https://ria.ru/20231228/filmy-1916480492.html

Не только заливная рыба: как отмечали Новый год в советских фильмах

Не только заливная рыба: как отмечали Новый год в советских фильмах - РИА Новости, 28.12.2023

Не только заливная рыба: как отмечали Новый год в советских фильмах

В самой праздничной "Иронии судьбы" Надя, помимо заливной рыбы, приготовила для Ипполита курицу с ростбифом. А вот герои "Джентльменов удачи" ограничились... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T08:00

2023-12-28T08:00

2023-12-28T08:07

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Жанна Старицына. В самой праздничной "Иронии судьбы" Надя, помимо заливной рыбы, приготовила для Ипполита курицу с ростбифом. А вот герои "Джентльменов удачи" ограничились мандаринами с шампанским. Что ели и во что одевались на Новый год персонажи советских фильмов — в материале РИА Новости.Салат с крабом и сосиски: что готовили на столФраза "Какая гадость эта ваша заливная рыба!" — импровизация Юрия Яковлева. По воспоминаниям Валентины Талызиной, холодильника на съемочной площадке не было, поэтому реквизит долго стоял на столе и испортился. Женя Лукашин тоже раскритиковал кулинарные способности Нади: "Вот это не заливная рыба, это… Хрену к ней не хватает!"Кстати, это блюдо в России готовили с конца XIX века: французские повара так переосмыслили традиционный студень. Они старались добиться прозрачного бульона, чтобы сквозь него просматривались кусочки судака или осетрины с овощами. Надя наверняка использовала для этого желатин, а рецепт могла взять из "Книги о вкусной и полезной пище", которая регулярно переиздавалась огромными тиражами.Современный простой рецепт заливной рыбы:Очищенную морковь и лук варите вместе со специями десять минут. Добавьте заранее размороженную рыбу, доведите до кипения и варите еще столько же. Затем морковь и судака выньте из кастрюли и нарежьте на кусочки. Для овоща можно использовать специальные формы в виде звездочек и снежинок. Процедите бульон и разведите его с желатином. Выложите в один слой кусочки рыбы, моркови и лимона и залейте его бульоном. Дайте застыть, затем выложите второй слой. Всего в блюде получится три слоя.Стол у Нади по советским меркам богатый. Когда Ипполит возвращается в квартиру после ссоры, она предлагает ему на выбор салат или ростбиф. А в начале фильма на секунду в кадре появляется запеченная целиком курица. Можно заметить еще шпроты, зеленый горошек, сервелат, яйца и мандарины.Оставшаяся в одиночестве в Москве Галя тоже соблюдала советские новогодние традиции. Лукашин перед отъездом напоминает ей: "Ты же салат уже приготовила из крабов, а я так люблю крабы!" Речь идет о консервах. Их рекламировали: "Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы!"В "Карнавальной ночи" на столах — винегрет, селедка под шубой, торты. А в фильме "Старый Новый год" — картошка, мясо, салаты и... тарелка сосисок. Герои "Джентльменов удачи" на профессорской даче пьют шампанское и едят мандарины.Горчичное платье и силуэт от Диора: во что одевалисьАлевтина (Валентина Талызина) из фильма "Зигзаг удачи" говорила герою Евгения Евстигнеева: "Вот если бы я могла купить себе туфли на шпильке, ажурные чулки, костюм джерси, белое модное пальто — да меня любой бы в жены взял, и не ходила бы я с таким охламоном, как вы!" Выигрыш в лотерею она потратила на свое преображение: в конце фильма красуется в белоснежном платье, долгожданном пальто и эффектной шапке с контрастной отделкой.Надя из "Иронии судьбы" встречает Новый год в платье горчичного цвета с золотистой пряжкой. Барбара Брыльска вспоминала, что она считала этот наряд старомодным и не хотела надевать. Платье нашли на "Мосфильме", его уже снимали в одной из картин и подогнали по размеру после предыдущей актрисы. В итоге Надя в нем оказалась так хороша, что модницы охотились за выкройками. Интересно, что из-за дефицита в оригинальном платье пуговицы заменили обтянутыми тканью трехкопеечными монетами.Еще один легендарный образ новогодней ночи — силуэтное платье Людмилы Гурченко из "Карнавальной ночи" с муфтой."Исполнилась моя хрустальная мечта детства — черное платье с белой муфточкой, это лично моя жизнь пошла. <…> Все стали жениться на Людмилах, все стали носить мои прически, давиться в талии. Иногда я иду и думаю: "Ой, это я или нет?" — вспоминала актриса.Гурченко подчеркивала, что всегда была на острие моды. В это время на Западе Кристиан Диор популяризовал женственный стиль newlook с узкими талиями и пышными юбками. В белом платье с похожим силуэтом и пайетками актриса исполняет песенку про пять минут.Елки и снежинки на окнах: как украшали дом"Карнавальная ночь" — один из самых ярких новогодних фильмов. Много серпантина, конфетти, хлопушек, воздушных шаров, гирлянды из красных флажков, бумажные снежинки на стенах, маски, на каждом столике — маленькая елка.Герои "Джентльменов удачи" празднуют на профессорской даче: на фортепиано стоит елка, рядом — белоснежная фигурка Деда Мороза. В советское время украшения часто делали из подручных материалов, например ваты. Сегодня такие игрушки тоже продаются. Можно изготовить и самостоятельно. Материал расслаивают на тонкие пласты, а затем налепливают на каркас из проволоки или картона с помощью клея слой за слоем. Потом фигурку раскрашивают.В фильме "Карнавал" Нина в исполнении Ирины Муравьевой собирается встречать Новый год в школе. На окнах в классе нарисованы снежинки и снеговики, а на доске мелом написано поздравление. Также фильм запечатлел праздничную атмосферу города: люди несут домой живые елки, Деды Морозы садятся в автобус, сияет иллюминация. Сегодня Москву украшают не менее ярко: в этом году фестиваль "Путешествие в Рождество" отметил юбилей.

https://ria.ru/20231116/filmy-1909540203.html

https://ria.ru/20230908/kino-1894783084.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кино и сериалы, что посмотреть , кристиан диор, людмила гурченко, валентина талызина, новый год