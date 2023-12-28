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Бирюков: почти 19 тысяч коммунальных машин украсили к Новому году в Москве - РИА Новости, 28.12.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:05 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/kommunalnye_mashiny-1918736804.html
Бирюков: почти 19 тысяч коммунальных машин украсили к Новому году в Москве
Бирюков: почти 19 тысяч коммунальных машин украсили к Новому году в Москве - РИА Новости, 28.12.2023
Бирюков: почти 19 тысяч коммунальных машин украсили к Новому году в Москве
Почти 19 тысяч коммунальных машин украсили к Новому году в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:05
2023-12-28T13:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
общество
новый год
комплекс городского хозяйства москвы
коммунальные службы
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Почти 19 тысяч коммунальных машин украсили к Новому году в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году традиционно для поддержания новогодней атмосферы одели в праздничные наряды городскую коммунальную технику, в общей сложности - почти 19 тысяч единиц. Это машины, обеспечивающие уборку города, техника наших инженерных компаний. Их украсили изображения новогодних елок, цифры "2024", на кабинах ряда машин появились новогодние шапочки, а кузова превратились в сани Деда Мороза и огромные подарки. В вечернее время часть декораций подсвечивается с помощью специальных световых элементов", – рассказал Бирюков. По его словам, новогоднюю коммунальную технику можно встретить как в центре столицы, так и во всех других административных округах.
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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество, новый год, комплекс городского хозяйства москвы, коммунальные службы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Общество, Новый год, Комплекс городского хозяйства Москвы, коммунальные службы

Бирюков: почти 19 тысяч коммунальных машин украсили к Новому году в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСнегоуборочные машины, украшенные к Новому году, убирают снег в центре Москвы
Снегоуборочные машины, украшенные к Новому году, убирают снег в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Снегоуборочные машины, украшенные к Новому году, убирают снег в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Почти 19 тысяч коммунальных машин украсили к Новому году в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году традиционно для поддержания новогодней атмосферы одели в праздничные наряды городскую коммунальную технику, в общей сложности - почти 19 тысяч единиц. Это машины, обеспечивающие уборку города, техника наших инженерных компаний. Их украсили изображения новогодних елок, цифры "2024", на кабинах ряда машин появились новогодние шапочки, а кузова превратились в сани Деда Мороза и огромные подарки. В вечернее время часть декораций подсвечивается с помощью специальных световых элементов", – рассказал Бирюков.
По его словам, новогоднюю коммунальную технику можно встретить как в центре столицы, так и во всех других административных округах.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Специалисты украсили Москву праздничными плакатами к Новому году
26 декабря, 13:44
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыПетр БирюковОбществоНовый годКомплекс городского хозяйства Москвыкоммунальные службы
 
 
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