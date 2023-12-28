https://ria.ru/20231228/obstrel-1918856814.html

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 28.12.2023

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска в 21.40 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T21:51

2023-12-28T21:51

2023-12-28T22:18

специальная военная операция на украине

в мире

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сцкк

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донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска в 21.40 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.40 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.Мэр Горловки Иван Приходько добавил, что снаряды разрываются около автовокзала в центре города. Позже он добавил, что, предположительно, украинские войска обстреливали Горловку из РСЗО "Град", и призвал мирных жителей не подходить к окнам.Кроме того, с 18.55 до 19.20 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка и Гольмовский, выпустив по ним в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916598364.html

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донецкая народная республика

донецк

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, сцкк, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины