Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Курской области получили повреждения семь домовладений - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:02 28.12.2023 (обновлено: 19:19 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/obstrel-1918836115.html
При обстреле Курской области получили повреждения семь домовладений
При обстреле Курской области получили повреждения семь домовладений - РИА Новости, 28.12.2023
При обстреле Курской области получили повреждения семь домовладений
Семь домовладений пострадали при обстреле Курской области со стороны Украины, один посёлок частично обесточен, обошлось без пострадавших, сообщил в своём... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T19:02
2023-12-28T19:19
специальная военная операция на украине
курская область
украина
роман старовойт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918838845_0:66:1762:1057_1920x0_80_0_0_6af440acd8d1db12be89a3f7c105c92d.jpg
ВОРОНЕЖ, 28 дек - РИА Новости. Семь домовладений пострадали при обстреле Курской области со стороны Украины, один посёлок частично обесточен, обошлось без пострадавших, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. "Со стороны Украины обстреляны села Гордеевка и Успеновка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждено 5 домовладений в Успеновке и 2 в Гордеевке", - сообщил Старовойт.По словам губернатора, удар был нанесён и по посёлку Тёткино Глушковского района. Там зафиксировано шесть прилётов, в результате которых были повреждены два домовладения и линия электропередачи. Сейчас часть посёлка обесточена, но Старовойт заверил, что аварийные бригады начнут восстановление, как только будет безопасно. Кроме того, губернатор пообещал помочь с ремонтом собственникам повреждённого имущества. Глушковский и Кореневский районы - два из шести приграничных районов Курской области, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20231228/obstrel-1918831195.html
https://ria.ru/20231228/rassledovanie-1918802323.html
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918838845_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_2fa35da5a93aa9c46dea06fe6fe5cdbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, украина, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Роман Старовойт
При обстреле Курской области получили повреждения семь домовладений

Старовойт: при обстреле Курской области со стороны ВСУ пострадали 7 домовладений

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела села в Курской области. 28 декабря 2023
Последствия обстрела села в Курской области. 28 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела села в Курской области. 28 декабря 2023
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 28 дек - РИА Новости. Семь домовладений пострадали при обстреле Курской области со стороны Украины, один посёлок частично обесточен, обошлось без пострадавших, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
"Со стороны Украины обстреляны села Гордеевка и Успеновка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждено 5 домовладений в Успеновке и 2 в Гордеевке", - сообщил Старовойт.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
При обстреле поселка в Брянской области пострадала мирная жительница
18:35
По словам губернатора, удар был нанесён и по посёлку Тёткино Глушковского района. Там зафиксировано шесть прилётов, в результате которых были повреждены два домовладения и линия электропередачи. Сейчас часть посёлка обесточена, но Старовойт заверил, что аварийные бригады начнут восстановление, как только будет безопасно.
Кроме того, губернатор пообещал помочь с ремонтом собственникам повреждённого имущества.
Глушковский и Кореневский районы - два из шести приграничных районов Курской области, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.
На месте расстрела автомобиля Геннадия Ширяева
После обстрела машины предпринимателя под Воронежем возбудили дело
16:13
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаРоман Старовойт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала