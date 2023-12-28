Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил, что немецкие власти лишены чувства стыда - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 28.12.2023 (обновлено: 13:08 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/germaniya-1918718239.html
Лавров заявил, что немецкие власти лишены чувства стыда
Лавров заявил, что немецкие власти лишены чувства стыда - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров заявил, что немецкие власти лишены чувства стыда
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя поставки немецкого вооружения на Украину после того, как Москва сыграла ключевую роль в объединении Германии, заявил что РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:20
2023-12-28T13:08
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918737285_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_edfeb9ec72615f88d5fce6a709150d73.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя поставки немецкого вооружения на Украину после того, как Москва сыграла ключевую роль в объединении Германии, заявил что нынешнее руководство ФРГ лишено чувства стыда."Когда кто-то оказывает кому-то черную неблагодарность, то люди с совестью стыдятся этого и, может быть, даже засыпают с трудом. Те люди, которые сейчас занимаются руководством ФРГ, такого ощущения, такого чувства лишены", - сказал министр в интервью в интервью РИА Новости и "России 24", комментируя вопрос поставок немецкой военной техники на Украину.
https://ria.ru/20231204/germaniya-1913464802.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Руководство ФРГ лишено чувства стыда". Лавров о поставках немецких танков на Украину
"Руководство ФРГ лишено чувства стыда". Лавров о поставках немецких танков на Украину
2023-12-28T12:20
true
PT2M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918737285_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1bb8b8f70863d0009fa49bca1259f1d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, россия, сергей лавров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Сергей Лавров, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров заявил, что немецкие власти лишены чувства стыда

Лавров: власти ФРГ, поставляющие танки на Украину, лишены чувства стыда

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя поставки немецкого вооружения на Украину после того, как Москва сыграла ключевую роль в объединении Германии, заявил что нынешнее руководство ФРГ лишено чувства стыда.
"Когда кто-то оказывает кому-то черную неблагодарность, то люди с совестью стыдятся этого и, может быть, даже засыпают с трудом. Те люди, которые сейчас занимаются руководством ФРГ, такого ощущения, такого чувства лишены", - сказал министр в интервью в интервью РИА Новости и "России 24", комментируя вопрос поставок немецкой военной техники на Украину.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Германия все забыла и ничему не научилась
4 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияСергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала