https://ria.ru/20231228/klassrukovoditel-1918778098.html

Мишустин прокомментировал обязанности классных руководителей

Мишустин прокомментировал обязанности классных руководителей - РИА Новости, 28.12.2023

Мишустин прокомментировал обязанности классных руководителей

Надо четко очертить обязанности классных руководителей и привлекать молодые кадры в профессию за счет мер поддержки, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:11

2023-12-28T15:11

2023-12-28T15:27

михаил мишустин

общество

россия

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918785420_0:444:2852:2048_1920x0_80_0_0_1298b5f55bc1aafb492b03e238f9e0b6.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Надо четко очертить обязанности классных руководителей и привлекать молодые кадры в профессию за счет мер поддержки, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин."Необходимо четко очертить обязанности классных руководителей, привлекать в профессию молодые кадры, что очень важно, выпускников именно профильных вузов, для них внедрять, соответственно, адресные меры поддержки, распространять лучшие практики регионов по этому направлению. Здесь есть чему поучиться у ряда регионов", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

https://ria.ru/20231228/zarplata-1918778351.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, общество, россия, социальный навигатор, сн_образование