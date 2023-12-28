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Лолита поблагодарила поклонников за поддержку и рассказала о планах - РИА Новости, 29.12.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
20:46 28.12.2023 (обновлено: 02:04 29.12.2023)
https://ria.ru/20231228/lolita-1918849929.html
Лолита поблагодарила поклонников за поддержку и рассказала о планах
Лолита поблагодарила поклонников за поддержку и рассказала о планах - РИА Новости, 29.12.2023
Лолита поблагодарила поклонников за поддержку и рассказала о планах
Певица Лолита Милявская поблагодарила всех, кто поддержал ее после скандала, связанного с вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, и рассказала, что у нее... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-28T20:46
2023-12-29T02:04
тюмень
москва
анастасия ивлеева
лолита милявская
шоубиз
сво
новости шоу-бизнеса
шоу-бизнес
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Певица Лолита Милявская поблагодарила всех, кто поддержал ее после скандала, связанного с вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, и рассказала, что у нее освободилось время для работы дома. "Хочу сказать огромное спасибо за безумное количество поддержки &lt;…&gt; Ребят, все нормально, жизнь есть жизнь", - обратилась она к подписчикам в видео, опубликованном в Telegram-канале певицы. Она также ответила на вопрос, чем собирается заниматься, продемонстрировав швабру и ведро воды.&quot;Я так давно не убирала квартиру, что видно она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка &lt;…&gt; и привыкаю быть домохозяйкой&quot;, - подписала Лолита свой пост.Тюменское региональное отделение движения "Зов Народа" направило обращение главе региона с требованием отменить в Тюмени концерт Милявской из-за ее участия в "голой" вечеринке Ивлеевой. Напомним, ранее Лолита Марковна Милявская в интервью РИА Новости рассказывала о гастролях на Донбассе и своих впечатлениях о том, что ей довелось там увидеть: "Для меня это еще один урок в жизни, что мы — живые, здоровые, не перенесшие ничего, кроме неизбежной фатальной потери родственников, — ноем по всякой ерунде. А вот то, что пережили эти люди, теряя близких, под обстрелами, а потом — будучи в блокаде, без продуктов… Большая часть из них бросила курить — пришлось выбирать между тем, чтобы купить еду или пачку сигарет. Люди живут очень бедно, настолько бедно, что страшно себе представить.Ужасы, которые мне рассказали о том, через что прошли местные жители, во мне оставили такой след, что все остальное — ерунда", – считает Лолита Милявская. Представьте, что вообще чувствуют люди, которые знали, что такое война, исключительно из кинофильмов, так же как я и мои музыканты. Честно, мы выдохнули, только когда пересекли границу России. Но светлее глаз и чувств, чем в Луганске и Донецке, я давно не видела.Артистка отметила, что во время поездки в Донбасс живущие там люди сказали ей о том, что хотят только в Россию — "после ужаса, который они пережили"."И это говорят обычные люди, мне — я не политик и не имею влияния и какого-то веса", — добавила певица.Сейчас Лолита Марковна воздерживается от комментариев по поводу "голой" вечеринки. "Зачем уже высказываться? - только хуже будет".
https://ria.ru/20190718/1556586794.html
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тюмень, москва, анастасия ивлеева, лолита милявская, сво, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, донбасс, новости культуры, филипп киркоров
Тюмень, Москва, Анастасия Ивлеева, Лолита Милявская, Шоубиз, СВО, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Донбасс, Новости культуры, Филипп Киркоров
Лолита поблагодарила поклонников за поддержку и рассказала о планах

Что Лолита говорила о Донбассе и Зеленском и как поблагодарила поклонников

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛолита Милявская
Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Лолита Милявская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Певица Лолита Милявская поблагодарила всех, кто поддержал ее после скандала, связанного с вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, и рассказала, что у нее освободилось время для работы дома.
«
"Хочу сказать огромное спасибо за безумное количество поддержки <…> Ребят, все нормально, жизнь есть жизнь", - обратилась она к подписчикам в видео, опубликованном в Telegram-канале певицы.
© Фото : PR НТВПевица Лолита на шоу "Суперстар! Возвращение"
Певица Лолита на шоу Суперстар! Возвращение - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : PR НТВ
Певица Лолита на шоу "Суперстар! Возвращение"
Она также ответила на вопрос, чем собирается заниматься, продемонстрировав швабру и ведро воды.
«

"Я так давно не убирала квартиру, что видно она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка <…> и привыкаю быть домохозяйкой", - подписала Лолита свой пост.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певица Лолита Милявская
Тюменское региональное отделение движения "Зов Народа" направило обращение главе региона с требованием отменить в Тюмени концерт Милявской из-за ее участия в "голой" вечеринке Ивлеевой.
Напомним, ранее Лолита Марковна Милявская в интервью РИА Новости рассказывала о гастролях на Донбассе и своих впечатлениях о том, что ей довелось там увидеть:
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 18.07.2019
Лолита рассказала о Владимире Зеленском и гастролях по востоку Украины
18 июля 2019, 08:00
"Для меня это еще один урок в жизни, что мы — живые, здоровые, не перенесшие ничего, кроме неизбежной фатальной потери родственников, — ноем по всякой ерунде.
А вот то, что пережили эти люди, теряя близких, под обстрелами, а потом — будучи в блокаде, без продуктов… Большая часть из них бросила курить — пришлось выбирать между тем, чтобы купить еду или пачку сигарет. Люди живут очень бедно, настолько бедно, что страшно себе представить.
Ужасы, которые мне рассказали о том, через что прошли местные жители, во мне оставили такой след, что все остальное — ерунда", – считает Лолита Милявская.
«
Представьте, что вообще чувствуют люди, которые знали, что такое война, исключительно из кинофильмов, так же как я и мои музыканты. Честно, мы выдохнули, только когда пересекли границу России. Но светлее глаз и чувств, чем в Луганске и Донецке, я давно не видела.
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 01.04.2020
Лолита рассказала, что в Донбассе говорят о "зверствах" Украины
1 апреля 2020, 17:08
Артистка отметила, что во время поездки в Донбасс живущие там люди сказали ей о том, что хотят только в Россию — "после ужаса, который они пережили".
«
"И это говорят обычные люди, мне — я не политик и не имею влияния и какого-то веса", — добавила певица.
Сейчас Лолита Марковна воздерживается от комментариев по поводу "голой" вечеринки. "Зачем уже высказываться? - только хуже будет".
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Киркоров, Лолита и Билан извинились за участие в "голой вечеринке"
26 декабря, 17:43
 
ШоубизТюменьМоскваАнастасия ИвлееваЛолита МилявскаяСВОНовости шоу-бизнесаШоу-бизнесДонбассНовости культурыФилипп Киркоров
 
 
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