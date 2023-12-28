https://ria.ru/20231228/ozhidaniya-1918770562.html

"Думали, будет легко": солдат ВСУ рассказал о катастрофе на фронте

"Думали, будет легко": солдат ВСУ рассказал о катастрофе на фронте - РИА Новости, 28.12.2023

"Думали, будет легко": солдат ВСУ рассказал о катастрофе на фронте

В рядах Вооруженных сил Украины сожалеют о завышенных ожиданиях, признался украинский солдат элитного подразделения в разговоре с немецким телеканалом Welt. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:53

2023-12-28T14:53

2023-12-28T14:53

в мире

херсонская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

welt

bild

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В рядах Вооруженных сил Украины сожалеют о завышенных ожиданиях, признался украинский солдат элитного подразделения в разговоре с немецким телеканалом Welt."С военной точки зрения, думаю, не нужно было трубить из каждого угла, что мы вот-вот победим. Люди подумали, что будет очень легко, например, форсировать Днепр и захватить территорию на левом берегу Херсонской области, но это так не работает", —поделился он.Военный также отметил, что многие украинские бойцы ввиду тяжелой сложившейся ситуации стали терять мотивацию.Ранее немецкая газета Bild сообщала, что солдаты Вооруженных сил Украины все чаще жалуются на действия президента Владимира Зеленского из-за скудного обеспечения армии, а также выражают недовольство правительством страны и генералитетом.

https://ria.ru/20231228/izolyatsiya-1918704109.html

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в мире, херсонская область , владимир зеленский, вооруженные силы украины, welt, bild