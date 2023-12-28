https://ria.ru/20231228/marketpleys-1918694534.html

Решетников представил обновленный туристический маркетплейс

Решетников представил обновленный туристический маркетплейс - РИА Новости, 28.12.2023

Решетников представил обновленный туристический маркетплейс

Министр экономического развития Максим Решетников представил обновленный туристический маркетплейс на портале в интернете Russia.travel, это не просто... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:38

2023-12-28T11:38

2023-12-28T12:51

россия

москва

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр экономического развития Максим Решетников представил обновленный туристический маркетплейс на портале в интернете Russia.travel, это не просто информационный ресурс, на нём можно забронировать отель или билеты на мероприятие, сообщил министр в ходе презентации площадки в рамках международной выставки-форума "Россия". "Благодаря порталу регионы и бизнес могут активнее продвигать свои турпродукты, управлять турпотоками, диверсифицировать их. То есть создавать спрос, где и когда он нужен. Портал объединен с инфраструктурой московской цифровой платформы Russpass. У Москвы есть отличные наработки по цифровизации туриндустрии, которые можно и нужно тиражировать. Благодаря интеграции у нас появился не просто информационный ресурс, а туристический маркетплейс, где можно забронировать отель или купить билеты на мероприятие", – сказал Решетников. Как уточнили журналистам в пресс-службе ведомства, главный туристический портал России стал совместным проектом Минэкономразвития, Минцифры, правительства Москвы и АНО "Национальные приоритеты". Там пояснили, что это полноценная экосистема для любителей путешествий, где можно получить информацию о различных вариантах отдыха, достопримечательностях и маршрутах, спланировать путешествие и приобрести различные туристические продукты: забронировать отель, приобрести экскурсию или билет в музей. "Платформа открытая, вся информация, которая там есть, мы готовы ее отдать и будем отдавать и коммерческим, и региональным платформам… Следующим этапом мы ставим задачу сделать портал удобным, доступным и понятным и для иностранного туриста. Но это уже задача следующего года", - в свою очередь уточнил Решетников.

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