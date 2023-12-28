Рейтинг@Mail.ru
Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм канонической УПЦ в Винницкой области - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:19 28.12.2023 (обновлено: 15:36 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/khram-1918780145.html
Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм канонической УПЦ в Винницкой области
Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм канонической УПЦ в Винницкой области - РИА Новости, 28.12.2023
Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм канонической УПЦ в Винницкой области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются силой захватить Казанский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:19
2023-12-28T15:36
религия
религия
винницкая область
украина
православная церковь украины (пцу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918791140_0:781:1278:1500_1920x0_80_0_0_452394a77e98800449f4a23e195e24ba.png
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются силой захватить Казанский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ладыжине в Винницкой области Украины, полиция захвату не препятствует, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). "В Ладыжине рейдеры штурмуют Казанский храм УПЦ. К церкви подъехали более двух десятков людей в военной форме, перелезли через забор и срезали замок на воротах... Прихожане ударили в набат, к храму стали стекаться люди. Рейдеры, пытающиеся ворваться в храм, не подпускают их к святыне, применяют силу даже в отношении женщин и детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза журналистов. Из публикации следует, что полицейские оцепили храм и его захвату не препятствуют. На место событий приехали шесть представителей раскольнической ПЦУ во главе с "благочинным из города Тростянца", расположенного в Сумской области. Сообщается, что рейдеры убрали бетонные блоки, ранее установленные общиной в качестве защиты от возможного захвата, и срезали дверь правого придела. По данным союза, настоятель храма протоиерей Евгений Воробьев вместе с прихожанами пытается остановить захватчиков, загородив входную дверь. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231226/tserkov-1918331873.html
винницкая область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918791140_0:710:1278:1669_1920x0_80_0_0_b4177dc34e160d837b771e63ac1f9c47.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, винницкая область, украина, православная церковь украины (пцу)
Религия, Религия, Винницкая область, Украина, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм канонической УПЦ в Винницкой области

СПЖ: сторонники ПЦУ пытаются захватить храм канонической УПЦ в Винницкой области

© СПЖ/TelegramСторонники ПЦУ пытаются захватить храм канонической УПЦ в Винницкой области. 28 декабря 2023
Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм канонической УПЦ в Винницкой области. 28 декабря 2023
© СПЖ/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются силой захватить Казанский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ладыжине в Винницкой области Украины, полиция захвату не препятствует, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
"В Ладыжине рейдеры штурмуют Казанский храм УПЦ. К церкви подъехали более двух десятков людей в военной форме, перелезли через забор и срезали замок на воротах... Прихожане ударили в набат, к храму стали стекаться люди. Рейдеры, пытающиеся ворваться в храм, не подпускают их к святыне, применяют силу даже в отношении женщин и детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза журналистов.
Из публикации следует, что полицейские оцепили храм и его захвату не препятствуют. На место событий приехали шесть представителей раскольнической ПЦУ во главе с "благочинным из города Тростянца", расположенного в Сумской области. Сообщается, что рейдеры убрали бетонные блоки, ранее установленные общиной в качестве защиты от возможного захвата, и срезали дверь правого придела.
По данным союза, настоятель храма протоиерей Евгений Воробьев вместе с прихожанами пытается остановить захватчиков, загородив входную дверь.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Православный крест - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Синод УПЦ рассказал о потерях и разрушениях с начала СВО
26 декабря, 22:32
 
РелигияРелигияВинницкая областьУкраинаПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала