https://ria.ru/20231228/morozy-1918826924.html

В Москве январские каникулы будут с морозами до минус 20 градусов

В Москве январские каникулы будут с морозами до минус 20 градусов - РИА Новости, 28.12.2023

В Москве январские каникулы будут с морозами до минус 20 градусов

Январские каникулы в Москве пройдут на фоне "настоящей русской зимы", по ночам столбики термометров будут опускаться до минус 15-20 градусов, а днем будет до... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T18:07

2023-12-28T18:07

2023-12-28T18:07

москва

евгений тишковец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918464259_0:410:2906:2045_1920x0_80_0_0_7a1f97b0ecf0fdf730825826e84c9b47.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Январские каникулы в Москве пройдут на фоне "настоящей русской зимы", по ночам столбики термометров будут опускаться до минус 15-20 градусов, а днем будет до минус 16, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Он отметил, что в новогоднюю ночь ударят нормальные январские морозы – до минус 10-15 градусов. "Первый январский день выдастся холодным - не выше минус 8 - минус 13. Каникулы, в целом, пройдут под управлением настоящей русской зимы. По ночам столбики термометров будут опускаться до минус 15- минус 20, днем всего минус 11- минус 16", - написал Тишковец. В отдельные дни пройдут снегопады.

https://ria.ru/20231228/pogoda-1918823191.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, евгений тишковец