https://ria.ru/20231228/patent-1918647503.html

Мишустин поручил доработать механизм патентного права для лекарств

Мишустин поручил доработать механизм патентного права для лекарств - РИА Новости, 28.12.2023

Мишустин поручил доработать механизм патентного права для лекарств

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 1 февраля представить предложения по совершенствованию механизмов патентного права для важных... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:27

2023-12-28T10:27

2023-12-28T10:27

россия

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823436226_0:112:3134:1875_1920x0_80_0_0_3575758c0948695b4900ec9147590891.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 1 февраля представить предложения по совершенствованию механизмов патентного права для важных иностранных препаратов, сообщается на сайте кабмина. "Минздраву, Минпромторгу, Росздравнадзору и Роспотребнадзору совместно с Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службой и Роспатентом необходимо представить предложения по совершенствованию порядка применения механизмов патентного права для наиболее востребованных и стратегически важных иностранных препаратов. Срок – до 1 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231227/moskva-1918434206.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)