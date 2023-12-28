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На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации
На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации - РИА Новости, 28.12.2023
На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации
Мужчина выпрыгнул из окна военкомата в городе Черновцы на западе Украины, чтобы спастись от мобилизации, он был госпитализирован, сообщает в четверг... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:07
2023-12-28T18:07
2023-12-28T18:07
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мужчина выпрыгнул из окна военкомата в городе Черновцы на западе Украины, чтобы спастись от мобилизации, он был госпитализирован, сообщает в четверг представитель местного областного центра комплектования (военкомата) Татьяна Гайдащук. "В Черновцах из окна здания городского центра комплектования выпрыгнул мужчина. Это произошло 28 декабря", - приводит слова Гайдащук украинский телеканал "Общественное".По ее словам, он выпрыгнул из окна второго этажа, его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Как сообщили в больнице журналистам "Общественного", мужчина жив, его состояние стабильное, он находится в нейрохирургическом отделении. Как сообщает местное издание "Молодой буковинец", из-за падения с высоты 43-летний мужчина получил открытый перелом ноги. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231228/mobilizatsiya-1918762217.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черновцы, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации
В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации