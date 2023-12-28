https://ria.ru/20231228/kolesa-1918782007.html
Бойцы получили три комплекта колес для машин от магаданцев
Бойцы получили три комплекта колес для машин от магаданцев - РИА Новости, 28.12.2023
Бойцы получили три комплекта колес для машин от магаданцев
Рота эвакуации и медики в зоне специальной военной операции получили три комплекта колес для автомобилей, купленных на деньги жителей Магаданской области,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:23
2023-12-28T15:23
2023-12-28T15:23
надежные люди
магаданская область
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МАГАДАН, 28 дек - РИА Новости. Рота эвакуации и медики в зоне специальной военной операции получили три комплекта колес для автомобилей, купленных на деньги жителей Магаданской области, сообщает правительство региона. "Рота эвакуации и медики получили три комплекта резины, купленной на средства колымчан. Напомним, сбор на колеса объявлял Штаб сбора помощи солдатам в библиотеке Пушкина. В кратчайшие сроки отзывчивые колымчане перевели необходимые средства, колеса закупили и передали нашим парням", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231228/pisma-1918780553.html
магаданская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область
Надежные люди, Магаданская область
Бойцы получили три комплекта колес для машин от магаданцев
Бойцы в зоне СВО получили три комплекта колес для машин от магаданцев
МАГАДАН, 28 дек - РИА Новости. Рота эвакуации и медики в зоне специальной военной операции получили три комплекта колес для автомобилей, купленных на деньги жителей Магаданской области, сообщает правительство региона.
"Рота эвакуации и медики получили три комплекта резины, купленной на средства колымчан. Напомним, сбор на колеса объявлял Штаб сбора помощи солдатам в библиотеке Пушкина. В кратчайшие сроки отзывчивые колымчане перевели необходимые средства, колеса закупили и передали нашим парням", - говорится в сообщении.
Школьники Алтайского края передали письма участникам спецоперации