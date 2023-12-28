Украинские военные обстреляли Гольмовский
СЦКК: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Гольмовскому
© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела одного из жилых домов в поселке Гольмовский. 28 декабря 2023
Последствия обстрела одного из жилых домов в поселке Гольмовский. 28 декабря 2023
ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска в 13.40 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Гольмовскому, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, украинские войска с 14.10 по 14.45 выпустили в общей сложности еще девять снарядов того же калибра по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.