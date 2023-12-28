https://ria.ru/20231228/obstrel-1918836115.html

При обстреле Курской области получили повреждения семь домовладений

При обстреле Курской области получили повреждения семь домовладений - РИА Новости, 28.12.2023

При обстреле Курской области получили повреждения семь домовладений

Семь домовладений пострадали при обстреле Курской области со стороны Украины, один посёлок частично обесточен, обошлось без пострадавших, сообщил в своём... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T19:02

2023-12-28T19:02

2023-12-28T19:19

специальная военная операция на украине

курская область

украина

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 28 дек - РИА Новости. Семь домовладений пострадали при обстреле Курской области со стороны Украины, один посёлок частично обесточен, обошлось без пострадавших, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. "Со стороны Украины обстреляны села Гордеевка и Успеновка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждено 5 домовладений в Успеновке и 2 в Гордеевке", - сообщил Старовойт.По словам губернатора, удар был нанесён и по посёлку Тёткино Глушковского района. Там зафиксировано шесть прилётов, в результате которых были повреждены два домовладения и линия электропередачи. Сейчас часть посёлка обесточена, но Старовойт заверил, что аварийные бригады начнут восстановление, как только будет безопасно. Кроме того, губернатор пообещал помочь с ремонтом собственникам повреждённого имущества. Глушковский и Кореневский районы - два из шести приграничных районов Курской области, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20231228/obstrel-1918831195.html

https://ria.ru/20231228/rassledovanie-1918802323.html

курская область

украина

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курская область, украина, роман старовойт