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Украинские военные обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 28.12.2023 (обновлено: 17:46 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/obstrel-1918771095.html
Украинские военные обстреляли Гольмовский
Украинские военные обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 28.12.2023
Украинские военные обстреляли Гольмовский
Украинские войска в 13.40 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Гольмовскому, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:56
2023-12-28T17:46
специальная военная операция на украине
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска в 13.40 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Гольмовскому, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 14.10 по 14.45 выпустили в общей сложности еще девять снарядов того же калибра по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20231227/vsu-1918346984.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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96
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сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Донецкая Народная Республика
Украинские военные обстреляли Гольмовский

СЦКК: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Гольмовскому

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела одного из жилых домов в поселке Гольмовский. 28 декабря 2023
Последствия обстрела одного из жилых домов в поселке Гольмовский. 28 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела одного из жилых домов в поселке Гольмовский. 28 декабря 2023
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска в 13.40 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Гольмовскому, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, украинские войска с 14.10 по 14.45 выпустили в общей сложности еще девять снарядов того же калибра по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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Специальная военная операция на УкраинеСЦККДонецкая Народная Республика
 
 
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