https://ria.ru/20231228/germaniya-1918718239.html

Лавров заявил, что немецкие власти лишены чувства стыда

Лавров заявил, что немецкие власти лишены чувства стыда - РИА Новости, 28.12.2023

Лавров заявил, что немецкие власти лишены чувства стыда

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя поставки немецкого вооружения на Украину после того, как Москва сыграла ключевую роль в объединении Германии, заявил что РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:20

2023-12-28T12:20

2023-12-28T13:08

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя поставки немецкого вооружения на Украину после того, как Москва сыграла ключевую роль в объединении Германии, заявил что нынешнее руководство ФРГ лишено чувства стыда."Когда кто-то оказывает кому-то черную неблагодарность, то люди с совестью стыдятся этого и, может быть, даже засыпают с трудом. Те люди, которые сейчас занимаются руководством ФРГ, такого ощущения, такого чувства лишены", - сказал министр в интервью в интервью РИА Новости и "России 24", комментируя вопрос поставок немецкой военной техники на Украину.

https://ria.ru/20231204/germaniya-1913464802.html

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"Руководство ФРГ лишено чувства стыда". Лавров о поставках немецких танков на Украину "Руководство ФРГ лишено чувства стыда". Лавров о поставках немецких танков на Украину 2023-12-28T12:20 true PT2M06S

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Кирилл Волков

в мире, германия, украина, россия, сергей лавров, ситуация в днр и лнр