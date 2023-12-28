https://ria.ru/20231228/obstrel-1918856814.html
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 28.12.2023
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска в 21.40 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T21:51
2023-12-28T21:51
2023-12-28T22:18
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
сцкк
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_519cc12763a3b77be5b6762df01c2f43.jpg
ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска в 21.40 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.40 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.Мэр Горловки Иван Приходько добавил, что снаряды разрываются около автовокзала в центре города. Позже он добавил, что, предположительно, украинские войска обстреливали Горловку из РСЗО "Град", и призвал мирных жителей не подходить к окнам.Кроме того, с 18.55 до 19.20 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка и Гольмовский, выпустив по ним в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916598364.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd0e435485b84abb371433174d525b11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, сцкк, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО