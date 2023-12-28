Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм канонической УПЦ в Винницкой области
СПЖ: сторонники ПЦУ пытаются захватить храм канонической УПЦ в Винницкой области
© СПЖ/TelegramСторонники ПЦУ пытаются захватить храм канонической УПЦ в Винницкой области. 28 декабря 2023
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются силой захватить Казанский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ладыжине в Винницкой области Украины, полиция захвату не препятствует, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
"В Ладыжине рейдеры штурмуют Казанский храм УПЦ. К церкви подъехали более двух десятков людей в военной форме, перелезли через забор и срезали замок на воротах... Прихожане ударили в набат, к храму стали стекаться люди. Рейдеры, пытающиеся ворваться в храм, не подпускают их к святыне, применяют силу даже в отношении женщин и детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза журналистов.
Из публикации следует, что полицейские оцепили храм и его захвату не препятствуют. На место событий приехали шесть представителей раскольнической ПЦУ во главе с "благочинным из города Тростянца", расположенного в Сумской области. Сообщается, что рейдеры убрали бетонные блоки, ранее установленные общиной в качестве защиты от возможного захвата, и срезали дверь правого придела.
По данным союза, настоятель храма протоиерей Евгений Воробьев вместе с прихожанами пытается остановить захватчиков, загородив входную дверь.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".