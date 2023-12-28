https://ria.ru/20231228/obstrel-1918831195.html

При обстреле поселка в Брянской области пострадала мирная жительница

При обстреле поселка в Брянской области пострадала мирная жительница - РИА Новости, 28.12.2023

При обстреле поселка в Брянской области пострадала мирная жительница

Жительница поселка Суземка Брянской области пострадала после украинского обстрела, она госпитализирована в районную больницу, в селе нарушено энергоснабжение,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T18:35

2023-12-28T18:35

2023-12-28T18:44

специальная военная операция на украине

брянская область

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Жительница поселка Суземка Брянской области пострадала после украинского обстрела, она госпитализирована в районную больницу, в селе нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Под обстрелом украинских террористов поселок Суземка. По гражданским объектам выпущено более 15 снарядов. По предварительной информации, ранение получила мирная жительница. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор в своем Telegram-канале.Богомаз уточнил, что в результате обстрела частично повреждены 11 жилых домов, административное здание, полностью уничтожена одна хозпостройка. Также, по данным губернатора, частично повреждены несколько автомобилей, нарушено энергоснабжение."Обследование территории населенного пункта продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Аварийные службы приступили к восстановительным работам", – добавил Богомаз.Суземский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html

брянская область

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брянская область