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Власти ЛНР рассказали о состоянии детей, снятых с поезда под Саратовом - РИА Новости, 28.12.2023
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15:03 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/deti-1918773312.html
Власти ЛНР рассказали о состоянии детей, снятых с поезда под Саратовом
Власти ЛНР рассказали о состоянии детей, снятых с поезда под Саратовом - РИА Новости, 28.12.2023
Власти ЛНР рассказали о состоянии детей, снятых с поезда под Саратовом
Более 90 детей из Краснодона, снятых с поезда Тюмень-Адлер и проходивших лечение в саратовской больнице, вернулись в ЛНР полностью здоровыми, сообщил глава... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:03
2023-12-28T15:03
здоровье - общество
саратовская область
луганская народная республика
краснодон
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Более 90 детей из Краснодона, снятых с поезда Тюмень-Адлер и проходивших лечение в саратовской больнице, вернулись в ЛНР полностью здоровыми, сообщил глава республики Леонид Пасечник в телеграм-канале. Группа из 125 детей и 11 сопровождающих возвращалась в ЛНР из лагеря в Тюмени, в поезде Тюмень-Адлер у некоторых ребят были выявлены признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на станции Колышлей в Пензенской области. Незамедлительно на станцию прибыла скорая помощь, но спасти 12-летнюю девочку не удалось. После этого поезд проследовал в Саратовскую область, где всю группу отправили в областную инфекционную больницу в Саратове. "Сегодня домой вернулись краснодонские дети, которые проходили лечение в Саратовской инфекционной больнице... Большая часть детей ‒ 91 человек ‒ полностью здоровы", - говорится в Telegram-канале главы республики. Пасечник отметил, что какое-то время самочувствие детей будут контролировать медики. Четверых ребят саратовские врачи оставили в больнице до полного выздоровления. Пасечник также выразил благодарность медикам и губернатору Саратовской области Роману Бусаргину за заботу о детях и оперативную помощь в экстремальной ситуации. Сегодня министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на брифинге сообщил, что на лечении в стационаре остаются трое детей, четвертого забрала мама и они поехали домой.
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саратовская область
луганская народная республика
краснодон
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здоровье - общество, саратовская область, луганская народная республика, краснодон, леонид пасечник
Здоровье - Общество, Саратовская область, Луганская Народная Республика, Краснодон, Леонид Пасечник
Власти ЛНР рассказали о состоянии детей, снятых с поезда под Саратовом

Пасечник: 91 ребенок, снятый с поезда из Тюмени, вернулся в ЛНР здоровым

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Более 90 детей из Краснодона, снятых с поезда Тюмень-Адлер и проходивших лечение в саратовской больнице, вернулись в ЛНР полностью здоровыми, сообщил глава республики Леонид Пасечник в телеграм-канале.
Группа из 125 детей и 11 сопровождающих возвращалась в ЛНР из лагеря в Тюмени, в поезде Тюмень-Адлер у некоторых ребят были выявлены признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на станции Колышлей в Пензенской области. Незамедлительно на станцию прибыла скорая помощь, но спасти 12-летнюю девочку не удалось. После этого поезд проследовал в Саратовскую область, где всю группу отправили в областную инфекционную больницу в Саратове.
"Сегодня домой вернулись краснодонские дети, которые проходили лечение в Саратовской инфекционной больнице... Большая часть детей ‒ 91 человек ‒ полностью здоровы", - говорится в Telegram-канале главы республики.
Пасечник отметил, что какое-то время самочувствие детей будут контролировать медики. Четверых ребят саратовские врачи оставили в больнице до полного выздоровления.
Врач-терапевт - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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Пасечник также выразил благодарность медикам и губернатору Саратовской области Роману Бусаргину за заботу о детях и оперативную помощь в экстремальной ситуации.
Сегодня министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на брифинге сообщил, что на лечении в стационаре остаются трое детей, четвертого забрала мама и они поехали домой.
 
Здоровье - ОбществоСаратовская областьЛуганская Народная РеспубликаКраснодонЛеонид Пасечник
 
 
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