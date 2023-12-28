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В Москве январские каникулы будут с морозами до минус 20 градусов - РИА Новости, 28.12.2023
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18:07 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/morozy-1918826924.html
В Москве январские каникулы будут с морозами до минус 20 градусов
В Москве январские каникулы будут с морозами до минус 20 градусов - РИА Новости, 28.12.2023
В Москве январские каникулы будут с морозами до минус 20 градусов
Январские каникулы в Москве пройдут на фоне "настоящей русской зимы", по ночам столбики термометров будут опускаться до минус 15-20 градусов, а днем будет до... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:07
2023-12-28T18:07
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Январские каникулы в Москве пройдут на фоне "настоящей русской зимы", по ночам столбики термометров будут опускаться до минус 15-20 градусов, а днем будет до минус 16, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Он отметил, что в новогоднюю ночь ударят нормальные январские морозы – до минус 10-15 градусов. "Первый январский день выдастся холодным - не выше минус 8 - минус 13. Каникулы, в целом, пройдут под управлением настоящей русской зимы. По ночам столбики термометров будут опускаться до минус 15- минус 20, днем всего минус 11- минус 16", - написал Тишковец. В отдельные дни пройдут снегопады.
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москва, евгений тишковец
Москва, Евгений Тишковец
В Москве январские каникулы будут с морозами до минус 20 градусов

Фобос: на январские каникулы москвичам пообещали морозы до минус 20 градусов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Январские каникулы в Москве пройдут на фоне "настоящей русской зимы", по ночам столбики термометров будут опускаться до минус 15-20 градусов, а днем будет до минус 16, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в новогоднюю ночь ударят нормальные январские морозы – до минус 10-15 градусов.
"Первый январский день выдастся холодным - не выше минус 8 - минус 13. Каникулы, в целом, пройдут под управлением настоящей русской зимы. По ночам столбики термометров будут опускаться до минус 15- минус 20, днем всего минус 11- минус 16", - написал Тишковец.
В отдельные дни пройдут снегопады.
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