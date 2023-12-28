Не только заливная рыба: как отмечали Новый год в советских фильмах
© Киностудия "Мосфильм", 1975Юрий Яковлев в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"
© Киностудия "Мосфильм", 1975
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Жанна Старицына. В самой праздничной "Иронии судьбы" Надя, помимо заливной рыбы, приготовила для Ипполита курицу с ростбифом. А вот герои "Джентльменов удачи" ограничились мандаринами с шампанским. Что ели и во что одевались на Новый год персонажи советских фильмов — в материале РИА Новости.
Салат с крабом и сосиски: что готовили на стол
Фраза "Какая гадость эта ваша заливная рыба!" — импровизация Юрия Яковлева. По воспоминаниям Валентины Талызиной, холодильника на съемочной площадке не было, поэтому реквизит долго стоял на столе и испортился. Женя Лукашин тоже раскритиковал кулинарные способности Нади: "Вот это не заливная рыба, это… Хрену к ней не хватает!"
Кстати, это блюдо в России готовили с конца XIX века: французские повара так переосмыслили традиционный студень. Они старались добиться прозрачного бульона, чтобы сквозь него просматривались кусочки судака или осетрины с овощами. Надя наверняка использовала для этого желатин, а рецепт могла взять из "Книги о вкусной и полезной пище", которая регулярно переиздавалась огромными тиражами.
© iStock.com / PrettiЗаливное из рыбы
© iStock.com / Pretti
Заливное из рыбы
Современный простой рецепт заливной рыбы:
- филе судака — две штуки;
- морковь — одна штука среднего размера;
- лимон — одна штука;
- луковицы — две штуки маленького размера;
- желатин — два пакетика по десять граммов;
- лавровый лист, перец, соль — по вкусу.
Очищенную морковь и лук варите вместе со специями десять минут. Добавьте заранее размороженную рыбу, доведите до кипения и варите еще столько же. Затем морковь и судака выньте из кастрюли и нарежьте на кусочки. Для овоща можно использовать специальные формы в виде звездочек и снежинок. Процедите бульон и разведите его с желатином. Выложите в один слой кусочки рыбы, моркови и лимона и залейте его бульоном. Дайте застыть, затем выложите второй слой. Всего в блюде получится три слоя.
© Мосфильм (1975)Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
© Мосфильм (1975)
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Стол у Нади по советским меркам богатый. Когда Ипполит возвращается в квартиру после ссоры, она предлагает ему на выбор салат или ростбиф. А в начале фильма на секунду в кадре появляется запеченная целиком курица. Можно заметить еще шпроты, зеленый горошек, сервелат, яйца и мандарины.
© Фото : Мосфильм (1975)Актриса Ольга Науменко в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!"
© Фото : Мосфильм (1975)
Актриса Ольга Науменко в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Оставшаяся в одиночестве в Москве Галя тоже соблюдала советские новогодние традиции. Лукашин перед отъездом напоминает ей: "Ты же салат уже приготовила из крабов, а я так люблю крабы!" Речь идет о консервах. Их рекламировали: "Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы!"
© Гостелерадио (1980)Кадр из фильма "Старый Новый год"
© Гостелерадио (1980)
Кадр из фильма "Старый Новый год"
В "Карнавальной ночи" на столах — винегрет, селедка под шубой, торты. А в фильме "Старый Новый год" — картошка, мясо, салаты и... тарелка сосисок. Герои "Джентльменов удачи" на профессорской даче пьют шампанское и едят мандарины.
Горчичное платье и силуэт от Диора: во что одевались
Алевтина (Валентина Талызина) из фильма "Зигзаг удачи" говорила герою Евгения Евстигнеева: "Вот если бы я могла купить себе туфли на шпильке, ажурные чулки, костюм джерси, белое модное пальто — да меня любой бы в жены взял, и не ходила бы я с таким охламоном, как вы!"
Выигрыш в лотерею она потратила на свое преображение: в конце фильма красуется в белоснежном платье, долгожданном пальто и эффектной шапке с контрастной отделкой.
© Мосфильм (1968)Кадр из фильма "Зигзаг удачи"
© Мосфильм (1968)
Кадр из фильма "Зигзаг удачи"
Надя из "Иронии судьбы" встречает Новый год в платье горчичного цвета с золотистой пряжкой. Барбара Брыльска вспоминала, что она считала этот наряд старомодным и не хотела надевать. Платье нашли на "Мосфильме", его уже снимали в одной из картин и подогнали по размеру после предыдущей актрисы. В итоге Надя в нем оказалась так хороша, что модницы охотились за выкройками. Интересно, что из-за дефицита в оригинальном платье пуговицы заменили обтянутыми тканью трехкопеечными монетами.
© Мосфильм, 1975Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
© Мосфильм, 1975
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Еще один легендарный образ новогодней ночи — силуэтное платье Людмилы Гурченко из "Карнавальной ночи" с муфтой.
"Исполнилась моя хрустальная мечта детства — черное платье с белой муфточкой, это лично моя жизнь пошла. <…> Все стали жениться на Людмилах, все стали носить мои прически, давиться в талии. Иногда я иду и думаю: "Ой, это я или нет?" — вспоминала актриса.
© Мосфильм (1956)Кадр из фильма "Карнавальная ночь"
© Мосфильм (1956)
Кадр из фильма "Карнавальная ночь"
Гурченко подчеркивала, что всегда была на острие моды. В это время на Западе Кристиан Диор популяризовал женственный стиль newlook с узкими талиями и пышными юбками. В белом платье с похожим силуэтом и пайетками актриса исполняет песенку про пять минут.
Елки и снежинки на окнах: как украшали дом
"Карнавальная ночь" — один из самых ярких новогодних фильмов. Много серпантина, конфетти, хлопушек, воздушных шаров, гирлянды из красных флажков, бумажные снежинки на стенах, маски, на каждом столике — маленькая елка.
© Мосфильм (1971)Кадр из фильма "Джентльмены удачи"
© Мосфильм (1971)
Кадр из фильма "Джентльмены удачи"
Герои "Джентльменов удачи" празднуют на профессорской даче: на фортепиано стоит елка, рядом — белоснежная фигурка Деда Мороза. В советское время украшения часто делали из подручных материалов, например ваты. Сегодня такие игрушки тоже продаются. Можно изготовить и самостоятельно. Материал расслаивают на тонкие пласты, а затем налепливают на каркас из проволоки или картона с помощью клея слой за слоем. Потом фигурку раскрашивают.
© Киностудия Горького (1981)
Ирина Муравьева в фильме "Карнавал"
Ирина Муравьева в фильме "Карнавал"
© Киностудия Горького (1981)
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© Киностудия Горького (1981)
Фрагмент фильма "Карнавал"
Фрагмент фильма "Карнавал"
© Киностудия Горького (1981)
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Ирина Муравьева в фильме "Карнавал"
© Киностудия Горького (1981)
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Фрагмент фильма "Карнавал"
© Киностудия Горького (1981)
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В фильме "Карнавал" Нина в исполнении Ирины Муравьевой собирается встречать Новый год в школе. На окнах в классе нарисованы снежинки и снеговики, а на доске мелом написано поздравление. Также фильм запечатлел праздничную атмосферу города: люди несут домой живые елки, Деды Морозы садятся в автобус, сияет иллюминация. Сегодня Москву украшают не менее ярко: в этом году фестиваль "Путешествие в Рождество" отметил юбилей.