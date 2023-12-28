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Кампус для учащихся колледжей появится в Вологодской области - РИА Новости, 28.12.2023
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Вологодская область
 
21:07 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/kolledzhi-1918852340.html
Кампус для учащихся колледжей появится в Вологодской области
Кампус для учащихся колледжей появится в Вологодской области - РИА Новости, 28.12.2023
Кампус для учащихся колледжей появится в Вологодской области
Проект создания кампуса для учащихся средних специальных учебных заведений рассматривается правительством Вологодской области, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T21:07
2023-12-28T21:07
вологодская область
вологодская область
общество
колледжи
образование
кампус
георгий филимонов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Проект создания кампуса для учащихся средних специальных учебных заведений рассматривается правительством Вологодской области, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов. Заявление прозвучало в четверг на пленарной дискуссии "Вологодская область: траектории развития" на полях международной выставки-форума "Россия". Предусмотрен кампус и для студентов вологодских вузов. "Для реализации всех замыслов нам нужны прорывные проекты в области цифровизации и наукоемких технологий. Наша задача – создать условия для развития опережающих, высокотехничных решений. Мы будем это делать и в формате научно-образовательного процесса. Мы заявляем эти траектории, заявляясь на финансирование строительства кампуса. Будем это делать, привлекая федеральное финансирование и частных инвесторов", – заявил Филимонов. Он добавил, что администрация области пользуется каждой возможностью для того, чтобы жители Вологодской области могли стать высококлассными специалистами и работать на родине. "Будем предоставлять гранты, премии и отличникам, и тем, кто возвращается. Будем "привязывать" квадратными метрами не только по программе "Земский учитель" и "Земский доктор" для того, чтобы обеспечить то число, которое нам нужно в этом году по минимуму", – сообщил Филимонов. Врио губернатора отметил, что специалисты требуются прежде всего на селе. "Однако такие понятия, как искусственный интеллект, инновационная фармакология, медицина, цифровые решения для разных прикладных задач, создание новых материалов, энергетика, робототехника, опережающие технологии в аграрном секторе – все это у нас в портфеле", – подчеркнул Филимонов. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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вологодская область, общество, колледжи, образование, кампус, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Общество, Колледжи, Образование, кампус, Георгий Филимонов

Кампус для учащихся колледжей появится в Вологодской области

© Fotolia / Maksim ŠmeljovУчащиеся и учитель на уроке
Учащиеся и учитель на уроке - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Fotolia / Maksim Šmeljov
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Проект создания кампуса для учащихся средних специальных учебных заведений рассматривается правительством Вологодской области, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов.
Заявление прозвучало в четверг на пленарной дискуссии "Вологодская область: траектории развития" на полях международной выставки-форума "Россия".
Предусмотрен кампус и для студентов вологодских вузов.
"Для реализации всех замыслов нам нужны прорывные проекты в области цифровизации и наукоемких технологий. Наша задача – создать условия для развития опережающих, высокотехничных решений. Мы будем это делать и в формате научно-образовательного процесса. Мы заявляем эти траектории, заявляясь на финансирование строительства кампуса. Будем это делать, привлекая федеральное финансирование и частных инвесторов", – заявил Филимонов.
Он добавил, что администрация области пользуется каждой возможностью для того, чтобы жители Вологодской области могли стать высококлассными специалистами и работать на родине.
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"Будем предоставлять гранты, премии и отличникам, и тем, кто возвращается. Будем "привязывать" квадратными метрами не только по программе "Земский учитель" и "Земский доктор" для того, чтобы обеспечить то число, которое нам нужно в этом году по минимуму", – сообщил Филимонов.
Врио губернатора отметил, что специалисты требуются прежде всего на селе.
"Однако такие понятия, как искусственный интеллект, инновационная фармакология, медицина, цифровые решения для разных прикладных задач, создание новых материалов, энергетика, робототехника, опережающие технологии в аграрном секторе – все это у нас в портфеле", – подчеркнул Филимонов.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
 
Вологодская областьВологодская областьОбществоКолледжиОбразованиекампусГеоргий Филимонов
 
 
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