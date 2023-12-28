https://ria.ru/20231228/lolita-1918849929.html

Лолита поблагодарила поклонников за поддержку и рассказала о планах

Лолита поблагодарила поклонников за поддержку и рассказала о планах - РИА Новости, 29.12.2023

Лолита поблагодарила поклонников за поддержку и рассказала о планах

Певица Лолита Милявская поблагодарила всех, кто поддержал ее после скандала, связанного с вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, и рассказала, что у нее... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-28T20:46

2023-12-28T20:46

2023-12-29T02:04

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Певица Лолита Милявская поблагодарила всех, кто поддержал ее после скандала, связанного с вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, и рассказала, что у нее освободилось время для работы дома. "Хочу сказать огромное спасибо за безумное количество поддержки <…> Ребят, все нормально, жизнь есть жизнь", - обратилась она к подписчикам в видео, опубликованном в Telegram-канале певицы. Она также ответила на вопрос, чем собирается заниматься, продемонстрировав швабру и ведро воды."Я так давно не убирала квартиру, что видно она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка <…> и привыкаю быть домохозяйкой", - подписала Лолита свой пост.Тюменское региональное отделение движения "Зов Народа" направило обращение главе региона с требованием отменить в Тюмени концерт Милявской из-за ее участия в "голой" вечеринке Ивлеевой. Напомним, ранее Лолита Марковна Милявская в интервью РИА Новости рассказывала о гастролях на Донбассе и своих впечатлениях о том, что ей довелось там увидеть: "Для меня это еще один урок в жизни, что мы — живые, здоровые, не перенесшие ничего, кроме неизбежной фатальной потери родственников, — ноем по всякой ерунде. А вот то, что пережили эти люди, теряя близких, под обстрелами, а потом — будучи в блокаде, без продуктов… Большая часть из них бросила курить — пришлось выбирать между тем, чтобы купить еду или пачку сигарет. Люди живут очень бедно, настолько бедно, что страшно себе представить.Ужасы, которые мне рассказали о том, через что прошли местные жители, во мне оставили такой след, что все остальное — ерунда", – считает Лолита Милявская. Представьте, что вообще чувствуют люди, которые знали, что такое война, исключительно из кинофильмов, так же как я и мои музыканты. Честно, мы выдохнули, только когда пересекли границу России. Но светлее глаз и чувств, чем в Луганске и Донецке, я давно не видела.Артистка отметила, что во время поездки в Донбасс живущие там люди сказали ей о том, что хотят только в Россию — "после ужаса, который они пережили"."И это говорят обычные люди, мне — я не политик и не имею влияния и какого-то веса", — добавила певица.Сейчас Лолита Марковна воздерживается от комментариев по поводу "голой" вечеринки. "Зачем уже высказываться? - только хуже будет".

https://ria.ru/20190718/1556586794.html

https://ria.ru/20200401/1569455647.html

https://ria.ru/20231226/izvineniya-1918261765.html

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