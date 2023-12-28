https://ria.ru/20231228/deti-1918773312.html

Власти ЛНР рассказали о состоянии детей, снятых с поезда под Саратовом

Власти ЛНР рассказали о состоянии детей, снятых с поезда под Саратовом - РИА Новости, 28.12.2023

Власти ЛНР рассказали о состоянии детей, снятых с поезда под Саратовом

Более 90 детей из Краснодона, снятых с поезда Тюмень-Адлер и проходивших лечение в саратовской больнице, вернулись в ЛНР полностью здоровыми, сообщил глава... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:03

2023-12-28T15:03

2023-12-28T15:03

здоровье - общество

саратовская область

луганская народная республика

краснодон

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Более 90 детей из Краснодона, снятых с поезда Тюмень-Адлер и проходивших лечение в саратовской больнице, вернулись в ЛНР полностью здоровыми, сообщил глава республики Леонид Пасечник в телеграм-канале. Группа из 125 детей и 11 сопровождающих возвращалась в ЛНР из лагеря в Тюмени, в поезде Тюмень-Адлер у некоторых ребят были выявлены признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на станции Колышлей в Пензенской области. Незамедлительно на станцию прибыла скорая помощь, но спасти 12-летнюю девочку не удалось. После этого поезд проследовал в Саратовскую область, где всю группу отправили в областную инфекционную больницу в Саратове. "Сегодня домой вернулись краснодонские дети, которые проходили лечение в Саратовской инфекционной больнице... Большая часть детей ‒ 91 человек ‒ полностью здоровы", - говорится в Telegram-канале главы республики. Пасечник отметил, что какое-то время самочувствие детей будут контролировать медики. Четверых ребят саратовские врачи оставили в больнице до полного выздоровления. Пасечник также выразил благодарность медикам и губернатору Саратовской области Роману Бусаргину за заботу о детях и оперативную помощь в экстремальной ситуации. Сегодня министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на брифинге сообщил, что на лечении в стационаре остаются трое детей, четвертого забрала мама и они поехали домой.

https://ria.ru/20231228/gripp-1918628873.html

саратовская область

луганская народная республика

краснодон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, саратовская область, луганская народная республика, краснодон, леонид пасечник