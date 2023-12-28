https://ria.ru/20231228/kommunalnye_mashiny-1918736804.html

Бирюков: почти 19 тысяч коммунальных машин украсили к Новому году в Москве

Бирюков: почти 19 тысяч коммунальных машин украсили к Новому году в Москве - РИА Новости, 28.12.2023

Бирюков: почти 19 тысяч коммунальных машин украсили к Новому году в Москве

Почти 19 тысяч коммунальных машин украсили к Новому году в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:05

2023-12-28T13:05

2023-12-28T13:05

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новый год

комплекс городского хозяйства москвы

коммунальные службы

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Почти 19 тысяч коммунальных машин украсили к Новому году в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году традиционно для поддержания новогодней атмосферы одели в праздничные наряды городскую коммунальную технику, в общей сложности - почти 19 тысяч единиц. Это машины, обеспечивающие уборку города, техника наших инженерных компаний. Их украсили изображения новогодних елок, цифры "2024", на кабинах ряда машин появились новогодние шапочки, а кузова превратились в сани Деда Мороза и огромные подарки. В вечернее время часть декораций подсвечивается с помощью специальных световых элементов", – рассказал Бирюков. По его словам, новогоднюю коммунальную технику можно встретить как в центре столицы, так и во всех других административных округах.

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