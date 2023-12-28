https://ria.ru/20231228/krymskiy_most-1918596646.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено - РИА Новости, 28.12.2023
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T02:08
2023-12-28T02:08
2023-12-28T02:08
крымский мост
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе. О приостановке движения инфоцентр информировал в четверг в 1.34 мск. Причины не уточнялись. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 1.53 мск.
https://ria.ru/20231221/raketa-1917340289.html
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крымский мост
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
На Крымском мосту возобновлено движение автотранспорта