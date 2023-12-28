Рейтинг@Mail.ru
При обстреле поселка в Брянской области пострадала мирная жительница - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:35 28.12.2023 (обновлено: 18:44 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/obstrel-1918831195.html
При обстреле поселка в Брянской области пострадала мирная жительница
При обстреле поселка в Брянской области пострадала мирная жительница - РИА Новости, 28.12.2023
При обстреле поселка в Брянской области пострадала мирная жительница
Жительница поселка Суземка Брянской области пострадала после украинского обстрела, она госпитализирована в районную больницу, в селе нарушено энергоснабжение,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:35
2023-12-28T18:44
специальная военная операция на украине
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Жительница поселка Суземка Брянской области пострадала после украинского обстрела, она госпитализирована в районную больницу, в селе нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Под обстрелом украинских террористов поселок Суземка. По гражданским объектам выпущено более 15 снарядов. По предварительной информации, ранение получила мирная жительница. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор в своем Telegram-канале.Богомаз уточнил, что в результате обстрела частично повреждены 11 жилых домов, административное здание, полностью уничтожена одна хозпостройка. Также, по данным губернатора, частично повреждены несколько автомобилей, нарушено энергоснабжение."Обследование территории населенного пункта продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Аварийные службы приступили к восстановительным работам", – добавил Богомаз.Суземский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область
Специальная военная операция на Украине, Брянская область
При обстреле поселка в Брянской области пострадала мирная жительница

Богомаз: при украинском обстреле поселка Суземка пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Жительница поселка Суземка Брянской области пострадала после украинского обстрела, она госпитализирована в районную больницу, в селе нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Под обстрелом украинских террористов поселок Суземка. По гражданским объектам выпущено более 15 снарядов. По предварительной информации, ранение получила мирная жительница. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз уточнил, что в результате обстрела частично повреждены 11 жилых домов, административное здание, полностью уничтожена одна хозпостройка. Также, по данным губернатора, частично повреждены несколько автомобилей, нарушено энергоснабжение.
"Обследование территории населенного пункта продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Аварийные службы приступили к восстановительным работам", – добавил Богомаз.
Суземский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Киев продолжает теракты с согласия Запада, заявил Герасимов
21 декабря, 13:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала