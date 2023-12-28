https://ria.ru/20231228/patent-1918647503.html
Мишустин поручил доработать механизм патентного права для лекарств
Мишустин поручил доработать механизм патентного права для лекарств - РИА Новости, 28.12.2023
Мишустин поручил доработать механизм патентного права для лекарств
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 1 февраля представить предложения по совершенствованию механизмов патентного права для важных... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:27
2023-12-28T10:27
2023-12-28T10:27
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823436226_0:112:3134:1875_1920x0_80_0_0_3575758c0948695b4900ec9147590891.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 1 февраля представить предложения по совершенствованию механизмов патентного права для важных иностранных препаратов, сообщается на сайте кабмина. "Минздраву, Минпромторгу, Росздравнадзору и Роспотребнадзору совместно с Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службой и Роспатентом необходимо представить предложения по совершенствованию порядка применения механизмов патентного права для наиболее востребованных и стратегически важных иностранных препаратов. Срок – до 1 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231227/moskva-1918434206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Мишустин поручил доработать механизм патентного права для лекарств
Мишустин поручил доработать механизм патентного права для иностранных препаратов