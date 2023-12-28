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Бюджет Минобороны Испании увеличился более чем на четверть - РИА Новости, 28.12.2023
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14:49 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/ispaniya-1918769690.html
Бюджет Минобороны Испании увеличился более чем на четверть
Бюджет Минобороны Испании увеличился более чем на четверть - РИА Новости, 28.12.2023
Бюджет Минобороны Испании увеличился более чем на четверть
Правительство Испании увеличило бюджет министерства обороны королевства на 26,4% за 2023 год, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе ведомства. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:49
2023-12-28T14:49
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МАДРИД, 28 дек - РИА Новости. Правительство Испании увеличило бюджет министерства обороны королевства на 26,4% за 2023 год, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе ведомства. "Бюджет Министерства обороны увеличился на 26,4%, что проявилось в специальных программах модернизации", - говорится в сообщении. Согласно ведомству, в этом году Мадрид также увеличил свое присутствие за рубежом до 11 978 военнослужащих, которые участвовали в миссиях в рамках ООН, НАТО и ЕС. В их числе 10 813 мужчин и 1 165 женщин. Таким образом, уточняется, что вместе с Италией Испания предоставила европейским миссиям наибольшее количество ресурсов и войск - почти 20 % от общего числа. Что касается миссий по сдерживанию и обороне в евроатлантическом пространстве, Испания продолжила укреплять свои обязательства на восточном фланге Европы с помощью миссии усиленного передового присутствия в Латвии. По заявлению испанского минобороны, конфликт на Украине заставил "усилить эту миссию, что в случае с испанскими войсками привело к увеличению численности контингента, в результате чего Испания стала вторым по численности контингентом и первым по боевой мощи". Батарея ПВО "Насамс" осталась на постоянной основе в Латвии, еще одна батарея - в Эстонии. В течение 2023 года Испания продолжила участвовать в операции Persistent Effort, включающей задачи по охране воздушного пространства. Также сообщается, что для усиления присутствия союзников на восточном фланге в Румынии был размещен радар воздушного наблюдения. Кроме того, в рамках Атлантического альянса Испания взяла на себя командование Миссией НАТО в Ираке, направленной на укрепление сил безопасности страны и ее военных учебных заведений. Отмечается, что в рамках ЕС Испания принимает участие в операции "Аталанта".
https://ria.ru/20231227/pomosch-1918580185.html
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в мире, испания, латвия, мадрид, оон, евросоюз, нато
В мире, Испания, Латвия, Мадрид, ООН, Евросоюз, НАТО
Бюджет Минобороны Испании увеличился более чем на четверть

Правительство Испании увеличило бюджет Министерства обороны на 26,4% за 2023 год

© Depositphotos.com / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Depositphotos.com / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
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МАДРИД, 28 дек - РИА Новости. Правительство Испании увеличило бюджет министерства обороны королевства на 26,4% за 2023 год, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе ведомства.
«
"Бюджет Министерства обороны увеличился на 26,4%, что проявилось в специальных программах модернизации", - говорится в сообщении.
Согласно ведомству, в этом году Мадрид также увеличил свое присутствие за рубежом до 11 978 военнослужащих, которые участвовали в миссиях в рамках ООН, НАТО и ЕС. В их числе 10 813 мужчин и 1 165 женщин. Таким образом, уточняется, что вместе с Италией Испания предоставила европейским миссиям наибольшее количество ресурсов и войск - почти 20 % от общего числа.
Что касается миссий по сдерживанию и обороне в евроатлантическом пространстве, Испания продолжила укреплять свои обязательства на восточном фланге Европы с помощью миссии усиленного передового присутствия в Латвии. По заявлению испанского минобороны, конфликт на Украине заставил "усилить эту миссию, что в случае с испанскими войсками привело к увеличению численности контингента, в результате чего Испания стала вторым по численности контингентом и первым по боевой мощи".
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Батарея ПВО "Насамс" осталась на постоянной основе в Латвии, еще одна батарея - в Эстонии. В течение 2023 года Испания продолжила участвовать в операции Persistent Effort, включающей задачи по охране воздушного пространства. Также сообщается, что для усиления присутствия союзников на восточном фланге в Румынии был размещен радар воздушного наблюдения.
Кроме того, в рамках Атлантического альянса Испания взяла на себя командование Миссией НАТО в Ираке, направленной на укрепление сил безопасности страны и ее военных учебных заведений. Отмечается, что в рамках ЕС Испания принимает участие в операции "Аталанта".
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