Рейтинг@Mail.ru
Решетников представил обновленный туристический маркетплейс - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:38 28.12.2023 (обновлено: 12:51 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/marketpleys-1918694534.html
Решетников представил обновленный туристический маркетплейс
Решетников представил обновленный туристический маркетплейс - РИА Новости, 28.12.2023
Решетников представил обновленный туристический маркетплейс
Министр экономического развития Максим Решетников представил обновленный туристический маркетплейс на портале в интернете Russia.travel, это не просто... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:38
2023-12-28T12:51
россия
москва
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898452991_0:73:3012:1767_1920x0_80_0_0_8097ab667fc5e0da3b2e924c73e94662.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр экономического развития Максим Решетников представил обновленный туристический маркетплейс на портале в интернете Russia.travel, это не просто информационный ресурс, на нём можно забронировать отель или билеты на мероприятие, сообщил министр в ходе презентации площадки в рамках международной выставки-форума "Россия". "Благодаря порталу регионы и бизнес могут активнее продвигать свои турпродукты, управлять турпотоками, диверсифицировать их. То есть создавать спрос, где и когда он нужен. Портал объединен с инфраструктурой московской цифровой платформы Russpass. У Москвы есть отличные наработки по цифровизации туриндустрии, которые можно и нужно тиражировать. Благодаря интеграции у нас появился не просто информационный ресурс, а туристический маркетплейс, где можно забронировать отель или купить билеты на мероприятие", – сказал Решетников. Как уточнили журналистам в пресс-службе ведомства, главный туристический портал России стал совместным проектом Минэкономразвития, Минцифры, правительства Москвы и АНО "Национальные приоритеты". Там пояснили, что это полноценная экосистема для любителей путешествий, где можно получить информацию о различных вариантах отдыха, достопримечательностях и маршрутах, спланировать путешествие и приобрести различные туристические продукты: забронировать отель, приобрести экскурсию или билет в музей. "Платформа открытая, вся информация, которая там есть, мы готовы ее отдать и будем отдавать и коммерческим, и региональным платформам… Следующим этапом мы ставим задачу сделать портал удобным, доступным и понятным и для иностранного туриста. Но это уже задача следующего года", - в свою очередь уточнил Решетников.
https://ria.ru/20231228/sayty-1918434780.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898452991_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_33530f75baf87498a569e5e0ef4dc14b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм, туризм, туристы
Россия, Москва, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы
Решетников представил обновленный туристический маркетплейс

Глава Минэкономразвития представил обновленный туристический маркетплейс

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр экономического развития Максим Решетников представил обновленный туристический маркетплейс на портале в интернете Russia.travel, это не просто информационный ресурс, на нём можно забронировать отель или билеты на мероприятие, сообщил министр в ходе презентации площадки в рамках международной выставки-форума "Россия".
"Благодаря порталу регионы и бизнес могут активнее продвигать свои турпродукты, управлять турпотоками, диверсифицировать их. То есть создавать спрос, где и когда он нужен. Портал объединен с инфраструктурой московской цифровой платформы Russpass. У Москвы есть отличные наработки по цифровизации туриндустрии, которые можно и нужно тиражировать. Благодаря интеграции у нас появился не просто информационный ресурс, а туристический маркетплейс, где можно забронировать отель или купить билеты на мероприятие", – сказал Решетников.
Как уточнили журналистам в пресс-службе ведомства, главный туристический портал России стал совместным проектом Минэкономразвития, Минцифры, правительства Москвы и АНО "Национальные приоритеты". Там пояснили, что это полноценная экосистема для любителей путешествий, где можно получить информацию о различных вариантах отдыха, достопримечательностях и маршрутах, спланировать путешествие и приобрести различные туристические продукты: забронировать отель, приобрести экскурсию или билет в музей.
"Платформа открытая, вся информация, которая там есть, мы готовы ее отдать и будем отдавать и коммерческим, и региональным платформам… Следующим этапом мы ставим задачу сделать портал удобным, доступным и понятным и для иностранного туриста. Но это уже задача следующего года", - в свою очередь уточнил Решетников.
Девушка работает за ноутбуком рядом с палаткой для глэмпинга - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Названы сайты, которые заменили россиянам Booking.com
05:44
 
ТуризмРоссияМоскваМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Новости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала