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Бойцы получили три комплекта колес для машин от магаданцев - РИА Новости, 28.12.2023
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15:23 28.12.2023
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Бойцы получили три комплекта колес для машин от магаданцев
Бойцы получили три комплекта колес для машин от магаданцев - РИА Новости, 28.12.2023
Бойцы получили три комплекта колес для машин от магаданцев
Рота эвакуации и медики в зоне специальной военной операции получили три комплекта колес для автомобилей, купленных на деньги жителей Магаданской области,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:23
2023-12-28T15:23
надежные люди
магаданская область
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МАГАДАН, 28 дек - РИА Новости. Рота эвакуации и медики в зоне специальной военной операции получили три комплекта колес для автомобилей, купленных на деньги жителей Магаданской области, сообщает правительство региона. "Рота эвакуации и медики получили три комплекта резины, купленной на средства колымчан. Напомним, сбор на колеса объявлял Штаб сбора помощи солдатам в библиотеке Пушкина. В кратчайшие сроки отзывчивые колымчане перевели необходимые средства, колеса закупили и передали нашим парням", - говорится в сообщении.
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магаданская область
Надежные люди, Магаданская область
Бойцы получили три комплекта колес для машин от магаданцев

Бойцы в зоне СВО получили три комплекта колес для машин от магаданцев

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МАГАДАН, 28 дек - РИА Новости. Рота эвакуации и медики в зоне специальной военной операции получили три комплекта колес для автомобилей, купленных на деньги жителей Магаданской области, сообщает правительство региона.
"Рота эвакуации и медики получили три комплекта резины, купленной на средства колымчан. Напомним, сбор на колеса объявлял Штаб сбора помощи солдатам в библиотеке Пушкина. В кратчайшие сроки отзывчивые колымчане перевели необходимые средства, колеса закупили и передали нашим парням", - говорится в сообщении.
Письма солдатам, которые написали школьники Алтайского края - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Школьники Алтайского края передали письма участникам спецоперации
15:21
 
Надежные людиМагаданская область
 
 
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