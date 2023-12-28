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Продовольственная инфляция по итогам 2023 года не превысит 7,5-8 процентов
Продовольственная инфляция по итогам 2023 года не превысит 7,5-8 процентов - РИА Новости, 28.12.2023
Продовольственная инфляция по итогам 2023 года не превысит 7,5-8 процентов
Продовольственная инфляция в России по итогам 2023 года не превысит общий рост цен, ожидаемый на уровне 7,5-8%, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T05:34
2023-12-28T05:34
2023-12-28T05:34
россия
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Продовольственная инфляция в России по итогам 2023 года не превысит общий рост цен, ожидаемый на уровне 7,5-8%, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Абрамченко. "По итогам года, как мы и говорили ранее, продовольственная инфляция будет не выше общей в 7,5-8%", - рассказала она. Вице-премьер пояснила, что такой показатель удалось удержать благодаря, в том числе, ценам на овощи и фрукты. "По плодоовощной продукции у нас в этом году ситуация была хорошая, за исключением томатов – цены на них были чуть выше прогноза. Но при этом была хорошая ситуация, например, по огурцам – даже когда уже пошел сезон тепличных огурцов, они оставались в рамках прогноза. Картофель, капуста, лук были даже ниже инфляционного прогноза, как и макароны и мука", - рассказала она. По данным Росстата, продовольственная инфляция в РФ в ноябре составила 1,55%, при этом в годовом выражении рост цен на продукты ускорился до 7,21%: в октябре он составлял 6%, в сентябре - 4,87%, в августе - 3,58%, в июле и июне - 2,23% и 0,18%.
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россия, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Продовольственная инфляция по итогам 2023 года не превысит 7,5-8 процентов
Абрамченко: продовольственная инфляция по итогам 2023 года не превысит 7,5-8%
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Продовольственная инфляция в России по итогам 2023 года не превысит общий рост цен, ожидаемый на уровне 7,5-8%, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Абрамченко.
«
"По итогам года, как мы и говорили ранее, продовольственная инфляция будет не выше общей в 7,5-8%", - рассказала она.
Вице-премьер пояснила, что такой показатель удалось удержать благодаря, в том числе, ценам на овощи и фрукты.
"По плодоовощной продукции у нас в этом году ситуация была хорошая, за исключением томатов – цены на них были чуть выше прогноза. Но при этом была хорошая ситуация, например, по огурцам – даже когда уже пошел сезон тепличных огурцов, они оставались в рамках прогноза. Картофель, капуста, лук были даже ниже инфляционного прогноза, как и макароны и мука", - рассказала она.
По данным Росстата
, продовольственная инфляция в РФ в ноябре составила 1,55%, при этом в годовом выражении рост цен на продукты ускорился до 7,21%: в октябре он составлял 6%, в сентябре - 4,87%, в августе - 3,58%, в июле и июне - 2,23% и 0,18%.
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