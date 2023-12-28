Власти ЛНР рассказали о состоянии детей, снятых с поезда под Саратовом
Пасечник: 91 ребенок, снятый с поезда из Тюмени, вернулся в ЛНР здоровым
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Более 90 детей из Краснодона, снятых с поезда Тюмень-Адлер и проходивших лечение в саратовской больнице, вернулись в ЛНР полностью здоровыми, сообщил глава республики Леонид Пасечник в телеграм-канале.
Группа из 125 детей и 11 сопровождающих возвращалась в ЛНР из лагеря в Тюмени, в поезде Тюмень-Адлер у некоторых ребят были выявлены признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на станции Колышлей в Пензенской области. Незамедлительно на станцию прибыла скорая помощь, но спасти 12-летнюю девочку не удалось. После этого поезд проследовал в Саратовскую область, где всю группу отправили в областную инфекционную больницу в Саратове.
"Сегодня домой вернулись краснодонские дети, которые проходили лечение в Саратовской инфекционной больнице... Большая часть детей ‒ 91 человек ‒ полностью здоровы", - говорится в Telegram-канале главы республики.
Пасечник отметил, что какое-то время самочувствие детей будут контролировать медики. Четверых ребят саратовские врачи оставили в больнице до полного выздоровления.
Пасечник также выразил благодарность медикам и губернатору Саратовской области Роману Бусаргину за заботу о детях и оперативную помощь в экстремальной ситуации.
Сегодня министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на брифинге сообщил, что на лечении в стационаре остаются трое детей, четвертого забрала мама и они поехали домой.