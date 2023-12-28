https://ria.ru/20231228/moldaviya-1918746538.html

Эксперт объяснил, почему в Молдавии ключевые посты занимают иностранцы

Эксперт объяснил, почему в Молдавии ключевые посты занимают иностранцы - РИА Новости, 28.12.2023

Эксперт объяснил, почему в Молдавии ключевые посты занимают иностранцы

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) назначает на важные посты иностранцев, потому что ей не хватает профессиональных кадров, считает... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:25

2023-12-28T13:25

2023-12-28T13:25

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) назначает на важные посты иностранцев, потому что ей не хватает профессиональных кадров, считает политолог, директор социологической компании Intellect Group Ян Лисневский. Парламент Молдавии 22 декабря избрал на должность главы Нацбанка вместо Октавиана Армашу бывшего председателя сената Румынии Анку Драгу. "Это не первый раз, когда партия "Действие и солидарность" использует подобные методы, это происходит из-за нехватки кадров. Если партия обращается к соседним странам для довольно важных позиций, то это означает, что сама партия не производит профессиональных кадров, чтобы занять эти должности", - сказал Лисневский РИА Новости. По его словам, проблема также в отсутствии прозрачности. Он отметил, что Драгу назначили без обсуждений и представления ее кандидатуры. Ранее в румынских СМИ, в том числе в изданиях Evenimentul Zilei ("События дня") и Gazeta de Cluj ("Газета Клужа"), появились публикации, что Драгу является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии. Молдавские власти пока никак не прокомментировали эту информацию. При этом, по данным молдавских СМИ, на ключевых постах в Молдавии находятся люди, обладающие двойным гражданством (румынским и молдавским), - президент Майя Санду, спикер парламента и председатель ПДС Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан, ряд министров и депутатов от правящей партии.

https://ria.ru/20231227/moldaviya-1918591587.html

https://ria.ru/20231228/rynok-1918744720.html

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в мире, молдавия