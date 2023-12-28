https://ria.ru/20231228/kommunalnye_mashiny-1918736804.html
Бирюков: почти 19 тысяч коммунальных машин украсили к Новому году в Москве
Бирюков: почти 19 тысяч коммунальных машин украсили к Новому году в Москве - РИА Новости, 28.12.2023
Бирюков: почти 19 тысяч коммунальных машин украсили к Новому году в Москве
Почти 19 тысяч коммунальных машин украсили к Новому году в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:05
2023-12-28T13:05
2023-12-28T13:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
общество
новый год
комплекс городского хозяйства москвы
коммунальные службы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918733509_0:379:2968:2048_1920x0_80_0_0_3568802bc3fc0c483b8bf7adfb672dfb.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Почти 19 тысяч коммунальных машин украсили к Новому году в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году традиционно для поддержания новогодней атмосферы одели в праздничные наряды городскую коммунальную технику, в общей сложности - почти 19 тысяч единиц. Это машины, обеспечивающие уборку города, техника наших инженерных компаний. Их украсили изображения новогодних елок, цифры "2024", на кабинах ряда машин появились новогодние шапочки, а кузова превратились в сани Деда Мороза и огромные подарки. В вечернее время часть декораций подсвечивается с помощью специальных световых элементов", – рассказал Бирюков. По его словам, новогоднюю коммунальную технику можно встретить как в центре столицы, так и во всех других административных округах.
https://ria.ru/20231226/ukrasili-1918166572.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918733509_114:131:2670:2048_1920x0_80_0_0_32887c117cbcff4c88e7aaf31b915be7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество, новый год, комплекс городского хозяйства москвы, коммунальные службы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Общество, Новый год, Комплекс городского хозяйства Москвы, коммунальные службы