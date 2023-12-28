https://ria.ru/20231228/izrail-1918755903.html

ООН: Израиль арестовал более 4700 палестинцев на Западном берегу с октября

ООН: Израиль арестовал более 4700 палестинцев на Западном берегу с октября - РИА Новости, 28.12.2023

ООН: Израиль арестовал более 4700 палестинцев на Западном берегу с октября

Более 4,7 тысячи палестинцев были арестованы израильскими войсками на Западном берегу с 7 октября, были зафиксированы многочисленные случаи жестокого обращения, РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:55

2023-12-28T13:55

2023-12-28T13:55

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ЖЕНЕВА, 28 дек - РИА Новости. Более 4,7 тысячи палестинцев были арестованы израильскими войсками на Западном берегу с 7 октября, были зафиксированы многочисленные случаи жестокого обращения, насилия и унижения, говорится в опубликованном заявлении на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека. "Израильские силы безопасности арестовали (с 7 октября - ред.) более 4,7 тысячи палестинцев, в том числе около 40 журналистов, на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим", - сказано в документе. По данным УВКПЧ, некоторых раздевали догола, завязывали глаза и удерживали в течение долгих часов наручниками и со связанными ногами, в то время как израильские солдаты наступали им на головы и спины, плевали в них, били о стены, угрожали, оскорбляли, унижали и в некоторых случаях подвергали сексуальному и гендерному насилию. Накануне официальный представитель Международного комитета красного креста (МККК) Сара Дэвис заявила, что организация с 7 октября не имела доступа ни к одному палестинскому заключенному, содержащемуся в Израиле, организация готова в любое время возобновить свои посещения после того, как Израиль разрешит это сделать. На прошлой неделе палестинское движение ХАМАС призвало МККК провести расследование из-за жестокого обращения с палестинскими заключенными в израильских тюрьмах. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231220/khamas-1916912829.html

https://ria.ru/20231215/pna-1915932135.html

https://ria.ru/20231211/palestina-1914986829.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, сектор газа, оон