https://ria.ru/20231228/ispaniya-1918769690.html

Бюджет Минобороны Испании увеличился более чем на четверть

Бюджет Минобороны Испании увеличился более чем на четверть - РИА Новости, 28.12.2023

Бюджет Минобороны Испании увеличился более чем на четверть

Правительство Испании увеличило бюджет министерства обороны королевства на 26,4% за 2023 год, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе ведомства. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:49

2023-12-28T14:49

2023-12-28T14:49

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МАДРИД, 28 дек - РИА Новости. Правительство Испании увеличило бюджет министерства обороны королевства на 26,4% за 2023 год, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе ведомства. "Бюджет Министерства обороны увеличился на 26,4%, что проявилось в специальных программах модернизации", - говорится в сообщении. Согласно ведомству, в этом году Мадрид также увеличил свое присутствие за рубежом до 11 978 военнослужащих, которые участвовали в миссиях в рамках ООН, НАТО и ЕС. В их числе 10 813 мужчин и 1 165 женщин. Таким образом, уточняется, что вместе с Италией Испания предоставила европейским миссиям наибольшее количество ресурсов и войск - почти 20 % от общего числа. Что касается миссий по сдерживанию и обороне в евроатлантическом пространстве, Испания продолжила укреплять свои обязательства на восточном фланге Европы с помощью миссии усиленного передового присутствия в Латвии. По заявлению испанского минобороны, конфликт на Украине заставил "усилить эту миссию, что в случае с испанскими войсками привело к увеличению численности контингента, в результате чего Испания стала вторым по численности контингентом и первым по боевой мощи". Батарея ПВО "Насамс" осталась на постоянной основе в Латвии, еще одна батарея - в Эстонии. В течение 2023 года Испания продолжила участвовать в операции Persistent Effort, включающей задачи по охране воздушного пространства. Также сообщается, что для усиления присутствия союзников на восточном фланге в Румынии был размещен радар воздушного наблюдения. Кроме того, в рамках Атлантического альянса Испания взяла на себя командование Миссией НАТО в Ираке, направленной на укрепление сил безопасности страны и ее военных учебных заведений. Отмечается, что в рамках ЕС Испания принимает участие в операции "Аталанта".

https://ria.ru/20231227/pomosch-1918580185.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, испания, латвия, мадрид, оон, евросоюз, нато