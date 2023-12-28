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Мишустин поручил доработать механизм патентного права для лекарств - РИА Новости, 28.12.2023
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10:27 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/patent-1918647503.html
Мишустин поручил доработать механизм патентного права для лекарств
Мишустин поручил доработать механизм патентного права для лекарств - РИА Новости, 28.12.2023
Мишустин поручил доработать механизм патентного права для лекарств
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 1 февраля представить предложения по совершенствованию механизмов патентного права для важных... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:27
2023-12-28T10:27
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 1 февраля представить предложения по совершенствованию механизмов патентного права для важных иностранных препаратов, сообщается на сайте кабмина. "Минздраву, Минпромторгу, Росздравнадзору и Роспотребнадзору совместно с Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службой и Роспатентом необходимо представить предложения по совершенствованию порядка применения механизмов патентного права для наиболее востребованных и стратегически важных иностранных препаратов. Срок – до 1 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231227/moskva-1918434206.html
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Варвара Скокшина
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россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Мишустин поручил доработать механизм патентного права для лекарств

Мишустин поручил доработать механизм патентного права для иностранных препаратов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛекарство в капсулах
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 1 февраля представить предложения по совершенствованию механизмов патентного права для важных иностранных препаратов, сообщается на сайте кабмина.
"Минздраву, Минпромторгу, Росздравнадзору и Роспотребнадзору совместно с Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службой и Роспатентом необходимо представить предложения по совершенствованию порядка применения механизмов патентного права для наиболее востребованных и стратегически важных иностранных препаратов. Срок – до 1 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.
Лекарства - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
В Москве закрыли аптеки, незаконно продавшие сильнодействующие лекарства
Вчера, 13:43
 
РоссияМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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