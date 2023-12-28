https://ria.ru/20231228/kolesa-1918782007.html

Бойцы получили три комплекта колес для машин от магаданцев

Бойцы получили три комплекта колес для машин от магаданцев - РИА Новости, 28.12.2023

Бойцы получили три комплекта колес для машин от магаданцев

Рота эвакуации и медики в зоне специальной военной операции получили три комплекта колес для автомобилей, купленных на деньги жителей Магаданской области,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:23

2023-12-28T15:23

2023-12-28T15:23

надежные люди

магаданская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9602e62685cabf3593c35fd08baaee0f.jpg

МАГАДАН, 28 дек - РИА Новости. Рота эвакуации и медики в зоне специальной военной операции получили три комплекта колес для автомобилей, купленных на деньги жителей Магаданской области, сообщает правительство региона. "Рота эвакуации и медики получили три комплекта резины, купленной на средства колымчан. Напомним, сбор на колеса объявлял Штаб сбора помощи солдатам в библиотеке Пушкина. В кратчайшие сроки отзывчивые колымчане перевели необходимые средства, колеса закупили и передали нашим парням", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231228/pisma-1918780553.html

магаданская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

магаданская область