775 балла.Фиксированная часть страховой пенсииПо закону эту часть пенсии дополнительно начисляют к страховой. Она выплачивается каждому российскому гражданину соответствующего возраста в качестве прибавки и не зависит от суммы уплаченных взносов.“Для некоторых категорий граждан размер этой выплаты увеличен. Так пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, а также инвалидам I группы фиксированная выплата увеличивается на 100%, гражданам, имеющим стаж работы в районах Крайнего Севера не менее 15 лет — на 50%, а пенсионерам, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети или дети, обучающиеся по очной форме обучения до достижения 23 лет, выплата увеличивается на 30% на каждого иждивенца, но не более чем на троих иждивенцев”, — говорит Екатерина Туслякова.По информации, представленной на сайте Социального фонда России, с 1 января 2024 года все страховые пенсии неработающих пенсионеров должны быть проиндексированы на 7,5%. При этом стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится до 133,05 руб., а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии будет равняться 8 134,88 рубля.Увеличенные коэффициентыЕсли за пенсионными выплатами по старости гражданин обратится не по достижении определенного возраста, а позже, то в расчет берут повышающие коэффициенты и фиксированные выплаты. Определяется данный коэффициент исходя из числа полных месяцев, которые истекли со дня возникновения права на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем с 01.01.2015 до дня, с которого назначается страховая пенсия по старости.К примеру, если пенсионер обратился за господдержкой через пять лет после наступления пенсионного возраста, то ПК вырастет на 45 %, а ФВ — на 36 %.Как рассчитать пенсиюС 2023 года вопросами пенсионного обеспечения граждан, обязательного пенсионного страхования и другими занимается Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд России). Взносы на ОПС, ОМС и по ВНиМ начисляют по единому тарифу. По-прежнему отдельно надо считать взносы на травматизм и взносы по дополнительным тарифам.Узнать, на какую сумму можно рассчитывать при выходе на заслуженный отдых, можно при помощи специальной формулы:СП = ИПК × СПК + (ФВ × КвФВ), гдеСП — размер страховой пенсии по старости;ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент;СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента на день назначения страховой пенсии по старости;ФВ — фиксированная выплата к страховой пенсии;КвФВ — коэффициент повышения ФВ при отсрочке назначения выплаты.Расчеты онлайнДля расчета размера будущей пенсии удобно воспользоваться онлайн калькулятором пенсии на сайте СФР. Подобный инструмент предусмотрен даже для школьников. Для этого нужно ввести данные о зарплате, периодах работы в течение жизни и следующие показатели, актуальные на указанный год.В результате будет выполнен примерный расчет, точный размер выплаты будет известен после установления пенсии и проведения проверки СФР.Для работников силовых ведомств и военнослужащих, которые не имеют стажа работы по найму в гражданских сферах, такая схема вычисления пенсии не подойдет.Расчет по периодамЭксперт Александр Спиридонов рассказал, что при исчислении пенсии важно учитывать период трудовой деятельности: до 2002 года, с 2002 по 2014 годы, с 2015 года. “При расчете пенсии проводится оценка пенсионных прав до 01.01.2002 года путем их конвертации (преобразования) в расчетный пенсионный капитал. Он определяется по состоянию на 01.01.2002 года по специальной формуле. За стаж, который выработан до 01.01.1991 года, расчетный капитал увеличивается на сумму валоризации, которая составляет 10% величины пенсионного расчетного капитала, сверх того на 1% за каждый полный год общего трудового стажа, выработанного до 01.01.1991 года”, — отмечает специалист.К примеру, у будущего пенсионера стаж 17 лет до 1991 года, за период до 2002 года расчетный пенсионный капитал составил 162568 рублей, то пенсионный капитал увеличивается на 27 %, а сумма валоризации составит - 43893,36 рублей, в общем это будет — 206461,36 рублей.Затем этот расчетный пенсионный капитал увеличивается с учетом коэффициентов индексации, в соответствии с постановлениями правительства РФ на 31.12.2014 года.“После того как подсчитан пенсионный капитал, выводится размер трудовой пенсии по старости по формуле. А далее рассчитывается ИПК до 01.01.2015 года, потом уже расчет ИПК производится исходя из взносов после 2015 года. Стоимость одного ИПК на день обращения в 2024 году - 133 рубля” — поясняет Александр Спиридонов.После назначения пенсии она ежегодно индексируется государством. Но это не относится к работающим пенсионерам. Им лишь производится перерасчет страховой пенсии в связи с увеличением размера ИПК, исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем.При перерасчете страховой пенсии в этом случае максимальное значение ИПК составляет:В общем случае территориальный орган СФР пересчитывает страховую пенсию по старости или по инвалидности в без заявительном порядке с 1 августа каждого года.Но до 2026 г. при перерасчете страховой пенсии применяется максимальное значение ИПК, равное 3,0, в связи с тем, что приостановлено формирование накопительной пенсии за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.Как узнать накопленную пенсиюПолучить информацию о стаже и накопленных баллах можно на портале "Госуслуги", запросив извещение о состоянии специальной части индивидуального лицевого счета. Услуга бесплатная. Все сведения о пенсионных сбережениях есть и в личном кабинете СФР.Чтобы узнать о пенсионных накоплениях, нужно:О предполагаемом размере страховой пенсии по старости СФР информирует застрахованных граждан в возрасте 45 и 40 лет (соответственно мужчины и женщины) один раз в три года. Информация поступает в личный кабинет застрахованного лица при условии, что гражданин зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации госуслуг.Рекомендации по увеличению пенсииЭксперт отмечает, что для размера пенсии важен страховой стаж и официальные взносы, которые перечисляются в ПФР. Чтобы в будущем получать более высокую пенсию, рекомендуется:Изменения в 2024 С 1 января 2024 года страховые пенсии россиян по старости вырастут на 7,5%. При этом сумма дополнительных бюджетных расходов, которые потребует подобное повышение, составит примерно 234 млрд рублей. В общей сложности это изменение затронет свыше 32 миллионов жителей России.Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2024 году составит чуть более 133 рублей, а величина добавляемой к страховой пенсии фиксированной выплаты достигнет показателя в 8 134,88 рубля.

https://ria.ru/20231025/nadbavki-1905055162.html

https://ria.ru/20231227/pensii-1918392212.html

https://ria.ru/20231127/pensii-1911999426.html

https://radiosputnik.ru/20221205/pensiya-1836503716.html

https://ria.ru/20231127/reyting-1911998660.html

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общество, пенсионный фонд рф, новый год, россия, социальные выплаты, пенсии