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При обстреле поселка в Брянской области пострадала мирная жительница
При обстреле поселка в Брянской области пострадала мирная жительница - РИА Новости, 28.12.2023
При обстреле поселка в Брянской области пострадала мирная жительница
Жительница поселка Суземка Брянской области пострадала после украинского обстрела, она госпитализирована в районную больницу, в селе нарушено энергоснабжение,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:35
2023-12-28T18:35
2023-12-28T18:44
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брянская область
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Жительница поселка Суземка Брянской области пострадала после украинского обстрела, она госпитализирована в районную больницу, в селе нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Под обстрелом украинских террористов поселок Суземка. По гражданским объектам выпущено более 15 снарядов. По предварительной информации, ранение получила мирная жительница. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор в своем Telegram-канале.Богомаз уточнил, что в результате обстрела частично повреждены 11 жилых домов, административное здание, полностью уничтожена одна хозпостройка. Также, по данным губернатора, частично повреждены несколько автомобилей, нарушено энергоснабжение."Обследование территории населенного пункта продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Аварийные службы приступили к восстановительным работам", – добавил Богомаз.Суземский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html
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брянская область
Специальная военная операция на Украине, Брянская область
При обстреле поселка в Брянской области пострадала мирная жительница
Богомаз: при украинском обстреле поселка Суземка пострадала мирная жительница
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости.
Жительница поселка Суземка Брянской области пострадала после украинского обстрела, она госпитализирована в районную больницу, в селе нарушено энергоснабжение, сообщил
губернатор региона Александр Богомаз.
"Под обстрелом украинских террористов поселок Суземка. По гражданским объектам выпущено более 15 снарядов. По предварительной информации, ранение получила мирная жительница. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз уточнил, что в результате обстрела частично повреждены 11 жилых домов, административное здание, полностью уничтожена одна хозпостройка. Также, по данным губернатора, частично повреждены несколько автомобилей, нарушено энергоснабжение.
"Обследование территории населенного пункта продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Аварийные службы приступили к восстановительным работам", – добавил Богомаз.
Суземский район
– один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
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