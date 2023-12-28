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Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых автомобилей и автобусов - РИА Новости, 28.12.2023
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18:32 28.12.2023 (обновлено: 18:38 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/doroga-1918830287.html
Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых автомобилей и автобусов
Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых автомобилей и автобусов - РИА Новости, 28.12.2023
Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых автомобилей и автобусов
Движение для легковых автомобилей и автобусов по Военно-Грузинской дороге разрешено после расчистки дорожного полотна со стороны Грузии, сообщает управление МЧС РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:32
2023-12-28T18:38
в мире
авто
грузия
россия
владикавказ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 28 дек – РИА Новости. Движение для легковых автомобилей и автобусов по Военно-Грузинской дороге разрешено после расчистки дорожного полотна со стороны Грузии, сообщает управление МЧС России по Северной Осетии в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что с 13.00 мск 28 декабря на этой автомагистрали из-за ухудшения погоды было приостановлено движение для всех видов автотранспорта. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного транспорта, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс – в обоих направлениях с 16.00 28 декабря 2023 года до особого распоряжения", – информирует ведомство.По данным на сайте центра организации дорожного движения республики, более трех тысяч большегрузов ожидают проезда через пропускной пункт "Верхний Ларс ". Сотрудники МЧС на месте организовали пункты обогрева, где водители могут не только согреться, но и зарядить телефоны. Военно-Грузинская дорога, проходящая из Владикавказа в Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и далее - с Арменией.
https://ria.ru/20231228/pogoda-1918777280.html
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в мире, авто, грузия, россия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Авто, Грузия, Россия, Владикавказ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых автомобилей и автобусов

Военно-Грузинскую дорогу расчистили и открыли для легковых машин и автобусов

© МЧС Северной Осетии/TelegramАвтомобили на Военно-Грузинской дороге. 28 декабря 2023
Автомобили на Военно-Грузинской дороге. 28 декабря 2023
© МЧС Северной Осетии/Telegram
Автомобили на Военно-Грузинской дороге. 28 декабря 2023
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ПЯТИГОРСК, 28 дек – РИА Новости. Движение для легковых автомобилей и автобусов по Военно-Грузинской дороге разрешено после расчистки дорожного полотна со стороны Грузии, сообщает управление МЧС России по Северной Осетии в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что с 13.00 мск 28 декабря на этой автомагистрали из-за ухудшения погоды было приостановлено движение для всех видов автотранспорта.
«
"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного транспорта, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс – в обоих направлениях с 16.00 28 декабря 2023 года до особого распоряжения", – информирует ведомство.
По данным на сайте центра организации дорожного движения республики, более трех тысяч большегрузов ожидают проезда через пропускной пункт "Верхний Ларс ". Сотрудники МЧС на месте организовали пункты обогрева, где водители могут не только согреться, но и зарядить телефоны.
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Военно-Грузинская дорога, проходящая из Владикавказа в Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и далее - с Арменией.
 
В миреАвтоГрузияРоссияВладикавказМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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