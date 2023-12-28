https://ria.ru/20231228/naemnitsa-1918595848.html
Британскую наемницу ВСУ нашли мертвой в постели
Британскую наемницу ВСУ нашли мертвой в постели - РИА Новости, 28.12.2023
Британскую наемницу ВСУ нашли мертвой в постели
Наемница ВСУ из Британии Кэтрин Мельничук была найдена мертвой в собственной постели, сообщается на странице в Facebook* украинской волонтерской организации... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T01:56
2023-12-28T01:56
2023-12-28T09:19
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Наемница ВСУ из Британии Кэтрин Мельничук была найдена мертвой в собственной постели, сообщается на странице в Facebook* украинской волонтерской организации Project Konstantin.По информации волонтеров, Мельничук "была обнаружена в своей постели" утром 24 декабря, ее смерть "не рассматривается как подозрительная". В организации заявили, что пытаются организовать приезд на Украину родных Мельничук и помочь с расходами на "репатриацию".Смерть наемницы также подтвердила в соцсети X медик из английского Болтона Венди Уоррингтон, которая занималась волонтерством на Украине в 2022 году и называла Мельничук своим "другом". Как следует из поста, семья наемницы проживает в Великобритании, сама она носила позывной "Апач".На личной странице Мельничук на краудфандинговой платформе указано, что она "последние 18 месяцев" служила инструктором и "военным медиком" на Украине, до этого она изучала химию в Великобритании и шесть лет работала в сфере неотложной медицины.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20231226/spetsoperatsiya-1918074872.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Россия, Вооруженные силы Украины
Британскую наемницу ВСУ нашли мертвой в постели
Наемницу ВСУ из Британии Мельничук нашли мертвой в собственной постели