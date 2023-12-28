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Мишустин прокомментировал обязанности классных руководителей - РИА Новости, 28.12.2023
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15:11 28.12.2023 (обновлено: 15:27 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/klassrukovoditel-1918778098.html
Мишустин прокомментировал обязанности классных руководителей
Мишустин прокомментировал обязанности классных руководителей - РИА Новости, 28.12.2023
Мишустин прокомментировал обязанности классных руководителей
Надо четко очертить обязанности классных руководителей и привлекать молодые кадры в профессию за счет мер поддержки, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:11
2023-12-28T15:27
михаил мишустин
общество
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социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Надо четко очертить обязанности классных руководителей и привлекать молодые кадры в профессию за счет мер поддержки, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин."Необходимо четко очертить обязанности классных руководителей, привлекать в профессию молодые кадры, что очень важно, выпускников именно профильных вузов, для них внедрять, соответственно, адресные меры поддержки, распространять лучшие практики регионов по этому направлению. Здесь есть чему поучиться у ряда регионов", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
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михаил мишустин, общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Михаил Мишустин, Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин прокомментировал обязанности классных руководителей

Мишустин: надо четко очертить обязанности классруков и привлекать молодые кадры

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 28 декабря 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 28 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 28 декабря 2023
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Надо четко очертить обязанности классных руководителей и привлекать молодые кадры в профессию за счет мер поддержки, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
«
"Необходимо четко очертить обязанности классных руководителей, привлекать в профессию молодые кадры, что очень важно, выпускников именно профильных вузов, для них внедрять, соответственно, адресные меры поддержки, распространять лучшие практики регионов по этому направлению. Здесь есть чему поучиться у ряда регионов", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
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Михаил МишустинОбществоРоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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