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Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых автомобилей и автобусов

Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых автомобилей и автобусов - РИА Новости, 28.12.2023

Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых автомобилей и автобусов

Движение для легковых автомобилей и автобусов по Военно-Грузинской дороге разрешено после расчистки дорожного полотна со стороны Грузии, сообщает управление МЧС РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T18:32

2023-12-28T18:32

2023-12-28T18:38

в мире

авто

грузия

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владикавказ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 28 дек – РИА Новости. Движение для легковых автомобилей и автобусов по Военно-Грузинской дороге разрешено после расчистки дорожного полотна со стороны Грузии, сообщает управление МЧС России по Северной Осетии в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что с 13.00 мск 28 декабря на этой автомагистрали из-за ухудшения погоды было приостановлено движение для всех видов автотранспорта. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного транспорта, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс – в обоих направлениях с 16.00 28 декабря 2023 года до особого распоряжения", – информирует ведомство.По данным на сайте центра организации дорожного движения республики, более трех тысяч большегрузов ожидают проезда через пропускной пункт "Верхний Ларс ". Сотрудники МЧС на месте организовали пункты обогрева, где водители могут не только согреться, но и зарядить телефоны. Военно-Грузинская дорога, проходящая из Владикавказа в Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и далее - с Арменией.

https://ria.ru/20231228/pogoda-1918777280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, грузия, россия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)