https://ria.ru/20231228/obstrel-1918771095.html

Украинские военные обстреляли Гольмовский

Украинские военные обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 28.12.2023

Украинские военные обстреляли Гольмовский

Украинские войска в 13.40 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Гольмовскому, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:56

2023-12-28T14:56

2023-12-28T17:46

специальная военная операция на украине

сцкк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска в 13.40 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Гольмовскому, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 14.10 по 14.45 выпустили в общей сложности еще девять снарядов того же калибра по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20231227/vsu-1918346984.html

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сцкк, донецкая народная республика