https://ria.ru/20231228/gruzovik-1918625409.html
В Кузбассе грузовик задавил восьмилетнего ребенка во дворе дома
В Кузбассе грузовик задавил восьмилетнего ребенка во дворе дома - РИА Новости, 28.12.2023
В Кузбассе грузовик задавил восьмилетнего ребенка во дворе дома
Водитель грузовика задавил восьмилетнего ребенка, катавшегося с горки на тюбинге во дворе дома в Анжеро-Судженске Кемеровской области, возбуждено уголовное... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T09:30
2023-12-28T09:30
2023-12-28T09:30
происшествия
анжеро-судженск
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
КЕМЕРОВО, 28 дек - РИА Новости. Водитель грузовика задавил восьмилетнего ребенка, катавшегося с горки на тюбинге во дворе дома в Анжеро-Судженске Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Следователи регионального управления СК России возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя города Анжеро-Судженска. Он подозревается в совершении преступления по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). "По данным следствия, 27 декабря 2023 года фигурант, управляя грузовым автомобилем, при передвижении по дворовой территории одного из многоквартирных домов города Анжеро-Судженска совершил наезд на восьмилетнего мальчика, скатившегося на надувном тюбинге с несанкционированной горки. От полученных в результате наезда телесных повреждений ребенок, несмотря на оказание ему квалифицированной помощи, скончался на месте происшествия", - сообщает ведомство. Отмечается, что со следствием фигурант сотрудничает, дал признательные показания.
https://ria.ru/20231227/proisshestviya-1918456704.html
анжеро-судженск
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анжеро-судженск, кемеровская область
Происшествия, Анжеро-Судженск, Кемеровская область
В Кузбассе грузовик задавил восьмилетнего ребенка во дворе дома
В Кузбассе грузовик задавил восьмилетнего ребенка, катавшегося во дворе с горки
КЕМЕРОВО, 28 дек - РИА Новости.
Водитель грузовика задавил восьмилетнего ребенка, катавшегося с горки на тюбинге во дворе дома в Анжеро-Судженске Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает
пресс-служба СУСК по региону.
Следователи регионального управления СК России
возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя города Анжеро-Судженска. Он подозревается в совершении преступления по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
"По данным следствия, 27 декабря 2023 года фигурант, управляя грузовым автомобилем, при передвижении по дворовой территории одного из многоквартирных домов города Анжеро-Судженска совершил наезд на восьмилетнего мальчика, скатившегося на надувном тюбинге с несанкционированной горки. От полученных в результате наезда телесных повреждений ребенок, несмотря на оказание ему квалифицированной помощи, скончался на месте происшествия", - сообщает ведомство.
Отмечается, что со следствием фигурант сотрудничает, дал признательные показания.
Петербурженка избила нунчаками двух школьников