https://ria.ru/20231228/khram-1918780145.html

Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм канонической УПЦ в Винницкой области

Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм канонической УПЦ в Винницкой области - РИА Новости, 28.12.2023

Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм канонической УПЦ в Винницкой области

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются силой захватить Казанский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:19

2023-12-28T15:19

2023-12-28T15:36

религия

религия

винницкая область

украина

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются силой захватить Казанский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ладыжине в Винницкой области Украины, полиция захвату не препятствует, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). "В Ладыжине рейдеры штурмуют Казанский храм УПЦ. К церкви подъехали более двух десятков людей в военной форме, перелезли через забор и срезали замок на воротах... Прихожане ударили в набат, к храму стали стекаться люди. Рейдеры, пытающиеся ворваться в храм, не подпускают их к святыне, применяют силу даже в отношении женщин и детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза журналистов. Из публикации следует, что полицейские оцепили храм и его захвату не препятствуют. На место событий приехали шесть представителей раскольнической ПЦУ во главе с "благочинным из города Тростянца", расположенного в Сумской области. Сообщается, что рейдеры убрали бетонные блоки, ранее установленные общиной в качестве защиты от возможного захвата, и срезали дверь правого придела. По данным союза, настоятель храма протоиерей Евгений Воробьев вместе с прихожанами пытается остановить захватчиков, загородив входную дверь. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231226/tserkov-1918331873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, винницкая область, украина, православная церковь украины (пцу)