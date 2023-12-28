Рейтинг@Mail.ru
На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:07 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/muzhchina-1918826658.html
На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации
На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации - РИА Новости, 28.12.2023
На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации
Мужчина выпрыгнул из окна военкомата в городе Черновцы на западе Украины, чтобы спастись от мобилизации, он был госпитализирован, сообщает в четверг... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:07
2023-12-28T18:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
черновцы
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599252659_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_394b18c77ee283404d0f747f23fb4ec3.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мужчина выпрыгнул из окна военкомата в городе Черновцы на западе Украины, чтобы спастись от мобилизации, он был госпитализирован, сообщает в четверг представитель местного областного центра комплектования (военкомата) Татьяна Гайдащук. &quot;В Черновцах из окна здания городского центра комплектования выпрыгнул мужчина. Это произошло 28 декабря&quot;, - приводит слова Гайдащук украинский телеканал &quot;Общественное&quot;.По ее словам, он выпрыгнул из окна второго этажа, его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Как сообщили в больнице журналистам "Общественного", мужчина жив, его состояние стабильное, он находится в нейрохирургическом отделении. Как сообщает местное издание "Молодой буковинец", из-за падения с высоты 43-летний мужчина получил открытый перелом ноги. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231228/mobilizatsiya-1918762217.html
https://ria.ru/20231228/ukraina-1918759718.html
украина
черновцы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599252659_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9296558c57e0e02697fe3181bbc798e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, черновцы, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черновцы, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации

В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкМашина скорой медицинской помощи на Украине
Машина скорой медицинской помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в медиабанк
Машина скорой медицинской помощи на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мужчина выпрыгнул из окна военкомата в городе Черновцы на западе Украины, чтобы спастись от мобилизации, он был госпитализирован, сообщает в четверг представитель местного областного центра комплектования (военкомата) Татьяна Гайдащук.
«

"В Черновцах из окна здания городского центра комплектования выпрыгнул мужчина. Это произошло 28 декабря", - приводит слова Гайдащук украинский телеканал "Общественное".

Мобилизованные украинцы - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
В ВСУ заявили, что новый закон о мобилизации будут дорабатывать
14:17
По ее словам, он выпрыгнул из окна второго этажа, его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Как сообщили в больнице журналистам "Общественного", мужчина жив, его состояние стабильное, он находится в нейрохирургическом отделении.
Как сообщает местное издание "Молодой буковинец", из-за падения с высоты 43-летний мужчина получил открытый перелом ноги.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Украинский омбудсмен заявил, что договорился с МО по проекту о мобилизации
14:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧерновцыВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала