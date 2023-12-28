https://ria.ru/20231228/germaniya-1918718239.html
Лавров заявил, что немецкие власти лишены чувства стыда
Лавров заявил, что немецкие власти лишены чувства стыда - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров заявил, что немецкие власти лишены чувства стыда
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя поставки немецкого вооружения на Украину после того, как Москва сыграла ключевую роль в объединении Германии, заявил что РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:20
2023-12-28T12:20
2023-12-28T13:08
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя поставки немецкого вооружения на Украину после того, как Москва сыграла ключевую роль в объединении Германии, заявил что нынешнее руководство ФРГ лишено чувства стыда."Когда кто-то оказывает кому-то черную неблагодарность, то люди с совестью стыдятся этого и, может быть, даже засыпают с трудом. Те люди, которые сейчас занимаются руководством ФРГ, такого ощущения, такого чувства лишены", - сказал министр в интервью в интервью РИА Новости и "России 24", комментируя вопрос поставок немецкой военной техники на Украину.
https://ria.ru/20231204/germaniya-1913464802.html
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"Руководство ФРГ лишено чувства стыда". Лавров о поставках немецких танков на Украину
"Руководство ФРГ лишено чувства стыда". Лавров о поставках немецких танков на Украину
2023-12-28T12:20
true
PT2M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, германия, украина, россия, сергей лавров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Сергей Лавров, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров заявил, что немецкие власти лишены чувства стыда
Лавров: власти ФРГ, поставляющие танки на Украину, лишены чувства стыда
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя поставки немецкого вооружения на Украину после того, как Москва сыграла ключевую роль в объединении Германии, заявил что нынешнее руководство ФРГ лишено чувства стыда.
"Когда кто-то оказывает кому-то черную неблагодарность, то люди с совестью стыдятся этого и, может быть, даже засыпают с трудом. Те люди, которые сейчас занимаются руководством ФРГ, такого ощущения, такого чувства лишены", - сказал министр в интервью в интервью РИА Новости и "России 24", комментируя вопрос поставок немецкой военной техники на Украину.
Германия все забыла и ничему не научилась