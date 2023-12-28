https://ria.ru/20231228/muzhchina-1918826658.html

На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации

На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации - РИА Новости, 28.12.2023

На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации

Мужчина выпрыгнул из окна военкомата в городе Черновцы на западе Украины, чтобы спастись от мобилизации, он был госпитализирован, сообщает в четверг... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T18:07

2023-12-28T18:07

2023-12-28T18:07

специальная военная операция на украине

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украина

черновцы

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мужчина выпрыгнул из окна военкомата в городе Черновцы на западе Украины, чтобы спастись от мобилизации, он был госпитализирован, сообщает в четверг представитель местного областного центра комплектования (военкомата) Татьяна Гайдащук. "В Черновцах из окна здания городского центра комплектования выпрыгнул мужчина. Это произошло 28 декабря", - приводит слова Гайдащук украинский телеканал "Общественное".По ее словам, он выпрыгнул из окна второго этажа, его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Как сообщили в больнице журналистам "Общественного", мужчина жив, его состояние стабильное, он находится в нейрохирургическом отделении. Как сообщает местное издание "Молодой буковинец", из-за падения с высоты 43-летний мужчина получил открытый перелом ноги. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231228/mobilizatsiya-1918762217.html

https://ria.ru/20231228/ukraina-1918759718.html

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в мире, украина, черновцы, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр