https://ria.ru/20231228/panno-1918805758.html

Мастерицы из регионов сплетут панно в цветах триколора для форума "Россия"

Мастерицы из регионов сплетут панно в цветах триколора для форума "Россия" - РИА Новости, 28.12.2023

Мастерицы из регионов сплетут панно в цветах триколора для форума "Россия"

Вологодская область на международной выставке-форуме "Россия" презентовала масштабный проект "Кружево России", в рамках которого мастерицы из 7-ми регионов... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T16:33

2023-12-28T16:33

2023-12-28T16:33

выставка-форум "россия"

вологодская область

георгий филимонов

россия

санкт-петербург

москва

вднх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918805013_0:115:3131:1876_1920x0_80_0_0_be6946f5dd0b42a239947311db8806ba.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Вологодская область на международной выставке-форуме "Россия" презентовала масштабный проект "Кружево России", в рамках которого мастерицы из 7-ми регионов создадут кружевное панно в цветах российского флага, сообщила пресс-служба врио губернатора региона. "На международной выставке-форуме "Россия" Вологодская область презентовала масштабный проект "Кружево России", объединивший семь "кружевных" регионов страны. Области, в которых сохранились традиции кружевоплетения, создадут совместное кружевное панно в цветах российского флага", - говорится в сообщении. Старт акции был дан на стенде Вологодской области. В настоящее время кружево плетут в семи регионах России: Вологодской, Ленинградской, Нижегородской, Орловской, Липецкой, Рязанской и Кировской областях, а также в Санкт-Петербурге. Мастерицы из этих регионов сплетут кружевное панно с символикой выставки-форума "Россия" размером два на три метра. Каждый из кружевных фрагментов будет отражать стилистику, эстетику и традиционные особенности кружева регионов. Синюю полосу триколора и логотип выставки будут плести кружевницы Вологодской области, белую и красную – мастерицы Санкт-Петербурга и других шести регионов. "Вологодская область известна своим кружевом по всему миру. Кружевной промысел - это один из наших культурных кодов. Для большинства регионов страны коклюшечное кружево - нетипичный вид рукоделия. Мы решили запустить акцию, которая объединит регионы, где сохранились уникальные традиции кружевоплетения. Самые искусные мастерицы-кружевницы России создадут большое кружевное полотно и при этом продемонстрируют самобытность и неповторимость своих региональных техник плетения", - отметил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Вологодская область на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ также представила особую коллекцию вологодского кружева. "Вологда была и остается одним из признанных центров кружевного дела, где бережно сохраняют вековые традиции. Панно, представленные на стенде, побывали в музеях Германии, Дании, Польши, Хорватии, Франции и других стран. Два панно на стенде - часть экспозиции Вологодского музея кружева. Это единственный музей в России, посвященный кружевоплетению", - рассказал Филимонов. Вологодскому кружеву более двухсот лет. Мастерицы плетут изделия вручную парной и сцепной техникой. За качество и художественное исполнение Вологодское кружево не раз награждалось и отмечалось на всемирных конкурсах кружевного искусства. Региональные техники кружевоплетения отличаются особой плавностью линий рисунка, ритмическим повторением элементов, богатой узорностью и оригинальными мотивами. Кружевные орнаменты используют в регионе для украшения одежды, постельного белья и предметов интерьера.

https://ria.ru/20231228/rossiya-1918682792.html

https://ria.ru/20231218/rossiya-1916425137.html

https://ria.ru/20231225/rossiya-1917900845.html

вологодская область

россия

санкт-петербург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, георгий филимонов, россия, санкт-петербург, москва, вднх