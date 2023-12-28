https://ria.ru/20231228/obstrel-1918836115.html
При обстреле Курской области получили повреждения семь домовладений
При обстреле Курской области получили повреждения семь домовладений - РИА Новости, 28.12.2023
При обстреле Курской области получили повреждения семь домовладений
Семь домовладений пострадали при обстреле Курской области со стороны Украины, один посёлок частично обесточен, обошлось без пострадавших, сообщил в своём... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T19:02
2023-12-28T19:02
2023-12-28T19:19
специальная военная операция на украине
курская область
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роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 28 дек - РИА Новости. Семь домовладений пострадали при обстреле Курской области со стороны Украины, один посёлок частично обесточен, обошлось без пострадавших, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. "Со стороны Украины обстреляны села Гордеевка и Успеновка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждено 5 домовладений в Успеновке и 2 в Гордеевке", - сообщил Старовойт.По словам губернатора, удар был нанесён и по посёлку Тёткино Глушковского района. Там зафиксировано шесть прилётов, в результате которых были повреждены два домовладения и линия электропередачи. Сейчас часть посёлка обесточена, но Старовойт заверил, что аварийные бригады начнут восстановление, как только будет безопасно. Кроме того, губернатор пообещал помочь с ремонтом собственникам повреждённого имущества. Глушковский и Кореневский районы - два из шести приграничных районов Курской области, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20231228/obstrel-1918831195.html
https://ria.ru/20231228/rassledovanie-1918802323.html
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курская область, украина, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Роман Старовойт
При обстреле Курской области получили повреждения семь домовладений
Старовойт: при обстреле Курской области со стороны ВСУ пострадали 7 домовладений
ВОРОНЕЖ, 28 дек - РИА Новости.
Семь домовладений пострадали при обстреле Курской области со стороны Украины, один посёлок частично обесточен, обошлось без пострадавших, сообщил в своём Telegram-канале
губернатор Роман Старовойт.
"Со стороны Украины обстреляны села Гордеевка и Успеновка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждено 5 домовладений в Успеновке и 2 в Гордеевке", - сообщил Старовойт.
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По словам губернатора, удар был нанесён и по посёлку Тёткино Глушковского района. Там зафиксировано шесть прилётов, в результате которых были повреждены два домовладения и линия электропередачи. Сейчас часть посёлка обесточена, но Старовойт заверил, что аварийные бригады начнут восстановление, как только будет безопасно.
Кроме того, губернатор пообещал помочь с ремонтом собственникам повреждённого имущества.
Глушковский и Кореневский районы - два из шести приграничных районов Курской области, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.
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