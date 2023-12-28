Лолита поблагодарила поклонников за поддержку и рассказала о планах
Что Лолита говорила о Донбассе и Зеленском и как поблагодарила поклонников
Лолита Милявская. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Певица Лолита Милявская поблагодарила всех, кто поддержал ее после скандала, связанного с вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, и рассказала, что у нее освободилось время для работы дома.
«
"Хочу сказать огромное спасибо за безумное количество поддержки <…> Ребят, все нормально, жизнь есть жизнь", - обратилась она к подписчикам в видео, опубликованном в Telegram-канале певицы.
© Фото : PR НТВПевица Лолита на шоу "Суперстар! Возвращение"
© Фото : PR НТВ
Певица Лолита на шоу "Суперстар! Возвращение"
Она также ответила на вопрос, чем собирается заниматься, продемонстрировав швабру и ведро воды.
«
"Я так давно не убирала квартиру, что видно она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка <…> и привыкаю быть домохозяйкой", - подписала Лолита свой пост.
Певица Лолита Милявская
Тюменское региональное отделение движения "Зов Народа" направило обращение главе региона с требованием отменить в Тюмени концерт Милявской из-за ее участия в "голой" вечеринке Ивлеевой.
Напомним, ранее Лолита Марковна Милявская в интервью РИА Новости рассказывала о гастролях на Донбассе и своих впечатлениях о том, что ей довелось там увидеть:
"Для меня это еще один урок в жизни, что мы — живые, здоровые, не перенесшие ничего, кроме неизбежной фатальной потери родственников, — ноем по всякой ерунде.
А вот то, что пережили эти люди, теряя близких, под обстрелами, а потом — будучи в блокаде, без продуктов… Большая часть из них бросила курить — пришлось выбирать между тем, чтобы купить еду или пачку сигарет. Люди живут очень бедно, настолько бедно, что страшно себе представить.
Ужасы, которые мне рассказали о том, через что прошли местные жители, во мне оставили такой след, что все остальное — ерунда", – считает Лолита Милявская.
«
Представьте, что вообще чувствуют люди, которые знали, что такое война, исключительно из кинофильмов, так же как я и мои музыканты. Честно, мы выдохнули, только когда пересекли границу России. Но светлее глаз и чувств, чем в Луганске и Донецке, я давно не видела.
Артистка отметила, что во время поездки в Донбасс живущие там люди сказали ей о том, что хотят только в Россию — "после ужаса, который они пережили".
«
"И это говорят обычные люди, мне — я не политик и не имею влияния и какого-то веса", — добавила певица.
Сейчас Лолита Марковна воздерживается от комментариев по поводу "голой" вечеринки. "Зачем уже высказываться? - только хуже будет".